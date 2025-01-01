Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 28
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 28
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
*

Amorphis

*



19 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления AMORPHIS

4 ноя 2025 : 		 Гитарист AMORPHIS о новой пластинке

26 сен 2025 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

21 сен 2025 : 		 Вокалист AMORPHIS об использовании ИИ

8 сен 2025 : 		 Золото для AMORPHIS

8 авг 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

7 авг 2025 : 		 AMORPHIS: «Без продюсера мы бы вечно ссорились»

6 авг 2025 : 		 AMORPHIS представляют новый альбом

11 июл 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

27 июн 2025 : 		 AMORPHIS выпускают виски

6 июн 2025 : 		 Новая песня AMORPHIS

3 июн 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMORPHIS

26 май 2025 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

6 янв 2025 : 		 AMORPHIS определились с продюсером

5 сен 2024 : 		 Редкости AMORPHIS выйдут на виниле

29 июл 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

13 июл 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

22 июн 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

19 июн 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет в следующем году

17 май 2024 : 		 Концертное видео AMORPHIS

17 фев 2024 : 		 AMORPHIS начнут запись в конце года

20 ноя 2023 : 		 Новый AMORPHIS в 2025

13 окт 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

22 сен 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

25 авг 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

4 ноя 2022 : 		 Новая песня AMORPHIS
Профессиональное видео с выступления AMORPHIS



Профессиональное видео с выступления AMORPHIS, которое состоялось в рамках фестиваля BOSPHORUS OPEN AIR 2025, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 117

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом