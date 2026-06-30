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*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
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Moonspell

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Новая песня MOONSPELL



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The Great Wolf In The Sky, новое видео с текстом от группы MOONSPELL, доступно для просмотра. Эта песня взята из альбома Far From God, выходящего третьего июля на Napalm Records:

01. Cross Your Heart
02. Far From God
03. Biblical
04. The Great Wolf In The Sky (feat. Alicia Nuhr/Strings)
05. Your Promise Of Light
06. For The Love Of Mortals
07. Our Freedom To Fall
08. Reconquista

За оформление отвечал Eliran Kantor. Продюсером выступил Jaime Gomez Arellano (PARADISE LOST, SÓLSTAFIR, GHOST и другие).








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30 июн 2026
Corpsegrinder04
Скукота. Пора завязывать потихоньку.
Плюс на барабаны какого-то куколда дешёвого взяли, что было слышно уже на предыдущем альбоме. Качества точно не добавляет.
просмотров: 385

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