Новости
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 22
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
21 сен 2025 : 		 Вокалист AMORPHIS об использовании ИИ

8 сен 2025 : 		 Золото для AMORPHIS

8 авг 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

7 авг 2025 : 		 AMORPHIS: «Без продюсера мы бы вечно ссорились»

6 авг 2025 : 		 AMORPHIS представляют новый альбом

11 июл 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

27 июн 2025 : 		 AMORPHIS выпускают виски

6 июн 2025 : 		 Новая песня AMORPHIS

3 июн 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMORPHIS

26 май 2025 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

6 янв 2025 : 		 AMORPHIS определились с продюсером

5 сен 2024 : 		 Редкости AMORPHIS выйдут на виниле

29 июл 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

13 июл 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

22 июн 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

19 июн 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет в следующем году

17 май 2024 : 		 Концертное видео AMORPHIS

17 фев 2024 : 		 AMORPHIS начнут запись в конце года

20 ноя 2023 : 		 Новый AMORPHIS в 2025

13 окт 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

22 сен 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

25 авг 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

4 ноя 2022 : 		 Новая песня AMORPHIS

30 июн 2022 : 		 Винил с орлом от AMORPHIS

28 фев 2022 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

11 фев 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS
Вокалист AMORPHIS об использовании ИИ



TOMI JOUTSEN в недавнем интервью тоже вставил пару центов в вопрос об использовании искусственного интеллекта в музыке:

«Ну, если честно, я не знаю, как много уже могут сделать машины. Это сложно, потому что, конечно, все хотели бы услышать группу, использующую настоящие усилители, настоящие гитары, настоящие барабаны, настоящие инструменты, но сейчас, я думаю, большинство людей используют плагины и тому подобные вещи для всего. Так что это не совсем чистое искусство, если так рассуждать.

Я полагаю, что компьютеры и прочее могут стать отличным источником вдохновения, и если кто-то хочет делать все с помощью компьютеров и программ, то я не против. Но лично я считаю, что чистое искусство исходит от людей, а не от машин. Я думаю, что машины не могут создавать настоящие эмоции. Они не понимают, что значит чувствовать, что значит по-настоящему любить, ненавидеть или страдать. Поэтому я думаю, что вам нужно все это, все эмоции, если вы хотите создать что-то уникальное или настоящее, и это мое мнение».




Комментарии

21 сен 2025
gravitgroove
в плане оборудования - полезная технология, хотя пока слабая для формирования "оживления" цифры и десятка / сотни импульсов одного тембра в идентичный аналоговый звук с ощутимой динамикой, а не как это жо сих пор, включая знаменитый Fractal FX (даже 3-ю версию, ждем 4-ю).
Но вот для замены и создания композиции - это нафиг не надо, ибо тогда удовольствия от процесса никакого.
Для примера можно увидеть, какую хрень делают люди, не обладающие должным пониманием и воображением, когда создают изображения.
