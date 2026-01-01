Arts
Новости
6 янв 2026 : 		 Музыканты AMORPHIS об использовании искусственного интеллекта

19 дек 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

16 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления AMORPHIS

19 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления AMORPHIS

4 ноя 2025 : 		 Гитарист AMORPHIS о новой пластинке

26 сен 2025 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

21 сен 2025 : 		 Вокалист AMORPHIS об использовании ИИ

8 сен 2025 : 		 Золото для AMORPHIS

8 авг 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

7 авг 2025 : 		 AMORPHIS: «Без продюсера мы бы вечно ссорились»

6 авг 2025 : 		 AMORPHIS представляют новый альбом

11 июл 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

27 июн 2025 : 		 AMORPHIS выпускают виски

6 июн 2025 : 		 Новая песня AMORPHIS

3 июн 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMORPHIS

26 май 2025 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

6 янв 2025 : 		 AMORPHIS определились с продюсером

5 сен 2024 : 		 Редкости AMORPHIS выйдут на виниле

29 июл 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

13 июл 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

22 июн 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

19 июн 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет в следующем году

17 май 2024 : 		 Концертное видео AMORPHIS

17 фев 2024 : 		 AMORPHIS начнут запись в конце года

20 ноя 2023 : 		 Новый AMORPHIS в 2025

13 окт 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS
Музыканты AMORPHIS об использовании искусственного интеллекта



Участники AMORPHIS Esa Holopainen и Santeri Kallio в недавнем интервью коснулись темы использования искусственного интеллекта в музыке:

Santeri: «Что ж, я не вижу в этом ничего плохого. Я понимаю, что вы должны быть осторожны и не использовать это, потому что на данный момент ИИ использует одни и те же темы для всех. Но, например, бюджеты музыкальных клипов сокращаются из-за снижения продаж пластинок и стриминговых сервисов, поэтому группы на самом деле не получают такой уж большой суммы. Так что в музыкальных клипах, на самом деле, ИИ довольно хорош. Вы можете сэкономить деньги и время. И видео порой выглядят феноменально. Очевидно, что нужно быть осторожным и не злоупотреблять этим, но есть варианты, когда его можно использовать. Но для обложек альбомов и тому подобного — о нет. Я думаю, в этом нет никакого смысла, потому что в этом нет какой-то индивидуальности.

Esa: «Я думаю, многие люди сами играли с ИИ, например, "Нарисуй это, и вот это, и все эти идеи", и тогда у тебя получится что-то вроде фантастического произведения искусства».

Santeri: «Особенно много фэнтезийных групп не используют искусственный интеллект, потому что в принципе невозможно создать сетап со всеми этими гребаными драконами, волками и прочим дерьмом. Но в небольших масштабах вы можете создавать более привлекательные видеоролики и создавать атмосферу, подобную снежной буре, и довольно просто».

Esa: «Это не имеет никакого отношения к музыке, но в целом, bскусственный интеллект — довольно пугает и непонятно, к чему все придет. Вероятно, к разрушению мира [Смеется]».

Santeri: «Грядут "Терминаторы" или "Матрица". Но мы люди старой закалки. Я даже не пробовал музыкальные программы ИИ, потому что самое большое удовольствие в моей жизни — это энтузиазм. Мне нравится делать всё самому. Я уже старый парень. Я жил в 80-х. Ты понимаешь, что это самое интересное, что можно делать. Так какого черта ты хочешь избавиться от этого и начать использовать искусственный интеллект? Но я понимаю молодежь. Через 20 лет они увидят мир совершенно другим, потому что они пережили те времена. Лично меня это не интересует, потому что больше всего в жизни я получаю удовольствие от того, что беру гитару, сочиняю песню для себя, джемую с ребятами и выступаю с ними на концертах. Это ведь самый смак. Зачем разрушать самое интересное в мире, даже если это возможно?»




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 62

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
