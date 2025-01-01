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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 148
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 96
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 88
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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Amorphis

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AMORPHIS выпускают виски



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Вместе с финской винокурней The Helsinki Distilling Company, удостоенной международных наград, мы создали виски, в котором соединились финская мифология, сила зерна и музыкальная глубина. Виски AMORPHIS, выходящий в июле, отдает дань уважения финскому мастерству — в студии, на сцене и на винокурне. Предварительный дегустационный релиз будет представлен на фестивале Tuska.

«Для нас высококачественный виски — это не средство опьянения, а создание атмосферы, вдохновение для разговора и спокойствия. Виски AMORPHIS — это не товар, это продолжение нашего бренда и художественное высказывание, как новая композиция», — говорит клавишник Santeri Kallio.

Виски AMORPHIS:

🥃100% финского ржаного и ячменного солода, выдержанного в бочках из-под бурбона, хереса и Айлы.
🥃Вкус: хересная сладость, легкая дымность, ржаные специи, сухофрукты и нотки темного шоколада.
🥃 Финиш: Долгий, гладкий, пряный ржаной вкус.
🥃Возраст: 6 лет.
🥃 Объем бутылки: 50 кл. Алкоголь: 47,5%.
🥃Лимитированная серия из 2 000 индивидуально пронумерованных бутылок.
🥃Доступность: В некоторых ресторанах Финляндии, в баре Tislaamo-Distillery The Helsinki Distilling Company, при заказе в Alko, в интернет-магазине Amorphis (GER), а также в Германии, Франции и Японии.
🥃Первое превью: Фестиваль Tuska, 27-29 июня. Дата международного релиза: 15 июля.



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