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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 175
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 144
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 104
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 80
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 38
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Amorphis

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26 май 2025 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

6 янв 2025 : 		 AMORPHIS определились с продюсером

5 сен 2024 : 		 Редкости AMORPHIS выйдут на виниле

29 июл 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

13 июл 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

22 июн 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

19 июн 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет в следующем году

17 май 2024 : 		 Концертное видео AMORPHIS

17 фев 2024 : 		 AMORPHIS начнут запись в конце года

20 ноя 2023 : 		 Новый AMORPHIS в 2025

13 окт 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

22 сен 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

25 авг 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

4 ноя 2022 : 		 Новая песня AMORPHIS

30 июн 2022 : 		 Винил с орлом от AMORPHIS

28 фев 2022 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

11 фев 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

28 янв 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

15 дек 2021 : 		 AMORPHIS выпустят сингл зимой

3 дек 2021 : 		 Новое видео AMORPHIS

4 ноя 2021 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой

25 май 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

22 мар 2021 : 		 Концертное видео с текстом от AMORPHIS

11 фев 2021 : 		 AMORPHIS в студии

30 янв 2021 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

19 янв 2021 : 		 AMORPHIS пишут новый альбом
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Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью



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AMORPHIS выпустят новую работу, получившую название Borderland, 26 сентября на Reigning Phoenix Music. Премьера первого сингла, "Light And Shadow", намечена на шестое июня.

Esa Holopainen: «Borderland — первый альбом Amorphis, созданный в сотрудничестве с датским продюсером Jacob Hansen. До этого мы записали три замечательных альбома в студии у Jens Bogren. На этапе планирования проекта мы почувствовали, что настало время исследовать что-то новое и посмотреть, что может дать работа с другим продюсером!»



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26 май 2025
Exceptional
А чего они, всё, все сбежали с Atomic fire?
26 май 2025
Darkside.ru Member
B
Blindman
Exceptional, Atomic Fire давно продан RPM
26 май 2025
G
GrimDeadReaper
Возлагаю большие надежды на этот альбом и смену продюсера, ибо Halo стал огромным разочарованием.
26 май 2025
rassol
GrimDeadReaper, ну, не огромным, но да. Слабоват диск у мужиков получился.
26 май 2025
P
Papa
GrimDeadReaper, У Якоба слышал звук? Это вообще не про Аморфис 

















просмотров: 302





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