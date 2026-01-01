сегодня



Гитарист DIMMU BORGIR: «Крутые вещи не должны даваться просто»



В недавнем интервью на вопрос о «змеиной» символике — линьке и обновлении — и о том, как это связано с тем, через что прошли DIMMU BORGIR за восемь лет с момента выхода предыдущего альбома Eonian (2018), Silenoz ответил так:



«Нам пришлось многое сбросить с себя, как обычно — может, даже больше, чем раньше. Но это всё к лучшему. Я считаю, что по-настоящему великие вещи не должны даваться легко. В них всегда есть элемент жертвы — и именно это мы вложили в этот альбом. Да, конечно, неприятно, что на его выход ушло восемь лет. Но что поделать. Я в любой день выберу качество вместо количества. Поэтому мы выпускаем материал тогда, когда чувствуем, что он действительно готов».



Silenoz также рассказал о процессе «отсечения лишнего» в песнях DIMMU BORGIR перед записью Grand Serpent Rising. На вопрос, насколько сложно «расставаться с таким материалом», он сказал:



«Это бывает непросто. Представь: ты работаешь над какой-то музыкальной партией неделями или даже месяцами — и по какой-то причине она так и не попадает в песню. При этом это всё равно классный кусок музыки, который не попадает на альбом. Такое происходит не раз и не два. Это часть работы артиста. Ты должен писать в интересах песни. Нельзя впихивать что-то просто ради того, чтобы “был ещё кусочек”. Это не работает в целом.



Полагаю, что в последнее время, особенно на этом альбоме, мы стали лучше в таком подходе. Поток стал более естественным, и мы стараемся не анализировать всё до смерти. Это тоже важно — оставлять место спонтанности и принимать вещи такими, какие они приходят».



Silenoz добавил, что старался не позволять ожиданиям от альбома Grand Serpent Rising негативно влиять на процесс написания материала:



«Если ты делаешь что-то и не ждёшь за это награды — именно тогда и рождаются лучшее. Если начинаешь что-то форсировать, результат только отдаляется. Конечно, нам приятно одобрение, приятно, когда люди приходят на концерты — это наша работа. Но мы бы всё равно этим занимались на любом уровне, потому что это часть нас. Если бы мы делали это по другим причинам, мы бы выпускали по альбому каждый год».







+0 -0



просмотров: 93

