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*Amorphis*



14 сен 2017 : 		 AMORPHIS остались на NUCLEAR BLAST

27 апр 2017 : 		 Из AMORPHIS ушёл басист

25 мар 2017 : 		 Концертное видео от AMORPHIS

14 фев 2017 : 		 Концертный трек AMORPHIS с ANNEKE VAN GIERSBERGEN

20 янв 2017 : 		 Переиздание AMORPHIS выйдет в весной

26 сен 2016 : 		 AMORPHIS исполнили хумпа-версию своей песни

10 авг 2016 : 		 AMORPHIS отметят юбилей 'Eclipse'

1 апр 2016 : 		 Концертное видео AMORPHIS

29 фев 2016 : 		 Новое видео AMORPHIS

25 сен 2015 : 		 Новое видео AMORPHIS

17 сен 2015 : 		 Успехи в чартах AMORPHIS

26 авг 2015 : 		 AMORPHIS рассказали, что нам ждать в субботу

21 авг 2015 : 		 Новое видео AMORPHIS

17 июл 2015 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

15 июн 2015 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет в сентябре

23 мар 2015 : 		 AMORPHIS закончили подготовку к новому альбому

5 мар 2015 : 		 AMORPHIS начнут запись в апреле

18 фев 2015 : 		 AMORPHIS в сериале “Ghosts of the Road”

27 ноя 2013 : 		 AMORPHIS дадут специальное шоу в Olavinlinna Castle

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления AMORPHIS

11 июн 2013 : 		 Новое видео AMORPHIS

10 июн 2013 : 		 AMORPHIS выступят перед IRON MAIDEN в Хельсинки

19 апр 2013 : 		 Новое видео AMORPHIS

11 апр 2013 : 		 Семплы новых песен AMORPHIS

5 апр 2013 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

30 мар 2013 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

22 мар 2013 : 		 Соус от AMORPHIS

2 мар 2013 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

14 фев 2013 : 		 AMORPHIS целиком исполнят новый альбом

24 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMORPHIS

16 янв 2013 : 		 Название и концепция нового альбома AMORPHIS

1 янв 2013 : 		 AMORPHIS получили золото

16 дек 2012 : 		 AMORPHIS исполнили новую песню

11 сен 2012 : 		 AMORPHIS: видео из студии

24 авг 2012 : 		 Гитарист AMORPHIS рассказал о предстоящем альбоме

21 авг 2012 : 		 AMORPHIS начнут запись в сентябре

18 апр 2012 : 		 AMORPHIS в акустике

7 июн 2011 : 		 AMORPHIS выступят на разогреве NIGHTWISH в США

24 май 2011 : 		 Семплы с нового альбома AMORPHIS

21 май 2011 : 		 Новое видео AMORPHIS

2 май 2011 : 		 Новая песня AMORPHIS

19 апр 2011 : 		 Трейлер нового альбома AMORPHIS

11 апр 2011 : 		 Новая песня AMORPHIS

8 апр 2011 : 		 AMORPHIS выпустят новый сингл в апреле

28 фев 2011 : 		 Обложка нового альбома AMORPHIS

20 фев 2011 : 		 Название и трек-лист нового альбома AMORPHIS

25 янв 2011 : 		 Новости от AMORPHIS

2 дек 2010 : 		 Новый DVD AMORPHIS online

30 сен 2010 : 		 AMORPHIS начали запись альбома

12 авг 2010 : 		 Детали нового диска AMORPHIS

8 июл 2010 : 		 Альбом AMORPHIS "Skyforger" получил золотой статус в Финляндии

21 июн 2010 : 		 AMORPHIS выпустят перезаписанные версии ранних песен

20 июн 2010 : 		 Концертный трек AMORPHIS

4 июн 2010 : 		 Трейлер нового DVD AMORPHIS

28 май 2010 : 		 AMORPHIS перезаписывают старый материал

22 апр 2010 : 		 Выход DVD AMORPHIS перенесен на июль

9 апр 2010 : 		 Детали нового DVD AMORPHIS

13 фев 2010 : 		 Первый DVD AMORPHIS выйдет в июне

11 фев 2010 : 		 Новое видео AMORPHIS

18 ноя 2009 : 		 AMORPHIS снимут концерт для DVD

21 май 2009 : 		 Новый альбом AMORPHIS доступен для прослушивания

16 май 2009 : 		 Новый альбом AMORPHIS будет целиком доступен для прослушивания с 20 мая

11 май 2009 : 		 Новое видео AMORPHIS

20 апр 2009 : 		 AMORPHIS : Трейлер нового альбома "Skyforger" в сети

10 апр 2009 : 		 AMORPHIS: Новая песня в сети

17 мар 2009 : 		 Новый сингл AMORPHIS

10 фев 2009 : 		 Название, трек-лист и обложка нового альбома AMORPHIS

29 июл 2008 : 		 Переиздание AMORPHIS

25 ноя 2007 : 		 Вокалист SWALLOW THE SUN спел вместе с AMORPHIS

10 сен 2007 : 		 AMORPHIS: новый альбом доступен для прослушивания в сети

15 авг 2007 : 		 Новое видео от AMORPHIS

13 июн 2007 : 		 Доступны сэмплы с нового сингла AMORPHIS

7 июн 2007 : 		 Обложка нового альбома AMORPHIS

8 май 2007 : 		 AMORPHIS: обложка сингла 'Silent Waters'

5 май 2007 : 		 AMORPHIS: подробности о новом альбоме

19 мар 2007 : 		 AMORPHIS: новый альбом в августе

9 мар 2007 : 		 AMORPHIS завершили запись нового альбома

20 дек 2006 : 		 AMORPHIS начнут работу в студии в январе

12 ноя 2005 : 		 AMORPHIS: сэмплы с нового альбома в сети

21 окт 2005 : 		 AMORPHIS: подробности о новом альбоме

28 сен 2005 : 		 AMORPHIS: новый альбом не за горами

14 июн 2005 : 		 AMORPHIS готовы к студийной работе

18 сен 2002 : 		 Отметим 10-летие AMORPHIS

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|||| сегодня

AMORPHIS остались на NUCLEAR BLAST

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AMORPHIS переподписали соглашение с NUCLEAR BLAST и планируют выпустить новую работу в следующем году.

AMORPHIS Re-Signs With NUCLEAR BLAST; New Album Due In 2018






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