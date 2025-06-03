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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Amorphis

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Обложка и трек-лист нового альбома AMORPHIS



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AMORPHIS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Borderland, релиз которого намечен на 26 сентября на Reigning Phoenix Music. За оформление отвечал Marald Art:

The Circle
Bones
Dancing Shadow
Fog To Fog
The Strange
Tempest
Light And Shadow
The Lantern
Borderland
Despair



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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3 июн 2025
Lord Iscariah
Отказались от услуг того долбаеба, который им делал обложки последние несколько альбомов? Неужели до них наконец-то дошло, что такой высер нельзя дальше клепать? Обложка приятная в кой-то веки, надеюсь и материал лучше будет чем на последних трех высерах.
3 июн 2025
Corpsegrinder04
Ничего удивительного. Не зря же финский президент к Трампу ездил в гольф играть.
Как повестка сменилась, соответственно и облогу по уму оформили.
Лебедь крыльями машет и топит пидоров в озере, а мужики обнимающиеся с бабами, по кайфу на берегу умиляются.

Хотя немного и напоминает облогу 2007-го года, где Лебедь на пруду качает малую звезду. 

















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