сегодня



Новое видео AMORPHIS



Bones, новое видео группы AMORPHIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Borderland, релиз которого намечен на 26 сентября на Reigning Phoenix Music. За оформление отвечал Marald Art:



The Circle

Bones

Dancing Shadow

Fog To Fog

The Strange

Tempest

Light And Shadow

The Lantern

Borderland

Despair







+1 -1



( 2 ) просмотров: 91