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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
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Bon Jovi

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BON JOVI не смог допеть



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Группа BON JOVI внезапно прервала свой концерт в четверг вечером (23 июля) в Madison Square Garden, New York City после того, как лидер группы Jon Bon Jovi сообщил, что у него воспаление пазух носа. Примерно через 90 минут после начала выступления BonJovi сообщил зрителям, что ему придется прервать концерт, поскольку он плохо себя чувствует.

«Я ни с кем ни о чём не говорил, но не выбрасывайте свои билеты. Я что-нибудь придумаю, ладно? Просто сохраните их. Мы решим, как перенести концерт. Но сегодня мне придётся отдохнуть. Я чувствую себя отлично. Скоро увидимся. Спокойной ночи».

В заявлении для журнала Rolling Stone представитель группы BON JOVI сообщил:

«Jon Bon Jovi обратился к фанатам со сцены и рассказал, что боролся с синуситом, из-за чего концерт пришлось завершить раньше времени. В рамках серии концертов BON JOVI в Madison Square Garden, Jon неоднократно говорил, что для группы было большой радостью вернуться к живым выступлениям. Дополнительная информация будет доступна в ближайшее время».




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24 июл 2026
rassol
Гайморит что ли?
просмотров: 95

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