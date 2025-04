сегодня



Видео полного выступления BON JOVI'03



Видео полного выступления BON JOVI, которое состоялось десятого апреля 2003 года на Arrowhead Pond, Anaheim, CA, доступно ниже:



“Bounce”

“You Give Love A Bad Name”

“Wild In The Streets”

“Livin’ On A Prayer”

“Everyday”

“Undivided”

“Runaway”

“Just Older”

“Wanted Dead Or Alive”

“The Distance”

“It’s My Life”

“Misunderstood”

– Piano Solo –

“Right Side Of Wrong”

“I’ll Be There For You” (Richie Sambora on lead vocals)

“Blaze Of Glory”

“Born To Be My Baby”

“Keep The Faith”

“I’ll Sleep When I’m Dead”

“Raise Your Hands”



Encore:

“Someday I’ll Be Saturday Night”

“Bad Medicine / Shout” http://www.bonjovi.com







