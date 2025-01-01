Arts
Новости
Новости
Amorphis

7 авг 2025 : 		 AMORPHIS: «Без продюсера мы бы вечно ссорились»

6 авг 2025 : 		 AMORPHIS представляют новый альбом

11 июл 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

27 июн 2025 : 		 AMORPHIS выпускают виски

6 июн 2025 : 		 Новая песня AMORPHIS

3 июн 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMORPHIS

26 май 2025 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

6 янв 2025 : 		 AMORPHIS определились с продюсером

5 сен 2024 : 		 Редкости AMORPHIS выйдут на виниле

29 июл 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

13 июл 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

22 июн 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

19 июн 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет в следующем году

17 май 2024 : 		 Концертное видео AMORPHIS

17 фев 2024 : 		 AMORPHIS начнут запись в конце года

20 ноя 2023 : 		 Новый AMORPHIS в 2025

13 окт 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

22 сен 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

25 авг 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

4 ноя 2022 : 		 Новая песня AMORPHIS

30 июн 2022 : 		 Винил с орлом от AMORPHIS

28 фев 2022 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

11 фев 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

28 янв 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

15 дек 2021 : 		 AMORPHIS выпустят сингл зимой

3 дек 2021 : 		 Новое видео AMORPHIS
AMORPHIS: «Без продюсера мы бы вечно ссорились»



zoom
Участники AMORPHIS Esa Holopainen и Santeri Kallio в недавнем интервью обсудили будущую работу коллектива и, в частности, ответили на вопрос о том, какие в этот раз были отличия во время записи. Esa сказал:

«Да, это был первый альбом, который мы сделали с датским продюсером Jacob'ом Hansen'ом, и это был очень приятный опыт. Мы записали три альбома с Jens'ом Bogren'ом. Он тоже великолепный продюсер, но нам хотелось найти какие-то новые нюансы и элементы в нашем продюсировании. Поэтому мы переключились на датского продюсера, и Jacob оказался отличным парнем, потрясающим человеком, и с ним было очень приятно работать. Он очень лёгкий в общении человек, и он привнёс в наше звучание ту дополнительную изюминку, которую мы искали. В творческом плане, я думаю, мы работали практически так же, как и раньше. Каждый работал над песнями самостоятельно, а потом мы выложили все песни на Google drive, и продюсер занялся ими».

На вопрос о том, как AMORPHIS выбрали 12 треков для записи «Borderland» после 24 песен в процессе препродакшна, Santeri ответил:

«Это одна из причин, почему мы прибегаем к услугам продюсера... Мы сами продюсировали "Far From The Sun", "Eclipse", "Silent Waters", "Skyforger" и "The Beginning Of Times", и на самом деле создание альбомов было относительно лёгким, но мы не могли договориться друг с другом... У нас было много ссор и разногласий по поводу бонус-треков и того, какие из них войдут в альбом, а какие будут синглами, и в каком порядке. А потом мы начали использовать внешнего продюсера в лице Peter'а Tägtgren'а. И я полагаю, что главной причиной для использования продюсера было то, что он принимает важные решения, потому что мы не можем этого сделать... В группе шесть человек. У каждого свой взгляд на вещи, и мы слушаем самую разную музыку и не соглашаемся друг с другом... Некоторые песни — чьи-то детища, некоторые нравятся тебе, потому что они тяжёлые. И вот продюсеру приходится выбирать песни для продюсирования из 25 композиций, а затем отбирать песни для альбома. А после этого он должен выбрать трек-лист, например, в каком порядке будут песни и бонус-треки. Так что это одна из обязанностей продюсера в AMORPHIS, потому что мы, может быть, и смогли бы это сделать, но с бесконечными ссорами».




просмотров: 106

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
