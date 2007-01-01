Фраза, имя группы
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все новости группы
Amorphis
14 сен 2017
:
AMORPHIS остались на NUCLEAR BLAST
27 апр 2017
:
Из AMORPHIS ушёл басист
25 мар 2017
:
Концертное видео от AMORPHIS
14 фев 2017
:
Концертный трек AMORPHIS с ANNEKE VAN GIERSBERGEN
20 янв 2017
:
Переиздание AMORPHIS выйдет в весной
26 сен 2016
:
AMORPHIS исполнили хумпа-версию своей песни
10 авг 2016
:
AMORPHIS отметят юбилей 'Eclipse'
1 апр 2016
:
Концертное видео AMORPHIS
29 фев 2016
:
Новое видео AMORPHIS
25 сен 2015
:
Новое видео AMORPHIS
17 сен 2015
:
Успехи в чартах AMORPHIS
26 авг 2015
:
AMORPHIS рассказали, что нам ждать в субботу
21 авг 2015
:
Новое видео AMORPHIS
17 июл 2015
:
Видео с текстом от AMORPHIS
15 июн 2015
:
Новый альбом AMORPHIS выйдет в сентябре
23 мар 2015
:
AMORPHIS закончили подготовку к новому альбому
5 мар 2015
:
AMORPHIS начнут запись в апреле
18 фев 2015
:
AMORPHIS в сериале “Ghosts of the Road”
27 ноя 2013
:
AMORPHIS дадут специальное шоу в Olavinlinna Castle
12 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления AMORPHIS
11 июн 2013
:
Новое видео AMORPHIS
10 июн 2013
:
AMORPHIS выступят перед IRON MAIDEN в Хельсинки
19 апр 2013
:
Новое видео AMORPHIS
11 апр 2013
:
Семплы новых песен AMORPHIS
5 апр 2013
:
Видео с текстом от AMORPHIS
30 мар 2013
:
Видео с текстом от AMORPHIS
22 мар 2013
:
Соус от AMORPHIS
2 мар 2013
:
Видео с текстом от AMORPHIS
14 фев 2013
:
AMORPHIS целиком исполнят новый альбом
24 янв 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома AMORPHIS
16 янв 2013
:
Название и концепция нового альбома AMORPHIS
1 янв 2013
:
AMORPHIS получили золото
16 дек 2012
:
AMORPHIS исполнили новую песню
11 сен 2012
:
AMORPHIS: видео из студии
24 авг 2012
:
Гитарист AMORPHIS рассказал о предстоящем альбоме
21 авг 2012
:
AMORPHIS начнут запись в сентябре
18 апр 2012
:
AMORPHIS в акустике
7 июн 2011
:
AMORPHIS выступят на разогреве NIGHTWISH в США
24 май 2011
:
Семплы с нового альбома AMORPHIS
21 май 2011
:
Новое видео AMORPHIS
2 май 2011
:
Новая песня AMORPHIS
19 апр 2011
:
Трейлер нового альбома AMORPHIS
11 апр 2011
:
Новая песня AMORPHIS
8 апр 2011
:
AMORPHIS выпустят новый сингл в апреле
28 фев 2011
:
Обложка нового альбома AMORPHIS
20 фев 2011
:
Название и трек-лист нового альбома AMORPHIS
25 янв 2011
:
Новости от AMORPHIS
2 дек 2010
:
Новый DVD AMORPHIS online
30 сен 2010
:
AMORPHIS начали запись альбома
12 авг 2010
:
Детали нового диска AMORPHIS
8 июл 2010
:
Альбом AMORPHIS "Skyforger" получил золотой статус в Финляндии
21 июн 2010
:
AMORPHIS выпустят перезаписанные версии ранних песен
20 июн 2010
:
Концертный трек AMORPHIS
4 июн 2010
:
Трейлер нового DVD AMORPHIS
28 май 2010
:
AMORPHIS перезаписывают старый материал
22 апр 2010
:
Выход DVD AMORPHIS перенесен на июль
9 апр 2010
:
Детали нового DVD AMORPHIS
13 фев 2010
:
Первый DVD AMORPHIS выйдет в июне
11 фев 2010
:
Новое видео AMORPHIS
18 ноя 2009
:
AMORPHIS снимут концерт для DVD
21 май 2009
:
Новый альбом AMORPHIS доступен для прослушивания
16 май 2009
:
Новый альбом AMORPHIS будет целиком доступен для прослушивания с 20 мая
11 май 2009
:
Новое видео AMORPHIS
20 апр 2009
:
AMORPHIS : Трейлер нового альбома "Skyforger" в сети
10 апр 2009
:
AMORPHIS: Новая песня в сети
17 мар 2009
:
Новый сингл AMORPHIS
10 фев 2009
:
Название, трек-лист и обложка нового альбома AMORPHIS
29 июл 2008
:
Переиздание AMORPHIS
25 ноя 2007
:
Вокалист SWALLOW THE SUN спел вместе с AMORPHIS
10 сен 2007
:
AMORPHIS: новый альбом доступен для прослушивания в сети
15 авг 2007
:
Новое видео от AMORPHIS
13 июн 2007
:
Доступны сэмплы с нового сингла AMORPHIS
7 июн 2007
:
Обложка нового альбома AMORPHIS
8 май 2007
:
AMORPHIS: обложка сингла 'Silent Waters'
5 май 2007
:
AMORPHIS: подробности о новом альбоме
19 мар 2007
:
AMORPHIS: новый альбом в августе
9 мар 2007
:
AMORPHIS завершили запись нового альбома
20 дек 2006
:
AMORPHIS начнут работу в студии в январе
12 ноя 2005
:
AMORPHIS: сэмплы с нового альбома в сети
21 окт 2005
:
AMORPHIS: подробности о новом альбоме
28 сен 2005
:
AMORPHIS: новый альбом не за горами
14 июн 2005
:
AMORPHIS готовы к студийной работе
18 сен 2002
:
Отметим 10-летие AMORPHIS
сегодня
AMORPHIS
остались на NUCLEAR BLAST
AMORPHIS переподписали соглашение с NUCLEAR BLAST и планируют выпустить новую работу в следующем году.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).