сегодня



TICO TORRES остается в BON JOVI



TICO TORRES опроверг слухи об уходе из BON JOVI:



«Всем привет. На связи Tico Torres из BON JOVI. Я здесь для того, чтобы развеять множество слухов, о которых я читал, о людях, которые звонят мне и спрашивают: "Ты ушел из музыки, из группы?" Ну, нет. Я понятия не имею, с чего все началось. Музыканты не уходят на пенсию, особенно я.



Я и ребята, Jon и все остальные, мы по-прежнему занимаемся музыкой. Я имею в виду, мы сейчас лучшие из всех, кем когда-либо были.



Все, что я могу вам сказать, это не слушайте то, что вы читаете. Скорее всего, это чушь собачья. [смеется]



Увидимся позже!»





View this post on Instagram











Wait....













+0 -0



просмотров: 163

