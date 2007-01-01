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*Amorphis*



27 апр 2017 : 		 Из AMORPHIS ушёл басист

25 мар 2017 : 		 Концертное видео от AMORPHIS

14 фев 2017 : 		 Концертный трек AMORPHIS с ANNEKE VAN GIERSBERGEN

20 янв 2017 : 		 Переиздание AMORPHIS выйдет в весной

26 сен 2016 : 		 AMORPHIS исполнили хумпа-версию своей песни

10 авг 2016 : 		 AMORPHIS отметят юбилей 'Eclipse'

1 апр 2016 : 		 Концертное видео AMORPHIS

29 фев 2016 : 		 Новое видео AMORPHIS

25 сен 2015 : 		 Новое видео AMORPHIS

17 сен 2015 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

26 авг 2015 : 		 AMORPHIS рассказали, что нам ждать в субботу

21 авг 2015 : 		 Новое видео AMORPHIS

17 июл 2015 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

15 июн 2015 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет в сентябре

23 мар 2015 : 		 AMORPHIS закончили подготовку к новому альбому

5 мар 2015 : 		 AMORPHIS начнут запись в апреле

18 фев 2015 : 		 AMORPHIS в сериале “Ghosts of the Road”

27 ноя 2013 : 		 AMORPHIS дадут специальное шоу в Olavinlinna Castle

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления AMORPHIS

11 июн 2013 : 		 Новое видео AMORPHIS

10 июн 2013 : 		 AMORPHIS выступят перед IRON MAIDEN в Хельсинки

19 апр 2013 : 		 Новое видео AMORPHIS

11 апр 2013 : 		 Семплы новых песен AMORPHIS

5 апр 2013 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

30 мар 2013 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

22 мар 2013 : 		 Соус от AMORPHIS

2 мар 2013 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

14 фев 2013 : 		 AMORPHIS целиком исполнят новый альбом

24 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMORPHIS

16 янв 2013 : 		 Название и концепция нового альбома AMORPHIS

1 янв 2013 : 		 AMORPHIS получили золото

16 дек 2012 : 		 AMORPHIS исполнили новую песню

11 сен 2012 : 		 AMORPHIS: видео из студии

24 авг 2012 : 		 Гитарист AMORPHIS рассказал о предстоящем альбоме

21 авг 2012 : 		 AMORPHIS начнут запись в сентябре

18 апр 2012 : 		 AMORPHIS в акустике

7 июн 2011 : 		 AMORPHIS выступят на разогреве NIGHTWISH в США

24 май 2011 : 		 Семплы с нового альбома AMORPHIS

21 май 2011 : 		 Новое видео AMORPHIS

2 май 2011 : 		 Новая песня AMORPHIS

19 апр 2011 : 		 Трейлер нового альбома AMORPHIS

11 апр 2011 : 		 Новая песня AMORPHIS

8 апр 2011 : 		 AMORPHIS выпустят новый сингл в апреле

28 фев 2011 : 		 Обложка нового альбома AMORPHIS

20 фев 2011 : 		 Название и трек-лист нового альбома AMORPHIS

25 янв 2011 : 		 Новости от AMORPHIS

2 дек 2010 : 		 Новый DVD AMORPHIS online

30 сен 2010 : 		 AMORPHIS начали запись альбома

12 авг 2010 : 		 Детали нового диска AMORPHIS

8 июл 2010 : 		 Альбом AMORPHIS "Skyforger" получил золотой статус в Финляндии

21 июн 2010 : 		 AMORPHIS выпустят перезаписанные версии ранних песен

20 июн 2010 : 		 Концертный трек AMORPHIS

4 июн 2010 : 		 Трейлер нового DVD AMORPHIS

28 май 2010 : 		 AMORPHIS перезаписывают старый материал

22 апр 2010 : 		 Выход DVD AMORPHIS перенесен на июль

9 апр 2010 : 		 Детали нового DVD AMORPHIS

13 фев 2010 : 		 Первый DVD AMORPHIS выйдет в июне

11 фев 2010 : 		 Новое видео AMORPHIS

18 ноя 2009 : 		 AMORPHIS снимут концерт для DVD

21 май 2009 : 		 Новый альбом AMORPHIS доступен для прослушивания

16 май 2009 : 		 Новый альбом AMORPHIS будет целиком доступен для прослушивания с 20 мая

11 май 2009 : 		 Новое видео AMORPHIS

20 апр 2009 : 		 AMORPHIS : Трейлер нового альбома "Skyforger" в сети

10 апр 2009 : 		 AMORPHIS: Новая песня в сети

17 мар 2009 : 		 Новый сингл AMORPHIS

10 фев 2009 : 		 Название, трек-лист и обложка нового альбома AMORPHIS

29 июл 2008 : 		 Переиздание AMORPHIS

25 ноя 2007 : 		 Вокалист SWALLOW THE SUN спел вместе с AMORPHIS

10 сен 2007 : 		 AMORPHIS: новый альбом доступен для прослушивания в сети

15 авг 2007 : 		 Новое видео от AMORPHIS

13 июн 2007 : 		 Доступны сэмплы с нового сингла AMORPHIS

7 июн 2007 : 		 Обложка нового альбома AMORPHIS

8 май 2007 : 		 AMORPHIS: обложка сингла 'Silent Waters'

5 май 2007 : 		 AMORPHIS: подробности о новом альбоме

19 мар 2007 : 		 AMORPHIS: новый альбом в августе

9 мар 2007 : 		 AMORPHIS завершили запись нового альбома

20 дек 2006 : 		 AMORPHIS начнут работу в студии в январе

12 ноя 2005 : 		 AMORPHIS: сэмплы с нового альбома в сети

21 окт 2005 : 		 AMORPHIS: подробности о новом альбоме

28 сен 2005 : 		 AMORPHIS: новый альбом не за горами

14 июн 2005 : 		 AMORPHIS готовы к студийной работе

18 сен 2002 : 		 Отметим 10-летие AMORPHIS

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Из AMORPHIS ушёл басист

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Финские прог-металлисты AMORPHIS расстались с басистом Niclas'ом Etelävuori. В заявлении группы сказано: «Его решение [уйти] не имеет ничего общего с группой, нет никакой неприязни, никаких обид между нами, поэтому лучше, чтобы вы прочли его зявление и соображения ниже.

Сложно описать чувства, которые мы все переживаем сейчас, особенно после совместной работы с ним в течение стольких лет.

Все должны понимать, что AMORPHIS всегда были демократической группой, и вполне понятно, что не все решения могут нравиться каждому. Некоторые люди не ладят друг с другом, это жизнь. Все решения и приоритет всё еще направлены во благо и во имя лучшего для AMORPHIS.

Мы продолжим работать с нашим нынешним менеджментом, поскольку мы считаем, что между нами нет недоверия.

Даже в этих условиях шоу должно продолжаться, поэтому мы рады сообщить, что наш старый друг и оригинальный басист AMORPHIS Olli-Pekka (Oppu) Laine сыграет с нами на предстоящих шоу и фестивалях. Много воды утекло с тех пор, как мы играли вместе, но это наверняка вызовет ностальгию, и всем будет весело. В оставшуюся часть года мы будем заняты, потому что через пару недель мы отправимся в Россию, а оттуда — в круиз "Radio Rock" (Финляндия), перед тем, как начнётся фестивальный сезон. Тур под названием "The Red Cloud" закончится в сентябре, и после этого мы приступим к работе над новым альбомом. Об этом мы сообщим позже.

Прежде всего мы хотим пожелать Niclas'у всего наилучшего в будущем, и он навсегда останется для нас братом».

Etelävuori от себя сказал: «Мне очень грустно сообщать вам, что после 17 лет я решил сложить с себя обязанности басиста AMORPHIS. Это, наверное, самое трудное решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни. И ребята, и команда всё ещё остаются моими братьями, и я желаю им всего самого наилучшего в будущем. Между нами нет никакой неприязни.

Причиной моего ухода на 100% является неправильное управление группой. Наверное, это звучит безумно для большинства из вас, но это так (музыкальный бизнес иногда может быть очень сложным). Есть один парень, который однажды получил работу, и с тех пор я слышал только ложь и чушь в течение последних нескольких лет, и с меня довольно, так что я должен уйти, я не могу так работать и жить. Для меня очевидно, что менеджер работает только в своих интересах, а не в интересах группы, но так не должно быть.

Как ни странно, для меня "большая часть" группы по-прежнему хочет продолжать двигаться этим путём, так что я лучше найду другой.

Мы все должны делать то, во что мы верим, и я больше не верю в нашего менеджера. Я бы оставил дверь открытой, если бы группа решила что-то изменить.

Оставаться верным самому себе — это самое главное в жизни, и я пытаюсь следовать этому принципу. Ведь мы живём только один раз, и жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на всякую ерунду. Я мог бы, пожалуй, написать книгу об этом, но я оставлю это на потом. Я слишком устал, и мне нужно искать новую работу.

Я хотел бы поблагодарить всех поклонников, компании, людей, с которыми я встречался и работал по всему миру на протяжении многих лет, и это было по-настоящему круто. Надеюсь, мы снова встретимся в один прекрасный день».

AMORPHIS Bassist Quits Over Band 'Mismanagement'






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Altair21
27 апр 2017, 18:37		Короч из за манагера разосрались всё тут понятно


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