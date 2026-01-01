Барабанщик DEATH ANGEL: «Меня подбивали наговорить про Чака гадости»

1 июл 2024 :
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DEATH ANGEL готовы к студии
3 июн 2024 :
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Вокалист DEATH ANGEL о том, как он рассказал коллегам по группе, что будет петь в группе KERRY KING
13 апр 2024 :
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Видео с выступления DEATH ANGEL
6 апр 2024 :
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Гитарист DEATH ANGEL о чуть не умершем барабанщике
27 мар 2024 :
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DEATH ANGEL продолжат работать над альбомом без вокалиста
13 мар 2024 :
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Выпустят ли DEATH ANGEL сингл в 2024?
7 мар 2024 :
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Барабанщик DEATH ANGEL доволен новым материалом
28 янв 2024 :
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DEATH ANGEL работают над новым материалом
12 янв 2024 :
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Гитарист DEATH ANGEL о любимом альбоме METALLICA
27 дек 2023 :
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Стримы DEATH ANGEL доступны для просмотра
25 дек 2023 :
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DEATH ANGEL исполняют THE BEATLES
14 дек 2023 :
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Стрим рождественского шоу DEATH ANGEL
29 окт 2023 :
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Барабанщик DEATH ANGEL о вторых двух полосках
31 июл 2023 :
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DEATH ANGEL медленно работают над новым материалом
27 янв 2023 :
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DEATH ANGEL начали работу над новым материалом
10 сен 2022 :
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Профессиональное видео с выступления DEATH ANGEL
1 июн 2022 :
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DEATH ANGEL работают над новым материалом
1 фев 2022 :
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Видео с выступления DEATH ANGEL
3 янв 2022 :
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Барабанщик DEATH ANGEL исполняет AC/DC
11 дек 2021 :
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Трейлер нового релиза DEATH ANGEL
2 дек 2021 :
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Мультикамерная съёмка с выступления DEATH ANGEL
28 ноя 2021 :
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Концертное видео DEATH ANGEL
19 ноя 2021 :
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DEATH ANGEL: «Идеи есть!»
15 ноя 2021 :
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Трейлер нового релиза DEATH ANGEL
22 окт 2021 :
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Концертное видео DEATH ANGEL
6 июл 2021 :
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Барабанщик DEATH ANGEL — о COVID
4 май 2021 :
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Стрим от DEATH ANGEL
10 фев 2021 :
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Барабанщик DEATH ANGEL: «Сейчас я играю лучше, чем до COVID-19»
29 янв 2021 :
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DEATH ANGEL планируют запись
4 янв 2021 :
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Шестой член DEATH ANGEL
24 дек 2020 :
|
Рождественское шоу DEATH ANGEL
17 дек 2020 :
|
Новое видео DEATH ANGEL
10 дек 2020 :
|
Барабанщик DEATH ANGEL: «Не думайте, что это просто простуда»
23 окт 2020 :
|
Трейлер нового релиза DEATH ANGEL
11 окт 2020 :
|
DEATH ANGEL записали кавер-версию QUEEN
1 авг 2020 :
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Бокс-сет DEATH ANGEL выйдет осенью
3 июл 2020 :
|
Барабанщик DEATH ANGEL: «Если тебе пишет слова поддержки вокалист STRYPER, значит что-то пошло не так»
26 май 2020 :
|
Барабанщик DEATH ANGEL: «Моя история о встрече с Сатаной излишне раздута»
25 май 2020 :
|
Барабанщик DEATH ANGEL: «Сатана в обличье женщины превратил меня в блюющего Джаббу»
26 апр 2020 :
|
Барабанщик DEATH ANGEL: «Я видел дьявола, и это была женщина»
20 апр 2020 :
|
Барабанщик DEATH ANGEL: «Врачи думали, что я умру»
9 апр 2020 :
|
Барабанщик DEATH ANGEL вернулся домой
3 апр 2020 :
|
Барабанщик DEATH ANGEL: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»
30 мар 2020 :
|
Вокалист TESTAMENT о состоянии здоровья ударника DEATH ANGEL
27 мар 2020 :
|
DEATH ANGEL: «Мы благодарны за вашу поддержку»
24 мар 2020 :
|
Барабанщику DEATH ANGEL уже лучше
23 мар 2020 :
|
GARY HOLT подтвердил, что барабанщик DEATH ANGEL «очень болен»
23 мар 2020 :
|
Барабанщик DEATH ANGEL «очень плох»
18 янв 2020 :
|
Гитарист DEATH ANGEL: «Будет здорово выиграть Грэмми»
22 ноя 2019 :
|
Новое видео DEATH ANGEL
10 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления DEATH ANGEL
3 июл 2019 :
|
DEATH ANGEL на Hellfest 2019
14 июн 2019 :
|
Видеодневник из европейского тура DEATH ANGEL
13 июн 2019 :
|
Новое видео DEATH ANGEL
10 июн 2019 :
|
Видеодневник из европейского тура DEATH ANGEL
12 май 2019 :
|
Рассказ о туре DEATH ANGEL
9 май 2019 :
|
Обучающее видео DEATH ANGEL
26 апр 2019 :
|
Видео с текстом от DEATH ANGEL
29 мар 2019 :
|
Трейлер нового альбома DEATH ANGEL
24 мар 2019 :
|
Новая песня DEATH ANGEL
31 дек 2018 :
|
Ущемляют ли DEATH ANGEL разговоры о Big 4?
29 ноя 2018 :
|
Рассказ о выступлении DEATH ANGEL
4 окт 2018 :
|
DEATH ANGEL завершили запись барабанных партий
3 окт 2018 :
|
DEATH ANGEL начали запись нового альбома
5 июн 2018 :
|
Видео с выступления DEATH ANGEL
30 май 2018 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к DEATH ANGEL
4 апр 2018 :
|
Гитарист DEATH ANGEL о решении SLAYER
23 янв 2018 :
|
Гитарист DEATH ANGEL о разнице между аудиторией в Европе и США
22 ноя 2017 :
|
DEATH ANGEL исполнили композицию AC/DC в память о Малкольме Янге
25 сен 2017 :
|
Видео выступления DEATH ANGEL на ALCATRAZ HARD ROCK & METAL FESTIVAL
7 июн 2017 :
|
Видео с текстом от DEATH ANGEL
23 дек 2016 :
|
DEATH ANGEL исполняют BLACK SABBATH
3 ноя 2016 :
|
DEATH ANGEL на EMGtv
22 сен 2016 :
|
DEATH ANGEL на EMGtv
18 авг 2016 :
|
DEATH ANGEL на EMGtv
20 июн 2016 :
|
Гитарист DEATH ANGEL выступил со своим бывшим коллегой
8 июн 2016 :
|
Успехи в чартах DEATH ANGEL
2 июн 2016 :
|
Трейлер нового альбома DEATH ANGEL
29 май 2016 :
|
Покойный Ник Менца хотел создать совместный проект с гитаристом DEATH ANGEL
28 май 2016 :
|
DEATH ANGEL выступили в магазине
26 май 2016 :
|
Новое видео DEATH ANGEL
24 май 2016 :
|
Трейлер нового альбома DEATH ANGEL
19 май 2016 :
|
Новая песня DEATH ANGEL
16 май 2016 :
|
Трейлер нового альбома DEATH ANGEL
2 май 2016 :
|
Трейлер нового альбома DEATH ANGEL
29 апр 2016 :
|
Новое видео DEATH ANGEL
18 апр 2016 :
|
Трейлер нового альбома DEATH ANGEL
11 апр 2016 :
|
Видео с выступления DEATH ANGEL
7 апр 2016 :
|
Новая песня DEATH ANGEL
30 мар 2016 :
|
Новая песня DEATH ANGEL
28 мар 2016 :
|
Трейлер нового альбома DEATH ANGEL
21 мар 2016 :
|
Трейлер нового альбома DEATH ANGEL
19 мар 2016 :
|
Трейлер нового альбома DEATH ANGEL
1 мар 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления DEATH ANGEL
18 фев 2016 :
|
Новый альбом DEATH ANGEL выйдет в мае
26 янв 2016 :
|
DEATH ANGEL завершили работу над альбомом
20 дек 2015 :
|
Видео с выступления DEATH ANGEL
18 дек 2015 :
|
Вокалист DEATH ANGEL о новом альбоме
17 сен 2015 :
|
DEATH ANGEL начнут запись в октябре
14 июл 2015 :
|
Трейлер нового DVD DEATH ANGEL
11 июл 2015 :
|
Концертная песня DEATH ANGEL
27 июн 2015 :
|
Концертная песня DEATH ANGEL
4 июн 2015 :
|
Трейлер нового DVD DEATH ANGEL
2 июн 2015 :
|
DEATH ANGEL о новом альбоме
21 май 2015 :
|
Обложка концертного релиза DEATH ANGEL
12 май 2015 :
|
DVD DEATH ANGEL выйдет в июле
6 май 2015 :
|
DEATH ANGEL начнут запись в октябре
24 фев 2015 :
|
Барабанщик DEATH ANGEL сломал ногу, вынося мусор
3 янв 2015 :
|
Видео с выступления DEATH ANGEL с оригинальным гитаристом
2 янв 2015 :
|
Видео с выступления DEATH ANGEL
28 дек 2014 :
|
Бывший гитарист MEGADETH присоединился на сцене к DEATH ANGEL
23 июн 2014 :
|
Профессиональное видео полного выступления DEATH ANGEL
2 май 2014 :
|
Новое видео DEATH ANGEL
10 фев 2014 :
|
Гитарист METALLICA присоединился на сцене к DEATH ANGEL
6 фев 2014 :
|
Новое видео DEATH ANGEL
15 дек 2013 :
|
Видео с выступления DEATH ANGEL
5 дек 2013 :
|
Музыканты DEATH ANGEL на EMG TV
11 окт 2013 :
|
Новый альбом DEATH ANGEL доступен для прослушивания
8 окт 2013 :
|
Трейлер нового альбома DEATH ANGEL
3 окт 2013 :
|
Новая песня DEATH ANGEL
26 сен 2013 :
|
Новая песня DEATH ANGEL
24 сен 2013 :
|
Видео с текстом от DEATH ANGEL
19 сен 2013 :
|
Новая песня DEATH ANGEL
10 сен 2013 :
|
Трейлер нового альбома DEATH ANGEL
5 сен 2013 :
|
Новая песня DEATH ANGEL
19 авг 2013 :
|
Трек-лист нового альбома DEATH ANGEL
7 авг 2013 :
|
Обложка нового альбома DEATH ANGEL
10 июл 2013 :
|
DEATH ANGEL завершили мастеринг
6 июл 2013 :
|
DEATH ANGEL завершили сведение
27 май 2013 :
|
DEATH ANGEL завершили запись вокала
29 мар 2013 :
|
DEATH ANGEL начнут запись в апреле
31 янв 2013 :
|
DEATH ANGEL работают над новым материалом
24 дек 2012 :
|
Видео с выступления DEATH ANGEL
3 ноя 2012 :
|
KIRK HAMMETT исполнил песню METALLICA 'Trapped Under Ice' с DEATH ANGEL
30 окт 2012 :
|
Видео с выступления DEATH ANGEL
29 окт 2012 :
|
Видео с выступления DEATH ANGEL
8 авг 2012 :
|
Видео полного концерта DEATh ANGEL
28 июн 2012 :
|
Видео с выступления DEATH ANGEL
23 май 2012 :
|
Переиздание дебюта DEATH ANGEL выйдет в июне
8 май 2012 :
|
У DEATH ANGEL есть "костяк" для пяти песен
1 май 2012 :
|
Видео с выступления DEATH ANGEL
31 мар 2012 :
|
DEATH ANGEL написали "достаточно материала" для нового альбома
27 фев 2012 :
|
DEATH ANGEL выступили с оригинальным гитаристом
24 янв 2012 :
|
Видео с выступления DEATH ANGEL
25 июл 2011 :
|
DEATH ANGEL ответили на вопросы поклонников
24 мар 2011 :
|
DEATH ANGEL выпустят DVD
14 фев 2011 :
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DEATH ANGEL исполнили "Heaven And Hell"
25 янв 2011 :
|
Новое видео DEATH ANGEL
16 ноя 2010 :
|
Новое видео DEATH ANGEL
22 сен 2010 :
|
RODRIGO Y GABRIELA гордятся тем, что являются частью альбома DEATH ANGEL
15 сен 2010 :
|
Две новые песни DEATH ANGEL
20 авг 2010 :
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Музыка DEATH ANGEL использована в психологическом исследовании
22 июл 2010 :
|
Трек-лист нового альбома DEATH ANGEL
6 июл 2010 :
|
Новая песня DEATH ANGEL
2 июл 2010 :
|
Обложка нового альбома DEATH ANGEL
15 июн 2010 :
|
Новый альбом DEATH ANGEL выйдет в августе
1 июн 2010 :
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Гитарист DEATH ANGEL о смерти DEBBIE ABONO
16 мар 2010 :
|
DEATH ANGEL приступили к записи нового альбома
1 фев 2010 :
|
Бывший ударник DEATH ANGEL основал новый проект
1 апр 2009 :
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DEATH ANGEL выпускают DVD
11 янв 2009 :
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DEATH ANGEL анонсировали нового басиста
19 дек 2007 :
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Объявлен трек-лист нового альбома DEATH ANGEL
9 ноя 2007 :
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DEATH ANGEL заканчивают запись "Killing Season"
25 окт 2007 :
|
DEATH ANGEL объявили название нового альбома
9 авг 2007 :
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Гитарист DEATH ANGEL завершил работу над сольником
6 июл 2007 :
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Фронтмэн DEATH ANGEL попал в больницу
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