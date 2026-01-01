BON JOVI открыл серию выступлений в Нью-Йорке

Видео с первого за четыре года выступления BON JOVI, которое состоялось седьмого июля в Madison Square Garden, доступно для просмотра. Там же пройдут концерты 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 и 26 июля:
01. With A Little Help From My Friends (THE BEATLES cover)
02. Beautiful Drug
03. We Weren't Born To Follow
04. Lost Highway
05. Who Says You Can't Go Home
06. You Give Love A Bad Name
07. Born To Be My Baby
08. Legendary
09. Whole Lot Of Leavin'
10. In These Arms
11. Have A Nice Day
12. It's My Life
13. Livin' On A Prayer
14. Lay Your Hands On Me
15. Blood On Blood
16. Living Proof
17. This House Is Not For Sale
18. Keep The Faith
Encore:
19. I'll Be There For You
20. Wanted Dead Or Alive
21. Bad Medicine
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