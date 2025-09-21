сегодня



Вокалист AMORPHIS об использовании ИИ



TOMI JOUTSEN в недавнем интервью тоже вставил пару центов в вопрос об использовании искусственного интеллекта в музыке:



«Ну, если честно, я не знаю, как много уже могут сделать машины. Это сложно, потому что, конечно, все хотели бы услышать группу, использующую настоящие усилители, настоящие гитары, настоящие барабаны, настоящие инструменты, но сейчас, я думаю, большинство людей используют плагины и тому подобные вещи для всего. Так что это не совсем чистое искусство, если так рассуждать.



Я полагаю, что компьютеры и прочее могут стать отличным источником вдохновения, и если кто-то хочет делать все с помощью компьютеров и программ, то я не против. Но лично я считаю, что чистое искусство исходит от людей, а не от машин. Я думаю, что машины не могут создавать настоящие эмоции. Они не понимают, что значит чувствовать, что значит по-настоящему любить, ненавидеть или страдать. Поэтому я думаю, что вам нужно все это, все эмоции, если вы хотите создать что-то уникальное или настоящее, и это мое мнение».







