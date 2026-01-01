Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*LIVA на Wormholedeath 35
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*IMMORTAL завершили сочинение 30
1 май 2026 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Крутые вещи не должны даваться просто»

23 апр 2026 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

20 апр 2026 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Для новой пластинки мы собрали отличные песни»

26 мар 2026 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

16 сен 2025 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы хотим полноценный тур по США, но это сложно»

14 сен 2025 : 		 DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом

7 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIMMU BORGIR

4 авг 2025 : 		 DIMMU BORGIR работают над новым материалом

29 июн 2025 : 		 DIMMU BORGIR нашли гитариста

25 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR 1998 года

4 дек 2024 : 		 DIMMU BORGIR в студии

19 авг 2024 : 		 GALDER покидает DIMMU BORGIR

2 июл 2024 : 		 Видео полного выступления DIMMU BORGIR

12 май 2024 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом»

2 апр 2024 : 		 ICS VORTEX, MUSTIS и TJODALV присоединились на сцене к DIMMU BORGIR

11 дек 2023 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR против цензуры

7 дек 2023 : 		 У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен

10 ноя 2023 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR

19 окт 2023 : 		 Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR

19 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

17 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

5 янв 2023 : 		 Drum-cam от DIMMU BORGIR

28 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

27 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от DIMMU BORGIR

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления DIMMU BORGIR
Гитарист DIMMU BORGIR: «Крутые вещи не должны даваться просто»



В недавнем интервью на вопрос о «змеиной» символике — линьке и обновлении — и о том, как это связано с тем, через что прошли DIMMU BORGIR за восемь лет с момента выхода предыдущего альбома Eonian (2018), Silenoz ответил так:

«Нам пришлось многое сбросить с себя, как обычно — может, даже больше, чем раньше. Но это всё к лучшему. Я считаю, что по-настоящему великие вещи не должны даваться легко. В них всегда есть элемент жертвы — и именно это мы вложили в этот альбом. Да, конечно, неприятно, что на его выход ушло восемь лет. Но что поделать. Я в любой день выберу качество вместо количества. Поэтому мы выпускаем материал тогда, когда чувствуем, что он действительно готов».

Silenoz также рассказал о процессе «отсечения лишнего» в песнях DIMMU BORGIR перед записью Grand Serpent Rising. На вопрос, насколько сложно «расставаться с таким материалом», он сказал:

«Это бывает непросто. Представь: ты работаешь над какой-то музыкальной партией неделями или даже месяцами — и по какой-то причине она так и не попадает в песню. При этом это всё равно классный кусок музыки, который не попадает на альбом. Такое происходит не раз и не два. Это часть работы артиста. Ты должен писать в интересах песни. Нельзя впихивать что-то просто ради того, чтобы “был ещё кусочек”. Это не работает в целом.

Полагаю, что в последнее время, особенно на этом альбоме, мы стали лучше в таком подходе. Поток стал более естественным, и мы стараемся не анализировать всё до смерти. Это тоже важно — оставлять место спонтанности и принимать вещи такими, какие они приходят».

Silenoz добавил, что старался не позволять ожиданиям от альбома Grand Serpent Rising негативно влиять на процесс написания материала:

«Если ты делаешь что-то и не ждёшь за это награды — именно тогда и рождаются лучшее. Если начинаешь что-то форсировать, результат только отдаляется. Конечно, нам приятно одобрение, приятно, когда люди приходят на концерты — это наша работа. Но мы бы всё равно этим занимались на любом уровне, потому что это часть нас. Если бы мы делали это по другим причинам, мы бы выпускали по альбому каждый год».




