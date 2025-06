сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома AMORPHIS



AMORPHIS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Borderland, релиз которого намечен на 26 сентября на Reigning Phoenix Music. За оформление отвечал Marald Art:



The Circle

Bones

Dancing Shadow

Fog To Fog

The Strange

Tempest

Light And Shadow

The Lantern

Borderland

Despair http://www.amorphis.net





