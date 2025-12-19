Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 23
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 17
*

Amorphis

*



19 дек 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

16 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления AMORPHIS

19 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления AMORPHIS

4 ноя 2025 : 		 Гитарист AMORPHIS о новой пластинке

26 сен 2025 : 		 Видео с текстом от AMORPHIS

21 сен 2025 : 		 Вокалист AMORPHIS об использовании ИИ

8 сен 2025 : 		 Золото для AMORPHIS

8 авг 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

7 авг 2025 : 		 AMORPHIS: «Без продюсера мы бы вечно ссорились»

6 авг 2025 : 		 AMORPHIS представляют новый альбом

11 июл 2025 : 		 Новое видео AMORPHIS

27 июн 2025 : 		 AMORPHIS выпускают виски

6 июн 2025 : 		 Новая песня AMORPHIS

3 июн 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMORPHIS

26 май 2025 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

6 янв 2025 : 		 AMORPHIS определились с продюсером

5 сен 2024 : 		 Редкости AMORPHIS выйдут на виниле

29 июл 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет осенью

13 июл 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

22 июн 2024 : 		 Фрагмент концертного релиза AMORPHIS

19 июн 2024 : 		 Новый альбом AMORPHIS выйдет в следующем году

17 май 2024 : 		 Концертное видео AMORPHIS

17 фев 2024 : 		 AMORPHIS начнут запись в конце года

20 ноя 2023 : 		 Новый AMORPHIS в 2025

13 окт 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS

22 сен 2023 : 		 Концертное видео AMORPHIS
Новое видео AMORPHIS



Crowned In Crimson, новое видео группы AMORPHIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из саундтрека к фильму "Son of Revenge - The Story of Kalevala", релиз которого намечен на 16 января. В записи трека принимала участие дочка вокалиста, Iida.

Esa: «Режиссер Антти Йокинен связался с нами и вкратце рассказал о своем амбициозном кинопроекте. Мы организовали встречу с ним, во время которой смогли ознакомиться с визуальными материалами фильма и ознакомиться со сценарием. Антти надеялся, что Amorphis создадут музыкальную тему для фильма — проект, на который мы сразу же согласились».

Антти Йокинен: «Музыка Amorphis – это сила, окутанная красотой, достаточно тяжелая, чтобы сотрясать пейзаж, и в то же время поэтичная. Их музыка действительно переносит меня в мир мифов о Калевале и ее персонажах. Именно это я искал, когда думал о музыкальной теме для своего фильма. Я очень рад, что они согласились это сделать!»




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 дек 2025
грозакоммунистов
Отличный клип на проходную песню.
