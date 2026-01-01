сегодня



Музыканты AMORPHIS об использовании искусственного интеллекта



Участники AMORPHIS Esa Holopainen и Santeri Kallio в недавнем интервью коснулись темы использования искусственного интеллекта в музыке:



Santeri: «Что ж, я не вижу в этом ничего плохого. Я понимаю, что вы должны быть осторожны и не использовать это, потому что на данный момент ИИ использует одни и те же темы для всех. Но, например, бюджеты музыкальных клипов сокращаются из-за снижения продаж пластинок и стриминговых сервисов, поэтому группы на самом деле не получают такой уж большой суммы. Так что в музыкальных клипах, на самом деле, ИИ довольно хорош. Вы можете сэкономить деньги и время. И видео порой выглядят феноменально. Очевидно, что нужно быть осторожным и не злоупотреблять этим, но есть варианты, когда его можно использовать. Но для обложек альбомов и тому подобного — о нет. Я думаю, в этом нет никакого смысла, потому что в этом нет какой-то индивидуальности.



Esa: «Я думаю, многие люди сами играли с ИИ, например, "Нарисуй это, и вот это, и все эти идеи", и тогда у тебя получится что-то вроде фантастического произведения искусства».



Santeri: «Особенно много фэнтезийных групп не используют искусственный интеллект, потому что в принципе невозможно создать сетап со всеми этими гребаными драконами, волками и прочим дерьмом. Но в небольших масштабах вы можете создавать более привлекательные видеоролики и создавать атмосферу, подобную снежной буре, и довольно просто».



Esa: «Это не имеет никакого отношения к музыке, но в целом, bскусственный интеллект — довольно пугает и непонятно, к чему все придет. Вероятно, к разрушению мира [Смеется]».



Santeri: «Грядут "Терминаторы" или "Матрица". Но мы люди старой закалки. Я даже не пробовал музыкальные программы ИИ, потому что самое большое удовольствие в моей жизни — это энтузиазм. Мне нравится делать всё самому. Я уже старый парень. Я жил в 80-х. Ты понимаешь, что это самое интересное, что можно делать. Так какого черта ты хочешь избавиться от этого и начать использовать искусственный интеллект? Но я понимаю молодежь. Через 20 лет они увидят мир совершенно другим, потому что они пережили те времена. Лично меня это не интересует, потому что больше всего в жизни я получаю удовольствие от того, что беру гитару, сочиняю песню для себя, джемую с ребятами и выступаю с ними на концертах. Это ведь самый смак. Зачем разрушать самое интересное в мире, даже если это возможно?»







