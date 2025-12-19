сегодня



Новое видео AMORPHIS



Crowned In Crimson, новое видео группы AMORPHIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из саундтрека к фильму "Son of Revenge - The Story of Kalevala", релиз которого намечен на 16 января. В записи трека принимала участие дочка вокалиста, Iida.



Esa: «Режиссер Антти Йокинен связался с нами и вкратце рассказал о своем амбициозном кинопроекте. Мы организовали встречу с ним, во время которой смогли ознакомиться с визуальными материалами фильма и ознакомиться со сценарием. Антти надеялся, что Amorphis создадут музыкальную тему для фильма — проект, на который мы сразу же согласились».



Антти Йокинен: «Музыка Amorphis – это сила, окутанная красотой, достаточно тяжелая, чтобы сотрясать пейзаж, и в то же время поэтичная. Их музыка действительно переносит меня в мир мифов о Калевале и ее персонажах. Именно это я искал, когда думал о музыкальной теме для своего фильма. Я очень рад, что они согласились это сделать!»







