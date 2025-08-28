сегодня



BON JOVI выпустят новую версию Forever с гостями



24 октября BON JOVI выпустят новую версию альбома Forever, получившую название "Forever (Legendary Edition)"с участием множества гостей:



01. Red, White & Jersey

02. Legendary (feat. James Bay)

03. We Made It Look Easy (feat. Robbie Williams)

04. Living Proof (feat. Jelly Roll)

05. Waves (feat. Jason Isbell)

06. Seeds (feat. Ryan Tedder)

07. Kiss The Bride (feat. Billy Falcon)

08. The People's House (feat. The War & Treaty)

09. Walls Of Jericho (feat. Joe Elliott)

10. I Wrote You A Song (feat. Lainey Wilson)

11. Living In Paradise (feat. Avril Lavigne)

12. My First Guitar (feat. Marcus King)

13. Hollow Man (feat. Bruce Springsteen)

14. We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil (feat. Carin León)



Jon: «Этот альбом — нечто большее, чем просто коллекция совместных работ, это альбом, созданный по необходимости. Моя реабилитация голосовых связок была хорошо задокументированным путешествием, которое произошло во время выхода альбома "Forever" в 2024 году. Я хорошо пел в студии во время записи, но вокальные требования и суровые гастрольные условия все еще были для меня немного недосягаемы. В то время у меня не было возможности гастролировать, поэтому я продолжал работать в студии и пригласил нескольких друзей, замечательных певцов, артистов, музыкантов и просто замечательных людей.



В результате получился альбом с новой точкой зрения и новым духом — совместный альбом, который доказывает, что мы все выживаем в этом мире с небольшой помощью наших друзей. Я испытываю огромную радость и благодарность, выпуская эту версию, и, думаю, это нашло свое отражение в музыке. Я могу с уверенностью сказать, что всегда есть что-то большее, чем я, и это МЫ!»







