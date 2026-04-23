сегодня



Новое видео DIMMU BORGIR



“Ascent”, новое видео DIMMU BORGIR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Grand Serpent Rising, релиз которого намечен на 22 мая на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:



– CD Jewelcase

– 2LP + 1CD, 24-Page Mediabook, Transparent Green with Black + White Marble Vinyl

– 2LP Gatefold Black Vinyl

– 2LP Gatefold Dark Green Vinyl

– 2LP Gatefold Gold Vinyl (Norway Exclusive)

– 2LP Gatefold Crystal Clear Vinyl (Sweden Rock Exclusive)

– 2LP Gatefold Pearl Flip Waterfall Vinyl

– 2LP Gatefold Gold with Black Marble Vinyl (Revolver Exclusive)



“Tridentium”

“Ascent”

“As Seen In The Unseen”

“The Qryptfarer”

“Ulvgjeld & Blodsodel”

“Repository Of Divine Transmutation”

“Slik Minnes en Alkymist”

“Phantom Of The Nemesis”

“The Exonerated”

“Recognizant”

“At The Precipice Of Convergence”

“Shadows Of A Thousand Perceptions”

"Gjǫll" http://www.dimmu-borgir.com











+0 -0



( 2 ) просмотров: 233

