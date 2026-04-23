Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 28
23 апр 2026 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

20 апр 2026 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Для новой пластинки мы собрали отличные песни»

26 мар 2026 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

16 сен 2025 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы хотим полноценный тур по США, но это сложно»

14 сен 2025 : 		 DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом

7 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIMMU BORGIR

4 авг 2025 : 		 DIMMU BORGIR работают над новым материалом

29 июн 2025 : 		 DIMMU BORGIR нашли гитариста

25 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR 1998 года

4 дек 2024 : 		 DIMMU BORGIR в студии

19 авг 2024 : 		 GALDER покидает DIMMU BORGIR

2 июл 2024 : 		 Видео полного выступления DIMMU BORGIR

12 май 2024 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом»

2 апр 2024 : 		 ICS VORTEX, MUSTIS и TJODALV присоединились на сцене к DIMMU BORGIR

11 дек 2023 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR против цензуры

7 дек 2023 : 		 У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен

10 ноя 2023 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR

19 окт 2023 : 		 Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR

19 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

17 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

5 янв 2023 : 		 Drum-cam от DIMMU BORGIR

28 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

27 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от DIMMU BORGIR

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR

11 авг 2022 : 		 Репетиционный трек от DIMMU BORGIR
Новое видео DIMMU BORGIR



zoom
“Ascent”, новое видео DIMMU BORGIR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Grand Serpent Rising, релиз которого намечен на 22 мая на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:

– CD Jewelcase
– 2LP + 1CD, 24-Page Mediabook, Transparent Green with Black + White Marble Vinyl
– 2LP Gatefold Black Vinyl
– 2LP Gatefold Dark Green Vinyl
– 2LP Gatefold Gold Vinyl (Norway Exclusive)
– 2LP Gatefold Crystal Clear Vinyl (Sweden Rock Exclusive)
– 2LP Gatefold Pearl Flip Waterfall Vinyl
– 2LP Gatefold Gold with Black Marble Vinyl (Revolver Exclusive)

“Tridentium”
“Ascent”
“As Seen In The Unseen”
“The Qryptfarer”
“Ulvgjeld & Blodsodel”
“Repository Of Divine Transmutation”
“Slik Minnes en Alkymist”
“Phantom Of The Nemesis”
“The Exonerated”
“Recognizant”
“At The Precipice Of Convergence”
“Shadows Of A Thousand Perceptions”
“Gjǫll”






Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 апр 2026
M
Mateas89
Ну,этот трек сильно приятнее первого.Вселяет даже некоторую надежду!
23 апр 2026
R
Reflection
Что-то есть в этом треке от времен DCA(не только продюсер). Если подобных треков будет больше двух на альбоме, это будет лучше прежнего альбома.
