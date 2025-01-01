сегодня



AMORPHIS: «Без продюсера мы бы вечно ссорились»



Участники AMORPHIS Esa Holopainen и Santeri Kallio в недавнем интервью обсудили будущую работу коллектива и, в частности, ответили на вопрос о том, какие в этот раз были отличия во время записи. Esa сказал:



«Да, это был первый альбом, который мы сделали с датским продюсером Jacob'ом Hansen'ом, и это был очень приятный опыт. Мы записали три альбома с Jens'ом Bogren'ом. Он тоже великолепный продюсер, но нам хотелось найти какие-то новые нюансы и элементы в нашем продюсировании. Поэтому мы переключились на датского продюсера, и Jacob оказался отличным парнем, потрясающим человеком, и с ним было очень приятно работать. Он очень лёгкий в общении человек, и он привнёс в наше звучание ту дополнительную изюминку, которую мы искали. В творческом плане, я думаю, мы работали практически так же, как и раньше. Каждый работал над песнями самостоятельно, а потом мы выложили все песни на Google drive, и продюсер занялся ими».



На вопрос о том, как AMORPHIS выбрали 12 треков для записи «Borderland» после 24 песен в процессе препродакшна, Santeri ответил:



«Это одна из причин, почему мы прибегаем к услугам продюсера... Мы сами продюсировали "Far From The Sun", "Eclipse", "Silent Waters", "Skyforger" и "The Beginning Of Times", и на самом деле создание альбомов было относительно лёгким, но мы не могли договориться друг с другом... У нас было много ссор и разногласий по поводу бонус-треков и того, какие из них войдут в альбом, а какие будут синглами, и в каком порядке. А потом мы начали использовать внешнего продюсера в лице Peter'а Tägtgren'а. И я полагаю, что главной причиной для использования продюсера было то, что он принимает важные решения, потому что мы не можем этого сделать... В группе шесть человек. У каждого свой взгляд на вещи, и мы слушаем самую разную музыку и не соглашаемся друг с другом... Некоторые песни — чьи-то детища, некоторые нравятся тебе, потому что они тяжёлые. И вот продюсеру приходится выбирать песни для продюсирования из 25 композиций, а затем отбирать песни для альбома. А после этого он должен выбрать трек-лист, например, в каком порядке будут песни и бонус-треки. Так что это одна из обязанностей продюсера в AMORPHIS, потому что мы, может быть, и смогли бы это сделать, но с бесконечными ссорами».







