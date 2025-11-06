Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 29
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 32
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 29
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 26
[= ||| все новости группы



*

Bon Jovi

*



6 ноя 2025 : 		 JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METALLICA»

25 окт 2025 : 		 Новый альбом BON JOVI доступен для прослушивания

23 окт 2025 : 		 BON JOVI возвращается с концертами

14 окт 2025 : 		 JON BON JOVI: «Песни с гостями стали только лучше!»

28 сен 2025 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

29 авг 2025 : 		 Новое видео BON JOVI

28 авг 2025 : 		 BON JOVI выпустят новую версию Forever с гостями

27 авг 2025 : 		 TICO TORRES остается в BON JOVI

21 апр 2025 : 		 Видео полного выступления BON JOVI'03

26 мар 2025 : 		 BON JOVI'01 в акустике

25 мар 2025 : 		 Концертное видео BON JOVI '91

2 мар 2025 : 		 BON JOVI готовит альбом дуэтов

17 фев 2025 : 		 Видео полного выступления BON JOVI 1988 года

16 янв 2025 : 		 Антология BON JOVI выйдет летом

14 янв 2025 : 		 Винил BON JOVI выйдет зимой

17 ноя 2024 : 		 Новое видео BON JOVI x PITBULL

14 окт 2024 : 		 JON BON JOVI за Камалу Харрис

13 окт 2024 : 		 Новое видео BON JOVI

9 окт 2024 : 		 BON JOVI выпускают книгу

15 сен 2024 : 		 BON JOVI получил бриллиантовую награду

12 сен 2024 : 		 JON BON JOVI спас женщину

24 авг 2024 : 		 JON BON JOVI шокирован Голосом

25 июл 2024 : 		 Винил BON JOVI выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 BON JOVI выступили в ресторане

10 июн 2024 : 		 Новый альбом BON JOVI доступен для прослушивания

5 июн 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METALLICA»



zoom
JON BON JOVI в недавнем интервью спросили, будет ли он выступать в центре зала в рамках шести аншлаговых концертов в Madison Square Garden в 2026 году:

«Нет. Думаю, это все, что я знаю. Я видел пару схем [сцены], которые они хотели бы построить».

Ссылаясь на тот факт, что продолжающееся мировое турне METALLICA "M72" включает в себя двухдневные шоу, когда каждый "No Repeat Weekend" состоит из двух совершенно разных сет-листов, Jon добавил:

«Единственное, что я контролирую, единственное, что я контролирую [это сет-лист], 'потому что на данный момент я провожу [репетиции] по два часа в день, четыре дня в неделю на съемках, на шоу. Я присматривался к METALLICA. И я поговорил с Lars'ом. Я спросил: "Итак, давайте внесем ясность. Если ты играешь 'Master Of Puppets' в один вечер и "One" в другой, насколько злятся зрители, что они не получают все и сразу?" А он отвечает: "Нет. У нас есть достаточно песен, что это работает. И с учетом каталога...', после чего я ответил ему: 'я раздумываю сделать что=то подобное.' Так что не то, что мы точно реализуем, но у меня достаточно песен, и достаточно хитов, я мог бы сделать два отдельных шоу и раскидать хиты на пару вечеров. Так что мне доставляет огромное удовольствие организовывать шоу, которые будут длиться несколько вечеров».

На вопрос ведущего, исполняли ли BON JOVI когда-либо целые альбомы во время своих предыдущих туров, Jon ответил:

«Мы делали такое с альбомом "This House Is Not For Sale" в каком-нибудь местном кинотеатре для записи альбома или для телешоу. И мы сделали так с "Lost Highway". В общем, было несколько таких вариантов, но их было немного. Я думаю, что "2020" мы тоже делали, но это было во время COVID. Но нет, мы никогда не исполняли "Slippery [When Wet]" целиком, или "New Jersey" целиком, или "Keep The Faith" целиком».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 ноя 2025
Вашингтон Ирвинг
Металлика и лоудовский порожняк вставляет в 2 дня
Если Бон Джови сыграют в один вечер Slippery, в другой New Jersey, то всё, дело сделано
6 ноя 2025
F
Family Ghost
Смотрел я видосик свежего выступления (какое-то промо или ТВ или типа того, уже не помню), голос у Джона не вернулся. Жаль этого добряка.
Ну и (понимаю, что это субъективно, но все же) в плане хитов (или, вернее, песен-фаворитов среди фэнов) у Металлики кажется почему-то более выигрышный каталог, чем у БД.
У Метлы реально можно представить в один день Мастер, Фэйд Ту Блэк, Фуел, Мемори Ремейнс и Сик Энд Дестрой, а в другой - Сэндмен, Анфогивен, Крипин Дет, Фо Хорсмен и Белл Толз и все будут довольны. А если я попаду на концерт Бон Джови, сорян, но мне нужно за один вечер услышать и Итс Май Лайф, и Прейера, и Ранэвей, чтобы у меня внимание не рассеивалось. Всю эту кантри-байду последних 20 лет не особо интересно слушать. И даже на ранних классических альбомах прям дофига филлера, этакого сладкого радио-рока, не прошедшего испытания временем. На 1 альбоме 1 хит, на втором - 0, на третьем - 3, на четвертом - 2, ну и т.д. Вот и наскребается на один полный концерт, если без компромиссов. Тогда как у Метлы 75% материала 20 века годится в концерт, от которого любой фэн будет если не в восторге, то без отвращения точно.
просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом