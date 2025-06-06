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Новая песня AMORPHIS



Light And Shadow, новая песня AMORPHIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Borderland, релиз которого намечен на 26 сентября на Reigning Phoenix Music. http://www.amorphis.net







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