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Из AMORPHIS ушёл басист Финские прог-металлисты AMORPHIS расстались с басистом Niclas'ом Etelävuori. В заявлении группы сказано: «Его решение [уйти] не имеет ничего общего с группой, нет никакой неприязни, никаких обид между нами, поэтому лучше, чтобы вы прочли его зявление и соображения ниже.



Сложно описать чувства, которые мы все переживаем сейчас, особенно после совместной работы с ним в течение стольких лет.



Все должны понимать, что AMORPHIS всегда были демократической группой, и вполне понятно, что не все решения могут нравиться каждому. Некоторые люди не ладят друг с другом, это жизнь. Все решения и приоритет всё еще направлены во благо и во имя лучшего для AMORPHIS.



Мы продолжим работать с нашим нынешним менеджментом, поскольку мы считаем, что между нами нет недоверия.



Даже в этих условиях шоу должно продолжаться, поэтому мы рады сообщить, что наш старый друг и оригинальный басист AMORPHIS Olli-Pekka (Oppu) Laine сыграет с нами на предстоящих шоу и фестивалях. Много воды утекло с тех пор, как мы играли вместе, но это наверняка вызовет ностальгию, и всем будет весело. В оставшуюся часть года мы будем заняты, потому что через пару недель мы отправимся в Россию, а оттуда — в круиз "Radio Rock" (Финляндия), перед тем, как начнётся фестивальный сезон. Тур под названием "The Red Cloud" закончится в сентябре, и после этого мы приступим к работе над новым альбомом. Об этом мы сообщим позже.



Прежде всего мы хотим пожелать Niclas'у всего наилучшего в будущем, и он навсегда останется для нас братом».



Etelävuori от себя сказал: «Мне очень грустно сообщать вам, что после 17 лет я решил сложить с себя обязанности басиста AMORPHIS. Это, наверное, самое трудное решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни. И ребята, и команда всё ещё остаются моими братьями, и я желаю им всего самого наилучшего в будущем. Между нами нет никакой неприязни.



Причиной моего ухода на 100% является неправильное управление группой. Наверное, это звучит безумно для большинства из вас, но это так (музыкальный бизнес иногда может быть очень сложным). Есть один парень, который однажды получил работу, и с тех пор я слышал только ложь и чушь в течение последних нескольких лет, и с меня довольно, так что я должен уйти, я не могу так работать и жить. Для меня очевидно, что менеджер работает только в своих интересах, а не в интересах группы, но так не должно быть.



Как ни странно, для меня "большая часть" группы по-прежнему хочет продолжать двигаться этим путём, так что я лучше найду другой.



Мы все должны делать то, во что мы верим, и я больше не верю в нашего менеджера. Я бы оставил дверь открытой, если бы группа решила что-то изменить.



Оставаться верным самому себе — это самое главное в жизни, и я пытаюсь следовать этому принципу. Ведь мы живём только один раз, и жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на всякую ерунду. Я мог бы, пожалуй, написать книгу об этом, но я оставлю это на потом. Я слишком устал, и мне нужно искать новую работу.



Я хотел бы поблагодарить всех поклонников, компании, людей, с которыми я встречался и работал по всему миру на протяжении многих лет, и это было по-настоящему круто. Надеюсь, мы снова встретимся в один прекрасный день».















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