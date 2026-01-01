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*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
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Moonspell

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Вокалист MOONSPELL: «Мы очень независимая группа»



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FERNANDO RIBEIRO в недавнем интервью порассуждал об элитарности и гейткипинге в металл-сообществе, а также о том, как его группе на протяжении многих лет доставалось за музыкальные эксперименты и выход за привычные жанровые рамки:

«Не скажу, что большинство, но очень многие группы на самом деле играют не совсем ту музыку, которую хотят играть. У нас в MOONSPELL все иначе. Потому что у многих есть определенная повестка, множество людей, которых нужно кормить, и в итоге приходится обменивать независимость на успех. За все нужно платить».

Продолжая тему, Fernando рассказал о своем отношении к современной тяжелой музыке:

«Недавно я, например, слушал metalcore. Это не моя музыка, но мне хотелось понять, что именно людей в ней привлекает. То чувство, которое когда-то я испытал, открывая для себя BATHORY или CELTIC FROST, сегодня молодые ребята испытывают благодаря совершенно другой музыке.

И это нужно уважать.

Для них группы вроде LORNA SHORE или HEAVEN SHALL BURN становятся таким же судьбоносным музыкальным откровением, каким для нас были наши любимые группы. Поэтому я стараюсь понять это. Не потому, что собираюсь ходить на концерты, которые мне не нравятся — у меня найдутся занятия получше. А потому, что мне интересно разобраться, откуда берется эта связь между музыкой и людьми».

При этом, по словам музыканта, метал по-прежнему остается довольно консервативной средой:

«Но в металле до сих пор очень сильна эта сторона. И в случае MOONSPELL это ощущается особенно остро. Я не жалуюсь, потому что это часть игры. Я знал правила и согласился на них. Можно сказать, подписал этот контракт. Но иногда всего этого было уже слишком много. Мы ведь не начали внезапно играть хип-хоп или диско, чтобы нас порой поднимали на смех в журналах, на форумах и где только не».

В качестве примера Fernando вспомнил реакцию на кавер MOONSPELL на DEPECHE MODE:

«Забавная история была, когда мы записали "Sacred" DEPECHE MODE. Мы выбрали именно эту песню, потому что она была связана с темой греха, и поэтому обратились к альбому "Music For The Masses". И нам тогда очень сильно досталось.

Было огромное количество негатива. Но когда LACUNA COIL записали "Enjoy The Silence" — а я считаю, что наш кавер намного лучше — им все сошло с рук.

Когда IN FLAMES сделали "Everything Counts", им тоже ничего за это не было.

Так что да, такие вещи оставляют шрамы. Но, если честно, шрамы учат гораздо большему, чем дружеское похлопывание по плечу».

Говоря о творческой свободе MOONSPELL, Ribeiro подчеркнул:

«Я считаю MOONSPELL очень независимой группой. И при всем уважении, я не обязан писать альбом про вампиров каждый раз. Не обязан постоянно сочинять альбомы про войну. Или про викингов. И я очень ценю эту свободу.

Очень ценю.

Возможно, из-за этого у меня машина поменьше, чем у кого-то другого, но зато я могу играть именно ту музыку, которую хочу».

По мнению Fernando, поклонникам далеко не всегда легко принимать подобную независимость:

«Я понимаю, что фанатам иногда хочется чего-то предсказуемого. Ты выпускаешь "Night Eternal", и они говорят: "Вот это потрясающе!" А потом выпускаешь совершенно другой альбом или пластинку на португальском языке — и часть людей уже не понимает, что происходит. Но такова жизнь. И, честно говоря, я бы ни за что не хотел это менять».




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