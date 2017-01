сегодня



Переиздание AMORPHIS выйдет в весной Третьего марта AMORPHIS выпустят туровое издание последнего альбома "Under A Red Cloud", снабженное книгой с текстами всех песен с момента появления в команде Joutsen'a и черно-белыми иллюстрациями от Pekka Kainulainen'a. На второй диск вошла концертная запись "An Evening With Friends At Huvila":



CD1

"Under The Red Cloud"

"The Four Wise Ones"

"Bad Blood"

"The Skull"

"Death Of A King"

"Sacrifice"

"Dark Path"

"Enemy At The Gates"

"Tree Of Ages"

"White Night"



Bonus:

"Come The Spring"

"Winter’s Sleep"



CD2 - An Evening With Friends At Huvila

"Enigma"

"Far From The Sun"

"Silent Waters"

"My Kantele"

"Silver Bride"

"Sampo"

"Alone"

"The Wanderer"

"Her Alone"













