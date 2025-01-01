Arts
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 57
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 29
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
*

Bon Jovi

*



14 окт 2025 : 		 JON BON JOVI: «Песни с гостями стали только лучше!»

28 сен 2025 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

29 авг 2025 : 		 Новое видео BON JOVI

28 авг 2025 : 		 BON JOVI выпустят новую версию Forever с гостями

27 авг 2025 : 		 TICO TORRES остается в BON JOVI

21 апр 2025 : 		 Видео полного выступления BON JOVI'03

26 мар 2025 : 		 BON JOVI'01 в акустике

25 мар 2025 : 		 Концертное видео BON JOVI '91

2 мар 2025 : 		 BON JOVI готовит альбом дуэтов

17 фев 2025 : 		 Видео полного выступления BON JOVI 1988 года

16 янв 2025 : 		 Антология BON JOVI выйдет летом

14 янв 2025 : 		 Винил BON JOVI выйдет зимой

17 ноя 2024 : 		 Новое видео BON JOVI x PITBULL

14 окт 2024 : 		 JON BON JOVI за Камалу Харрис

13 окт 2024 : 		 Новое видео BON JOVI

9 окт 2024 : 		 BON JOVI выпускают книгу

15 сен 2024 : 		 BON JOVI получил бриллиантовую награду

12 сен 2024 : 		 JON BON JOVI спас женщину

24 авг 2024 : 		 JON BON JOVI шокирован Голосом

25 июл 2024 : 		 Винил BON JOVI выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 BON JOVI выступили в ресторане

10 июн 2024 : 		 Новый альбом BON JOVI доступен для прослушивания

5 июн 2024 : 		 BON JOVI набрали миллиард

29 май 2024 : 		 JON BON JOVI: «Я всё ещё прохожу интенсивную терапию»

17 май 2024 : 		 Видео с текстом от BON JOVI

10 май 2024 : 		 RICHIE SAMBORA готов вернуться в BON JOVI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JON BON JOVI: «Песни с гостями стали только лучше!»



zoom
JON BON JOVI в интервью The Rich Eisen Show обсудил решение перезаписать материал альбома Forever с привлечением гостей:

«Я выпустил альбом "Forever" в прошлом году с надеждой, что я выздоровел, и все, кто меня знает, в курсе, что я перенёс операцию на горле. И я был не в форме. Поэтому не было тура в поддержку "Forever". Но я люблю этот альбом, и он был очень хорошо принят, поэтому я позвонил друзьям и сказал: "Этот альбом заслуживает второго шанса". Я спросил у Bruce и Jelly Roll , молодых и старых, кантри-исполнителей и рокеров, девушек и парней — не хотят ли они спеть куплет, записать совместный альбом. И я сочинил пару новых песен, одна из которых называется "Red, White And Jersey" — это новый сингл. Итак, мы переиздаём альбом. А превосходные песни стали ещё лучше благодаря этим совместным работам. И песня с Bruce "Hollow Man", которую он официально спел со мной, была очень хорошо принята. И это круто. Я хотел переиздать альбом, чтобы рассказать миру, что я наконец-то здоров, и вернуться к работе».

На вопрос, когда он впервые встретил Bruce Springsteen, Jon ответил:

«В конце 1970-х. Я был в кавер-группе, и это произошло, кажется, в 1978 году. Мы играли много ритм-н-блюза. Мы были чем-то вроде "Маппет-версии" ASBURY JUKES. У нас было пять музыкантов с духовыми инструментами. Я тогда был несовершеннолетним и играл в барах. Мне было 17 лет. И однажды вечером, зная, что он всегда был там, я повернулся к своему микрофону на сцене и — бум — он оказался на сцене с нами. И мы спели вместе. На следующий день, когда я пошёл в школу, я спросил учителя: "Что вы делали вчера вечером?" А он такой: "Я смотрел игру "Далласа". А что ты делал вчера вечером?" Я ответил: "Я пел с Bruce Springsteen в Эсбери". Потому что JUKES и E STREET BAND все оттуда, и когда мы выступали в барах, была велика вероятность, что они тоже могли там оказаться. Так что для меня было большой удачей, что мои кумиры находились так близко».

Относительно того, что он имел в виду, когда сказал, что Bruce был для него как старший брат, Jon сказал:

«На протяжении всей моей карьеры мы всегда восхищались E STREET BAND и ASBURY JUKES. Southside Джонни продюсировал некоторые из моих самых первых демо-записей. Как я уже сказал, я знаком с Bruce со школьных времён, и поэтому мы всегда были в хороших отношениях, подмигивали друг другу, здоровались, иногда вместе ели гамбургеры. Но когда я стал старше, и мы все стали старше, мы ездили на сотни миль, где не было ни радио, ни телефонов, никого. И теперь мы можем разговаривать как два пожилых, мудрых человека, которые прошли через многое. И кому-то нужно с кем-то поговорить время от времени, в том числе и ему».




просмотров: 82

просмотров: 82

 ||| =]
[=     =]
