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Вокалист MOONSPELL: «Мне пришлось долго заниматься поисками, прежде записать этот альбом»



Fernando Ribeiro в новом интервью рассказал о вдохновении, которое легло в основу нового альбома MOONSPELL «Far From God», выходящего 3 июля на Napalm Records. Говоря о лирической и музыкальной концепции пластинки, музыкант признался, что после выхода «Hermitage» переживал творческий кризис.



«Мне кажется, что самые важные темы и самые большие перемены сами находят нас. Не всегда работает принцип "ищите и обрящете". Иногда ты можешь искать вдохновение всю жизнь. Для MOONSPELL это был очень важный период.



Если честно, после "Hermitage" мне казалось, что внутри меня больше ничего не осталось. Я даже подумывал сосредоточиться на книгах, которые пишу здесь, в Португалии. У меня есть собственный лейбл Alma Mater Books & Records, через который я помогаю другим группам. Я даже запустил небольшой музыкальный консалтинговый бизнес — занятие куда более скучное, но тоже необходимое.



Поэтому мне пришлось заново влюбиться в эти темы. Для меня они всегда были главными. С одной стороны, это произошло легко, а с другой — процесс оказался довольно мучительным и занял немало времени».



По словам Fernando, вдохновение пришло неожиданно и буквально само начало появляться в его жизни.



«В какой-то момент всё просто стало само попадаться мне на пути. Одним из таких источников вдохновения стал фильм Robert Eggers "Nosferatu".



Думаю, многие годы люди неправильно понимали, о чём на самом деле был роман Ббрэма Стокера. Постепенно всё свелось к голливудским вампирам, подростковым сериалам и прочим историям, где всё сверкает, выглядит весело и романтично. Но настоящая трагедия Дракулы и Носферату из историй попросту пропала.



Когда я посмотрел фильм, я был поражён. Эстетика, саундтрек... Eggers и раньше снимал выдающиеся картины — "The Northman", "The Lighthouse", — но для меня это его лучшая работа. Теперь я с огромным интересом жду "Werwulf".»



Fernando считает, что сила подобных историй заключается не в мистике, а в их человеческой природе.



«Если ты художник — или музыкант, как в моём случае, — ты обязан оставаться открытым для такой красоты. И именно тогда я снова понял, о чём на самом деле история Дракулы или Носферату. Это всего лишь мужчина и женщина. Кстати, можно было бы снять фильм и про женщину-Дракулу — думаю, это было бы великолепно.



Это история о человеке, который живёт своей жизнью, заботится о своём доме, о своём мире, пока не происходит трагедия. У него отнимают любовь — и тогда начинается настоящий ад.



И это вовсе не история о монстрах или сверхъестественном. Это очень человеческая история. О желании всё исправить. О готовности жертвовать собой ради любви».



Эти размышления напрямую повлияли и на музыкальное направление нового альбома.



«Меня вдохновили не только фильмы, но и книги, которые я читал в тот период. А музыкально я снова начал тяготеть к соединению готики и металла. Мне показалось, что именно туда нам стоит двигаться. Во время работы над этим альбомом было много самоанализа. За свою карьеру MOONSPELL успели поиграть апокалиптический металл, индустриальный рок, экстремальную музыку. И мы постоянно спрашивали себя: "Куда двигаться дальше?"



Именно тогда, примерно полтора года назад, мы по-настоящему начали работать над новым материалом. И с каждым днём всё яснее понимали собственный путь».



Завершая рассказ, Fernando привёл метафору писательницы Маргарет Этвуд, которая, по его словам, идеально описывает процесс создания «Far From God».



«Маргарет Этвуд говорила, что писать книгу — это всё равно что вести машину ночью с включёнными фарами. Ты не видишь конца дороги. Но каждый раз, когда проезжаешь ещё несколько метров, несколько километров, перед тобой открывается новый участок пути. Считаю, это очень точное описание того, как создавался "Far From God". Именно так мы и работали над этим альбомом».











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