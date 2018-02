сегодня



Подробности о новом альбоме AMORPHIS Финская группа AMORPHIS закончила запись своего нового студийного альбома под названием "Queen Of Time". Выход этой работы запланирован на 18 мая на Nuclear Blast. При записи альбома были задействованы настоящие струнные инструменты, флейты, оркестровые аранжировки и даже хор. Кроме того, поклонники впервые смогут услышать автора лирики Pekka'у Kainulainen'а, который внёс свой вклад, прочитав текст на финском языке. Альбом снова продюсировал Jens Bogren (OPETH, AMON AMARTH, KREATOR и др.).



Комментирует Esa: «Пожалуй, "Queen Of Time" стал для нас огромным сюрпризом. Во время репетиций и подготовки к записи мы не имели ни малейшего представления о том, что у Jens'а в голове была эта огромная картина с пейзажем альбома — это естественное продолжение "Under The Red Cloud", но со стероидами. Песни более агрессивны, но в них больше динамики, гармоний и оркестровых аранжировок. Как результат — AMORPHIS, который вы никогда не слышали! В общем, работа с Jens'ом полностью себя оправдала. Как человек он очень похож на нас - у нас один и тот же странный юмор, и всем нам нравится много работать».





