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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Dimmu Borgir

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Гитарист DIMMU BORGIR: «Некоторые из бывших вели себя без уважения»



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Sven "Silenoz" Kopperud в недавнем интервью поговорил о многолетнем сотрудничестве с вокалистом DIMMU BORGIR Stian'ом "Shagrath" Thoresen'ом, вместе с которым он основал группу в 1993 году. На вопрос, ощущается ли после ухода в 2024 году многолетнего гитариста DIMMU BORGIR Thomas'а Rune Andersen'а (Galder'а) возвращение коллектива к формату с двумя основными участниками как возвращение к духу начала 1990-х, Silenoz ответил:

«Думаю, во многом да. Конечно, и мне, и Shagrath'у стало проще приходить к общим решениям по поводу песен и практически всего остального, когда на кухне стало меньше поваров. Так уж устроено.

В любой группе — и, думаю, это относится ко многим артистам — демократия работает лишь до определенного момента. До этого все нормально, но когда речь заходит о действительно важных, а порой и очень непростых решениях, демократия уже не лучший вариант для всех участников процесса. Поэтому можно сказать, что именно мы с Shagrath'ом всегда стояли у руля и принимали такие решения. Легкие решения принимать легко, а вот когда дело касается смены состава и прочих вещей, не связанных напрямую с музыкой, все становится гораздо сложнее.

Любая группа, конечно же, хочет избежать смен участников, но вот мы снова через это прошли. И я считаю, что на этот раз все пошло группе только на пользу. Думаю, это даже сблизило меня и Shagrath'а. Теперь я могу больше заниматься своей частью работы, он — своей, а потом мы встречаемся и соединяем все воедино. В итоге стало гораздо меньше лишних сложностей. На этот раз все сработало именно так, и я действительно доволен тем, как все сложилось».

На вопрос, ощущался ли уход Galder'а скорее как потеря или как освобождение с точки зрения творческого процесса DIMMU BORGIR, Silenoz ответил:

«Прежде всего — как освобождение, если использовать именно это слово. Galder не принимал большого участия в написании материала для этого альбома ["Grand Serpent Rising"]. Особенно в последние несколько лет перед уходом он вообще был вовлечен в этот процесс совсем немного.

Да, возможно, на пластинке остались какие-то идеи, которые он предложил на ранних этапах работы, но многое затем было полностью переработано, переписано и переаранжировано. Некоторые из этих песен вообще появились еще в 2018–2019 годах. И уже тогда в основном именно мы с Shagrath'ом встречались и работали над материалом. Так что если кому-то кажется, что на некоторых композициях этот альбом звучит как возвращение к истокам, то причина именно в этом — большую часть музыки написали мы вдвоем. Все довольно просто».

Также Silenoz спросили, сделали ли конфликты с бывшими участниками группы его и Shagrath'а более ревностными защитниками идентичности DIMMU BORGIR.

«Да, думаю, это действительно так. Мы с Shagrath'ом были здесь с самого первого дня, поэтому именно мы всегда были владельцами группы и ее имени. За эти годы люди приходили и уходили, и вполне естественно, что у них никогда не было такого же чувства ответственности и принадлежности к группе, как у нас.

Но за эти годы — не буду называть имен — некоторые бывшие участники, на наш взгляд, вели себя не так уважительно, как следовало бы, учитывая их положение в группе. Нам также кажется, что в определенной степени нами пользовались: некоторые люди просто извлекали выгоду из того, что играли в известной группе с громким именем.

Конечно, каждый воспользовался бы возможностями, которые открываются благодаря участию в большой группе, — это абсолютно нормально. Но иногда не хватало уважения и понимания того, что значит быть частью такого коллектива. Вся эта ответственность всегда лежала на нас с Shagrath'ом.

При этом я не хочу поливать грязью бывших участников. Каждый, кто какое-то время играл в группе, вложил в нее часть себя, свои идеи и усилия. Они помогали формировать песни и были важной частью DIMMU BORGIR на определенном этапе нашей истории, и мы это ценим. Все это лишь показывает, что группа способна развиваться, несмотря на трудности, проблемы и перемены. Мы по-прежнему остаемся одной из ключевых команд жанра и просто продолжаем преодолевать все возникающие препятствия».




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