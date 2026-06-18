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Bon Jovi

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|||| 18 июн 2026

JON BON JOVI говорит, что полностью восстановил голос



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JON BON JOVI в недавнем интервью журналу People сообщил, что готов к новому туру после проблем с голосом:

«Я полностью восстановился. Это получилось дольше, чем я ожидал, но все должно было быть сделано правильно. Мы никогда не теряли веру в благополучный исход».

Jon добавил, что коллеги по группе "никогда не сомневались в том, что у меня все получится и не рассматривали варианта уйти. Уровень личного пожертвования каждого из них просто запредельный. Они мне сказали: "Да нифига мы не уйдем, мы остаемся с тобой". Каждый день репетиции они были рядом. Моя любовь и уважение к ним только крепла и углублялась».

На вопрос о том, к чему стоит готовится публике на ближайших концертах, Jon сказал:

«Дело не в совершенстве. Дело в мастерстве. Похоже, у меня есть дар — уметь удерживать свет. Дар, который я получаю, — это быть в отражении этого света, когда он падает на аудиторию, и это то, ради чего я работал — я тренировался, чтобы обрести способность удерживать этот свет. Это как духовное единение между группой, мной и аудиторией».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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18 июн 2026
o
overgrin
Интересно
А чувство ритма тоже к нему пришло опять или он сейчас над ним работает? :-)
просмотров: 267

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