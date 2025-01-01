сегодня



Вокалист BAD COMPANY о пропуске ЗСрнР



PAUL RODGERS в недавнем интервью Rolling Stone Brasil ответил на вопрос о том, почему не смог выступить на церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Примерно за неделю до отъезда на репетиции для участия в церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла и телешоу у меня сильно подскочило давление, начались боли в груди и учащённое сердцебиение. Я обратился к своему врачу, который категорически запретил мне садиться в самолёт. Он посоветовал мне остаться дома, отдохнуть и сохранять спокойствие, и я чувствую, что избежал осложнений, сделав это. Я нахожусь в фазе дзена и наслаждаюсь мирной и спокойной жизнью. Я снова могу петь и играть каждый день перед аудиторией из одного человека.



Моя невестка приготовила замечательный ужин на шестерых, и мы посмотрели по очень большому телевизору, как BAD COMPANY вводят в Зал славы. Выступление Simon'a тронуло меня до глубины души, и, должно быть, он испытывал сильные эмоции, выступая в роли BAD COMPANY в одиночку.



Иногда реальность наносит жестокие удары. Когда-нибудь я хотел бы снова выступить с ним. Я думал, что все, кто выступал, — Simon, Bryan Adams, Chris Robinson, Nancy Wilson, Joe Perry, наш басист Todd Ronning и Spike Edney, музыкальный руководитель и клавишник QUEEN, по-моему, последние 45 лет, — ничего не упустили.



Я был благодарен, что Зал славы позволил мне записать мою речь. Мне сказали, что обычно они этого не разрешают. Однако мне сказали, что это строго на две минуты, не больше. Я не смог выразить всю свою благодарность всего за две минуты, поэтому опубликовал свою речь в социальных сетях. Наш друг Mick Fleetwood отлично поработал, представляя группу, и мне было очень приятно наблюдать за этим из своего дома в Канаде».



Paul также сказал несколько слов о гитаристе BAD COMPANY Мике Ральфсе, который скончался ранее в этом году, всего через несколько недель после того, как стало известно, что группа будет введена в Зал славы:



«Мик был уникальным музыкантом, уникальным автором песен и невероятно уникальным человеком. Мне нравилось в нём всё, и его чувство юмора оставалось с ним до самого конца.



Не знаю, понимают ли это фанаты, но последние восемь с половиной лет своей жизни Мик провёл в постели, не в силах ни ходить, ни шевелить руками. Это была не жизнь. Он перенёс серьёзный инсульт, и мы пытались доставить его в барокамеру, пытались привлечь к решению проблемы акупунктуристов и рефлексотерапевтов, но, к сожалению, столкнулись с противодействием. Поскольку мы не были членами семьи, мы не могли контролировать его лечение. Мне удалось нанять адвоката и перевезти его в дом в Хенли, где живёт большинство его друзей и давняя любовь. К тому же это больше подходило для нужд Мика.



Я часто общался с ним, и, по сути, последний наш разговор состоялся всего за два дня до его кончины. В тот момент он был не в состоянии говорить, но мне удалось рассмешить его в последний раз.



Мик был одним из тех редких гитаристов, которых можно узнать по звучанию с трёх нот: вы сразу понимаете, что это Мик Ральфс. У него был богатый и насыщенный тембр. Он оставил богатое наследие после себя своей музыкой, своим юмором и своим отношением к другим».



Rodgers также рассказал о своих планах на будущее:



«Основной проект, над которым мы сейчас работаем, — это мои мемуары. Я работал над ним в течение последнего года с замечательным писателем Крисом Эптингом. Примерно раз в неделю мы просто общаемся в Zoom, и это становится похоже на беседу со старым другом. Он полон энтузиазма, вдохновлён и интересуется моей историей. Эти беседы напомнили мне истории, которые были спрятаны в моей памяти где-то весьма глубоко.



Меня пришлось уговаривать написать мемуары. Я не ощущал, что моя история уникальная или особенная, я по-прежнему считаю себя простым парнем из Мидлсбро, Англия, которому очень сильно повезло. Через несколько дней после нашей беседы по Zoom я сидел в тишине и думал: "Ого, неужели это действительно произошло?" Вспомните некоторых великих гитаристов, с которыми я играл: Jimmy Page, Пола Коссоффа, Мика Ральфса, Brian May, Джеффа Бека, список можно продолжать… Joe Bonamassa... Я всё к тому, насколько же мне повезло!



Когда я начал читать некоторые отрывки из книги, я понял, что это было уникальное, волшебное приключение, и я действительно хочу поделиться им. Я надеюсь, что смогу вдохновить не только музыкантов, но и людей, которые смогут чему-то научиться из истории моей жизни. После выхода книги в конце 2026 года мы, вероятно, займёмся подготовкой документального фильма».







