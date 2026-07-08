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Вокалист MOONSPELL: «Мы живем в мире, который действительно очень далек от Бога»



FERNANDO RIBEIRO в недавнем интервью обсудил новую пластинку группы "Far From God", которая вышла 3 июля на лейбле Napalm Records. Говоря о том, как родилось название пластинки, Fernando сказал:



«На это ушло какое-то время. У меня было множество вариантов, и, честно говоря, с названием я долго не мог определиться. Концепция альбома уже существовала, но однажды я просто взял эти три слова, поставил их рядом и понял, насколько сильно они звучат.



После этого я решил вернуться к тому, что меня вдохновляло. Снова обратился к философии, которую изучал много лет назад в Лиссабонском университете. И тогда я вновь осознал, насколько важной фигурой для меня — да и для огромного числа людей — является Фридрих Ницше.



Мне посчастливилось изучить его гораздо глубже. Многие любят вспоминать Ницше исключительно из-за фразы "Бог умер" или идеи сверхчеловека, но он неизмеримо глубже этого. Между строк у него скрыто гораздо больше.



Он был человеком, который изучал язык в его первозданном виде — древнегреческий, происхождение слов. Вся его работа заключалась в том, чтобы вернуться к их изначальному, естественному смыслу. Затем он сравнивал эти значения с тем, как слова понимались уже в его эпоху. И неизбежный вывод был таков: человечество очень далеко ушло от первоначального понимания любви, добродетели, сострадания и других фундаментальных понятий.



И, что удивительно, еще в XIX веке Фридрих Ницше словно предсказал будущее, потому что именно в таком мире мы сегодня и живем. Так что "Far From God" — это прежде всего метафора расстояния.



Бог — очень емкое понятие. Хотите вы этого или нет, верите или нет, но практически любая металл-группа так или иначе говорит о Боге. Nergal из BEHEMOTH критикует религию и сжигает Библию. А я стараюсь понять ее, читаю Библию и пытаюсь разобраться в конфликте между человеком и Богом.



Это немного напоминает песню THE CLASH — "Should I Stay Or Should I Go" — ведь вопрос в том, какое влияние этот огромный концепт оказывает на нашу жизнь. Но в конечном итоге и мы, и они говорим об одном и том же — о Боге. И уже одно это показывает, насколько значимо само это слово.



Мне также кажется, что название содержит скрытую критику современных монотеистических религий. Потому что именно они сегодня оказались очень далеки от Бога. Если внимательно прочитать первоначальные учения ислама, христианства или иудаизма, становится очевидно: все они были призваны сделать человека лучше. Но человек превратил всё это в хаос.



У нас процветает терроризм, оккупация, агрессивный евангелизм, политики-евангелисты. В итоге получилась взрывоопасная смесь религии и политики. Поэтому название работает сразу на нескольких уровнях. Но если говорить совсем кратко, оно отражает ту дистанцию, которую мы создали между самими собой.



Иногда слова "Far From God" — это просто красивая поэтическая формула, описывающая то, как часто мы делаем неправильный выбор, а затем отчаянно и порой очень агрессивно пытаемся его оправдать.



"Far From God" — это еще и отсутствие эмпатии. Я вижу это каждый день: на улице, в очереди в супермаркете, на дороге, иногда на концертах, в том, как относятся к группам или к поклонникам.



Мы живем в мире, который действительно очень далек от Бога. И, думаю, это название попало прямо в цель, потому что вмещает множество смыслов, но прежде всего очень точно отражает дух нашего времени и состояние современного мира».







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