Amorphis

8 сен 2025 : 		 Золото для AMORPHIS

8 авг 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

7 авг 2025 : 		 AMORPHIS: «Без продюсера мы бы вечно ссорились»

6 авг 2025 : 		 AMORPHIS представляют новый альбом

11 июл 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

27 июн 2025 : 		 AMORPHIS выпускают виски

6 июн 2025 : 		 Новая песня AMORPHIS

3 июн 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMORPHIS

26 май 2025 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

6 янв 2025 : 		 AMORPHIS определились с продюсером

5 сен 2024 : 		 Редкости AMORPHIS выйдут на виниле

29 июл 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

13 июл 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

22 июн 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

19 июн 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет в следующем году

17 май 2024 : 		 Концертное видео AMORPHIS

17 фев 2024 : 		 AMORPHIS начнут запись в конце года

20 ноя 2023 : 		 Новый AMORPHIS в 2025

13 окт 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

22 сен 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

25 авг 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

4 ноя 2022 : 		 Новая песня AMORPHIS

30 июн 2022 : 		 Винил с орлом от AMORPHIS

28 фев 2022 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

11 фев 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS

28 янв 2022 : 		 Новое видео AMORPHIS
Золото для AMORPHIS



AMORPHIS в Sonic Pump Studios получили золотые награды за альбом Halo, выпущенный в 2022 году.

Esa Holopainen: «В наши дни получение золотого статуса совсем не гарантировано. Мы искренне благодарны всем слушателям и фэнам, которые поддерживали нас на протяжении всего пути.

Создать альбом "Halo" было непросто, поскольку мир был охвачен эпидемией коронавируса. Некоторые этапы его производства приходилось выполнять удаленно, в то время как в других случаях нам действительно разрешалось выезжать в нашу любимую соседнюю страну Швецию. "Halo" также не самый простой альбом в каталоге AMORPHIS, но в нем, безусловно, есть свои особенные моменты, которые любимы публикой как в своих стереосистемах, так и на наших концертах».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 сен 2025
F
Fixxxer
А сколько сейчас копий проданных альбомов считается "золотом"? Десять тысяч?
8 сен 2025
YNWA
Я этот альбом даже не дослушал.
8 сен 2025
rassol
YNWA, я вообще забыл, что он есть.
просмотров: 192

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
