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Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью



AMORPHIS выпустят новую работу, получившую название Borderland, 26 сентября на Reigning Phoenix Music. Премьера первого сингла, "Light And Shadow", намечена на шестое июня.



Esa Holopainen: «Borderland — первый альбом Amorphis, созданный в сотрудничестве с датским продюсером Jacob Hansen. До этого мы записали три замечательных альбома в студии у Jens Bogren. На этапе планирования проекта мы почувствовали, что настало время исследовать что-то новое и посмотреть, что может дать работа с другим продюсером!» http://www.amorphis.net





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