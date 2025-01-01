Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Bon Jovi

27 авг 2025 : 		 TICO TORRES остается в BON JOVI

21 апр 2025 : 		 Видео полного выступления BON JOVI'03

26 мар 2025 : 		 BON JOVI'01 в акустике

25 мар 2025 : 		 Концертное видео BON JOVI '91

2 мар 2025 : 		 BON JOVI готовит альбом дуэтов

17 фев 2025 : 		 Видео полного выступления BON JOVI 1988 года

16 янв 2025 : 		 Антология BON JOVI выйдет летом

14 янв 2025 : 		 Винил BON JOVI выйдет зимой

17 ноя 2024 : 		 Новое видео BON JOVI x PITBULL

14 окт 2024 : 		 JON BON JOVI за Камалу Харрис

13 окт 2024 : 		 Новое видео BON JOVI

9 окт 2024 : 		 BON JOVI выпускают книгу

15 сен 2024 : 		 BON JOVI получил бриллиантовую награду

12 сен 2024 : 		 JON BON JOVI спас женщину

24 авг 2024 : 		 JON BON JOVI шокирован Голосом

25 июл 2024 : 		 Винил BON JOVI выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 BON JOVI выступили в ресторане

10 июн 2024 : 		 Новый альбом BON JOVI доступен для прослушивания

5 июн 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

29 май 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я всё ещё прохожу интенсивную терапию»

17 май 2024 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

10 май 2024 : 		 RICHIE SAMBORA готов вернуться в BON JOVI

8 май 2024 : 		 JON BON JOVI о документальном фильме: «Там только правда»

5 май 2024 : 		 JON BON JOVI не хочет продавать каталог

16 апр 2024 : 		 JON BON JOVI о концертах после операции

12 апр 2024 : 		 JON BON JOVI об уходе RICHIE SAMBORA
TICO TORRES остается в BON JOVI



TICO TORRES опроверг слухи об уходе из BON JOVI:

«Всем привет. На связи Tico Torres из BON JOVI. Я здесь для того, чтобы развеять множество слухов, о которых я читал, о людях, которые звонят мне и спрашивают: "Ты ушел из музыки, из группы?" Ну, нет. Я понятия не имею, с чего все началось. Музыканты не уходят на пенсию, особенно я.

Я и ребята, Jon и все остальные, мы по-прежнему занимаемся музыкой. Я имею в виду, мы сейчас лучшие из всех, кем когда-либо были.

Все, что я могу вам сказать, это не слушайте то, что вы читаете. Скорее всего, это чушь собачья. [смеется]

Увидимся позже!»




просмотров: 163

