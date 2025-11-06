сегодня



JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METALLICA»



JON BON JOVI в недавнем интервью спросили, будет ли он выступать в центре зала в рамках шести аншлаговых концертов в Madison Square Garden в 2026 году:



«Нет. Думаю, это все, что я знаю. Я видел пару схем [сцены], которые они хотели бы построить».



Ссылаясь на тот факт, что продолжающееся мировое турне METALLICA "M72" включает в себя двухдневные шоу, когда каждый "No Repeat Weekend" состоит из двух совершенно разных сет-листов, Jon добавил:



«Единственное, что я контролирую, единственное, что я контролирую [это сет-лист], 'потому что на данный момент я провожу [репетиции] по два часа в день, четыре дня в неделю на съемках, на шоу. Я присматривался к METALLICA. И я поговорил с Lars'ом. Я спросил: "Итак, давайте внесем ясность. Если ты играешь 'Master Of Puppets' в один вечер и "One" в другой, насколько злятся зрители, что они не получают все и сразу?" А он отвечает: "Нет. У нас есть достаточно песен, что это работает. И с учетом каталога...', после чего я ответил ему: 'я раздумываю сделать что=то подобное.' Так что не то, что мы точно реализуем, но у меня достаточно песен, и достаточно хитов, я мог бы сделать два отдельных шоу и раскидать хиты на пару вечеров. Так что мне доставляет огромное удовольствие организовывать шоу, которые будут длиться несколько вечеров».



На вопрос ведущего, исполняли ли BON JOVI когда-либо целые альбомы во время своих предыдущих туров, Jon ответил:



«Мы делали такое с альбомом "This House Is Not For Sale" в каком-нибудь местном кинотеатре для записи альбома или для телешоу. И мы сделали так с "Lost Highway". В общем, было несколько таких вариантов, но их было немного. Я думаю, что "2020" мы тоже делали, но это было во время COVID. Но нет, мы никогда не исполняли "Slippery [When Wet]" целиком, или "New Jersey" целиком, или "Keep The Faith" целиком».







