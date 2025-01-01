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AMORPHIS выпускают виски



Вместе с финской винокурней The Helsinki Distilling Company, удостоенной международных наград, мы создали виски, в котором соединились финская мифология, сила зерна и музыкальная глубина. Виски AMORPHIS, выходящий в июле, отдает дань уважения финскому мастерству — в студии, на сцене и на винокурне. Предварительный дегустационный релиз будет представлен на фестивале Tuska.



«Для нас высококачественный виски — это не средство опьянения, а создание атмосферы, вдохновение для разговора и спокойствия. Виски AMORPHIS — это не товар, это продолжение нашего бренда и художественное высказывание, как новая композиция», — говорит клавишник Santeri Kallio.



Виски AMORPHIS:



🥃100% финского ржаного и ячменного солода, выдержанного в бочках из-под бурбона, хереса и Айлы.

🥃Вкус: хересная сладость, легкая дымность, ржаные специи, сухофрукты и нотки темного шоколада.

🥃 Финиш: Долгий, гладкий, пряный ржаной вкус.

🥃Возраст: 6 лет.

🥃 Объем бутылки: 50 кл. Алкоголь: 47,5%.

🥃Лимитированная серия из 2 000 индивидуально пронумерованных бутылок.

🥃Доступность: В некоторых ресторанах Финляндии, в баре Tislaamo-Distillery The Helsinki Distilling Company, при заказе в Alko, в интернет-магазине Amorphis (GER), а также в Германии, Франции и Японии.

🥃Первое превью: Фестиваль Tuska, 27-29 июня. Дата международного релиза: 15 июля. http://www.amorphis.net





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