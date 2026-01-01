*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 62
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 40
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
STEVE BROWN верит, что может помочь BON JOVI с голосом



STEVE BROWN в недавнем интервью заявил, что вокал Jon'a за три месяца до тура группы BON JOVI «далёк от идеала», и публично призвал его принять его помощь. Он рассказал в интервью для Hot Metal, что впервые предложил 64-летнему музыканту свою помощь на вечеринке в честь 50-летия актрисы Гвинет Пэлтроу. Brown, который также выступает в трибьют-группе BON JOVI под названием ALWAYS JOVI, недавно снова обратился к своему давнему другу, обеспокоенный тем, что фанаты по обе стороны Атлантики могут быть разочарованы предстоящими концертами, которые начнутся в июле. Он сказал:

«Нельзя выходить на сцену и показывать себя в плохом свете… По-моему, с ним работают не те люди.

В последний раз мы виделись в 2022 году, сразу после того, как у него был очень тяжёлый тур и он перенёс первую операцию на голосовых связках. Я видел его на концерте, я играл на вечеринке в честь 50-летия Гвинет Пэлтроу с группой 1980-х, в которой я тогда участвовал, и Джон был там. Я увидел его после концерта, схватил за руку и сказал: "Джонни!" А он такой: "Стив!" Я схватил его и оттащил от Джерри Сайнфелда и Стивена Спилберга… Это отдельная история. Я оттащил его и сказал: "Я люблю тебя, братан, и хочу, чтобы ты знал: я слышал, как ты выступал в туре, и у тебя серьёзные проблемы. Мне сделали операцию лет 10 назад, я прошёл через ад. Я не врач, но знаю все тонкости". Он посмотрел на меня и сказал: "Я очень ценю это, я обращусь к тебе, если понадобится".

Я ничего от него не слышал, но в последние пару месяцев, я обращался к его окружению, к его брату, тур-менеджерам, ко всем, кто мог бы с ним связаться, чтобы достучаться до него.

И наконец я раздобыл его номер телефона и адрес электронной почты, отправил ему письмо, позвонил и написал: "Эй, чувак, я здесь". Я рассказал ему, что в декабре джемовал с [клавишником BON JOVI] Dave Bryan, прямо перед тем, как запустить проект ALWAYS JOVI. Мы вместе сыграли три песни в Нэшвилле. Я сказал ему то же самое. Потому что мы все хотим, чтобы Jon был успешным, но нельзя выходить на сцену и плохо выступать. Это уже не скрыть, и мы видели последний выпуск шоу Тони Роббинса [который был записан в сентябре 2025 года и содержал выступление BON JOVI], и я не собираюсь никого критиковать, но Джону предстоит пройти еще долгий путь.

Если это дойдёт до него, знайте, что я говорю это с любовью. Я сказал это Dave'y Брайану. Я сказал: "Чувак, я, чёрт возьми, люблю Jonа, я люблю вас, ребята. Я хочу, чтобы у вас всё было хорошо"».

По поводу того, почему Jon до сих пор испытывает трудности с вокалом, Steve сказал:

«Подобное случается со спортсменами, когда они теряют технику. Если вы играете в гольф… Тайгеру Вудсу пришлось заново учиться играть в гольф. Думаю, именно это сейчас и происходит с Джоном». Я слышал, что BON JOVI репетируют и никто не хочет, чтобы он добился успеха, так же сильно, как я. И я думаю, что все мы этого хотим, потому что все мы знаем, через что ему пришлось пройти, и я не хочу, чтобы подобное случалось даже с моими врагами. Я не хочу, чтобы кто-либо проходил через это. И уж тем более я не хочу, чтобы фанаты платили по 500 долларов за билет, а потом разочаровывались. Это как с боксёром, который слишком долго провёл на ринге. Но, честно говоря, я верю — думаю, что надежда есть, но, к сожалению, я думаю, что с ним работают не те люди, и надеюсь, что ошибаюсь. Клянусь Богом. Я надеюсь, что мы оба об этом говорим: Jon и все, кто вас слушает в том лагере, я готов помочь, ребята.

Никто не хочет, чтобы Bon Jovi добились успеха, так же сильно, как я. Знаете, это началось 40 лет назад, даже больше. Jon был первым, кто нас поддержал. Посмотрим, что будет. Надеюсь, я ошибаюсь, и вы ошибаетесь, и Jon всех затмит».




