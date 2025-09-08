сегодня



Золото для AMORPHIS



AMORPHIS в Sonic Pump Studios получили золотые награды за альбом Halo, выпущенный в 2022 году.



Esa Holopainen: «В наши дни получение золотого статуса совсем не гарантировано. Мы искренне благодарны всем слушателям и фэнам, которые поддерживали нас на протяжении всего пути.



Создать альбом "Halo" было непросто, поскольку мир был охвачен эпидемией коронавируса. Некоторые этапы его производства приходилось выполнять удаленно, в то время как в других случаях нам действительно разрешалось выезжать в нашу любимую соседнюю страну Швецию. "Halo" также не самый простой альбом в каталоге AMORPHIS, но в нем, безусловно, есть свои особенные моменты, которые любимы публикой как в своих стереосистемах, так и на наших концертах».







