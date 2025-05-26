Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

AMORPHIS выпустят новую работу, получившую название Borderland, 26 сентября на Reigning Phoenix Music. Премьера первого сингла, "Light And Shadow", намечена на шестое июня.
Esa Holopainen: «Borderland — первый альбом Amorphis, созданный в сотрудничестве с датским продюсером Jacob Hansen. До этого мы записали три замечательных альбома в студии у Jens Bogren. На этапе планирования проекта мы почувствовали, что настало время исследовать что-то новое и посмотреть, что может дать работа с другим продюсером!»
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