JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METALLICA»
JON BON JOVI в недавнем интервью спросили, будет ли он выступать в центре зала в рамках шести аншлаговых концертов в Madison Square Garden в 2026 году:
«Нет. Думаю, это все, что я знаю. Я видел пару схем [сцены], которые они хотели бы построить».
Ссылаясь на тот факт, что продолжающееся мировое турне METALLICA "M72" включает в себя двухдневные шоу, когда каждый "No Repeat Weekend" состоит из двух совершенно разных сет-листов, Jon добавил:
«Единственное, что я контролирую, единственное, что я контролирую [это сет-лист], 'потому что на данный момент я провожу [репетиции] по два часа в день, четыре дня в неделю на съемках, на шоу. Я присматривался к METALLICA. И я поговорил с Lars'ом. Я спросил: "Итак, давайте внесем ясность. Если ты играешь 'Master Of Puppets' в один вечер и "One" в другой, насколько злятся зрители, что они не получают все и сразу?" А он отвечает: "Нет. У нас есть достаточно песен, что это работает. И с учетом каталога...', после чего я ответил ему: 'я раздумываю сделать что=то подобное.' Так что не то, что мы точно реализуем, но у меня достаточно песен, и достаточно хитов, я мог бы сделать два отдельных шоу и раскидать хиты на пару вечеров. Так что мне доставляет огромное удовольствие организовывать шоу, которые будут длиться несколько вечеров».
На вопрос ведущего, исполняли ли BON JOVI когда-либо целые альбомы во время своих предыдущих туров, Jon ответил:
«Мы делали такое с альбомом "This House Is Not For Sale" в каком-нибудь местном кинотеатре для записи альбома или для телешоу. И мы сделали так с "Lost Highway". В общем, было несколько таких вариантов, но их было немного. Я думаю, что "2020" мы тоже делали, но это было во время COVID. Но нет, мы никогда не исполняли "Slippery [When Wet]" целиком, или "New Jersey" целиком, или "Keep The Faith" целиком».
Если Бон Джови сыграют в один вечер Slippery, в другой New Jersey, то всё, дело сделано
Ну и (понимаю, что это субъективно, но все же) в плане хитов (или, вернее, песен-фаворитов среди фэнов) у Металлики кажется почему-то более выигрышный каталог, чем у БД.
У Метлы реально можно представить в один день Мастер, Фэйд Ту Блэк, Фуел, Мемори Ремейнс и Сик Энд Дестрой, а в другой - Сэндмен, Анфогивен, Крипин Дет, Фо Хорсмен и Белл Толз и все будут довольны. А если я попаду на концерт Бон Джови, сорян, но мне нужно за один вечер услышать и Итс Май Лайф, и Прейера, и Ранэвей, чтобы у меня внимание не рассеивалось. Всю эту кантри-байду последних 20 лет не особо интересно слушать. И даже на ранних классических альбомах прям дофига филлера, этакого сладкого радио-рока, не прошедшего испытания временем. На 1 альбоме 1 хит, на втором - 0, на третьем - 3, на четвертом - 2, ну и т.д. Вот и наскребается на один полный концерт, если без компромиссов. Тогда как у Метлы 75% материала 20 века годится в концерт, от которого любой фэн будет если не в восторге, то без отвращения точно.