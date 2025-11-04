сегодня



Гитарист AMORPHIS о новой пластинке



ESA HOLOPAINEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как пресса отреагировала на новую пластинку коллектива:



«Отзывы были реально хорошими. Я думаю, что в основном все отзывы, которые мы получили и прочитали, были и правда положительными и действительно хорошими.



Я очень рад тому, каким получился альбом "Borderland". Было здорово поработать с [продюсером] Jacob Hansen — это был его первый альбом с нами, и, да, это был и правда, реально хороший опыт. Но всегда, когда вы выпускаете альбом, а затем отправляетесь в турне, вам требуется совсем немного времени, чтобы понять, какое место занимает "Borderland" среди других альбомов AMORPHIS. Однако мы очень, очень довольны результатом и отзывами».



Что касается того, почему AMORPHIS решили поработать с Jacob'ом над "Borderland" после того, как так долго сотрудничали с Jens Borgen'ом, он ответил:



«Мы решили поменяться, потому что записали с ОутJens три отличных альбома. Было здорово работать с ним, но AMORPHIS — это группа, которая всегда пытается найти хоть что-то новое. И мы подумали, что, ладно, теперь, когда мы записали с Jens'ом три альбома, возможно, самое время начать поиск другого продюсера или кого-то, кто сможет найти для нас что-то еще. И я обсудил все это с Jens'ом, потому что мы хорошие друзья, и спросил: "Как ты отнесешься к тому, чтобы мы попробовали другого продюсера?" И он меня поддержал сразу! Он сказал: "Конечно, если вы, ребята, чувствуете, то должны попробовать". И, да, так оно и случилось.



Я слышал много хорошего о Jacob'e от от Michael Poulsen из VOLBEAT. И он реально посоветовал нам попробовать его, потому что он действительно хороший человек и отличный продюсер. Думаю, это стало одной из причин, по которой мы остановились на Jacob'e. К тому же, мне и всем нам очень нравится то, что он сделал. Не каждый альбом создается по одной и той же формуле. Он был продюсером D-A-D, датской рок-группы, AMARANTHE, шведской женской металл-группы, а еще и VOLBEAT… Альбомы, которые он продюсировал, отличаются большим разнообразием. И для нас это было действительно важно, потому что наша музыка тоже немного похожа на суп, со всеми возможными влияниями. Плюс у нас были хорошие отношения, да. Я думаю, что ему действительно понравилось все, что было в миксе. И он и правда заставил все звучать немного свежее. Я считаю, что "Borderland" — это немного более простой и мелодичный альбом, чем, например, "Halo", который мы записали с Jens'ом».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 254

