26 янв 2018



AMORPHIS в студии AMORPHIS отправились в студию для записи нового материала, выход которого намечен на этот год. Продюсером материала вновь будет Jens Bogren. По сообщению пресс-релиза, на альбоме можно будет услышать настоящие струнные, флейту, оркестровки и хоры.











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