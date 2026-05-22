Dimmu Borgir

22 май 2026 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

1 май 2026 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Крутые вещи не должны даваться просто»

23 апр 2026 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

20 апр 2026 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Для новой пластинки мы собрали отличные песни»

26 мар 2026 : 		 Новое видео DIMMU BORGIR

16 сен 2025 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы хотим полноценный тур по США, но это сложно»

14 сен 2025 : 		 DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом

7 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DIMMU BORGIR

4 авг 2025 : 		 DIMMU BORGIR работают над новым материалом

29 июн 2025 : 		 DIMMU BORGIR нашли гитариста

25 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR 1998 года

4 дек 2024 : 		 DIMMU BORGIR в студии

19 авг 2024 : 		 GALDER покидает DIMMU BORGIR

2 июл 2024 : 		 Видео полного выступления DIMMU BORGIR

12 май 2024 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом»

2 апр 2024 : 		 ICS VORTEX, MUSTIS и TJODALV присоединились на сцене к DIMMU BORGIR

11 дек 2023 : 		 Гитарист DIMMU BORGIR против цензуры

7 дек 2023 : 		 У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен

10 ноя 2023 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR

19 окт 2023 : 		 Кавер-версия VENOM от DIMMU BORGIR

19 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

17 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR

5 янв 2023 : 		 Drum-cam от DIMMU BORGIR

28 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR

27 окт 2022 : 		 Демонстрационное видео от DIMMU BORGIR

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза DIMMU BORGIR
Новое видео DIMMU BORGIR



“As Seen In The Unseen”, новое видео DIMMU BORGIR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Grand Serpent Rising, релиз которого намечен на 22 мая на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:

– CD Jewelcase
– 2LP + 1CD, 24-Page Mediabook, Transparent Green with Black + White Marble Vinyl
– 2LP Gatefold Black Vinyl
– 2LP Gatefold Dark Green Vinyl
– 2LP Gatefold Gold Vinyl (Norway Exclusive)
– 2LP Gatefold Crystal Clear Vinyl (Sweden Rock Exclusive)
– 2LP Gatefold Pearl Flip Waterfall Vinyl
– 2LP Gatefold Gold with Black Marble Vinyl (Revolver Exclusive)

“Tridentium”
“Ascent”
“As Seen In The Unseen”
“The Qryptfarer”
“Ulvgjeld & Blodsodel”
“Repository Of Divine Transmutation”
“Slik Minnes en Alkymist”
“Phantom Of The Nemesis”
“The Exonerated”
“Recognizant”
“At The Precipice Of Convergence”
“Shadows Of A Thousand Perceptions”
“Gjǫll”








22 май 2026
P
Papa
Скучный альбом. Две-три песни удались
22 май 2026
rassol
Papa, я не смог даже дослушать.
22 май 2026
dark_medieval_times
Видеоряд какая-то помесь Безумного Макса + Дюна с переходом в Дарк Соулс, а песня реально какая-то скучная жвачка.
22 май 2026
Altair21
А они разве что-то интересное после 2007 года вообще выдавали? Да даже к 2007 большие вопросы есть
22 май 2026
v
vobk
Altair21, выдавали одну хорошую песню и та была бы жвачкой без приглашенной вокалистки. А 2007 действительно последний годный, попсовый конечно но хитовый, почти все песни сразу запоминались
22 май 2026
Altair21
vobk, ну вот да, чем 2007 берёт, так оттуда действительно есть что вспомнить и послушать даже иногда
23 май 2026
E
Eugenezzzis
Первый альбом со времён D.C.A., который я мало того что смог дослушать до конца, так и пара треков оказались вполне себе!
23 май 2026
n
nabastak_
Устали бедолаги.
Седые бороды и подсевший Шаграт.
