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Барабанщик DEATH ANGEL: «Меня подбивали наговорить про Чака гадости»



Барабанщика DEATH Gene Hoglan'a в недавнем интервью попросили поделиться мнением о документальном фильме "Death By Metal" (2016), посвященном Чаку Шульдинеру, в котором сам Gene принял активное участие. Hoglan, сыгравший на классических альбомах DEATH "Individual Thought Patterns" (1993) и "Symbolic" (1995):



«На американском стриминговом сервисе Hulu недавно вышел восьмисерийный документальный проект "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal". Там есть очень хороший эпизод о Чаке. На мой взгляд, это действительно достойная работа.



А вот после просмотра "Death By Metal" у меня остался неприятный осадок. Все из-за одного человека, который играл очень заметную роль в создании этого фильма и, к сожалению, совершенно незаслуженно был одной из ключевых фигур во всем, что касалось наследия DEATH в середине 2000-х и позднее.



В день съемок, утром, этот человек подошел ко всем нам. Мы тогда выступали в Торонто, где как раз базировалась компания, снимавшая фильм. И мне буквально сказали: "Давай, пройдись по Чаку от души!" То есть: "Расскажи всю грязь, все неприятные истории. Ничего не скрывай".



Я тогда подумал: "Зачем вообще кому-то просить о таком?" Возможно, им хотелось добавить фильму побольше скандальности. Но, честно говоря, любые скандалы — это совершенно не мое. Мне никогда не было интересно участвовать в подобных историях или вытаскивать на свет какую-то грязь. Да мне и рассказывать-то было нечего.



Поэтому в интервью я говорил исключительно о том, как сам видел происходившее. Я всегда могу выразить собственное мнение. Но если это подразумевает поливание кого-то грязью — нет, мне это совершенно неинтересно.



Именно поэтому, пока я давал интервью, у меня в голове постоянно крутились слова, сказанные этим человеком за три часа до съемок: "Давай, пройдись по Чаку от души!" Я только и размышлял: "Почему именно ты говоришь мне такое? Я тебе не доверяю. Ты мне не нравишься. И вообще считаю, что тебя не должно было быть рядом с этим проектом".



Прошло несколько лет, и сейчас все больше людей понимают, что я был тогда прав. Этот человек не должен был иметь никакого отношения к фильму. Вот так я на это смотрю.



У меня нет ни малейшего желания искусственно создавать какие-то конфликты. Разве сама музыка недостаточно противоречива? Разве дэт-металл сам по себе недостаточно провокационный?



Музыка прекрасно говорит сама за себя. Мне не нужно добавлять к ней какие-то истории — хорошие или плохие. Я могу лишь рассказать факты так, как видел их сам. Именно это я и сделал в том фильме.



Если людям нравится "Death By Metal" — замечательно. Я знаю людей, которые его снимали, и они искренне хотели сделать фильм о Чаке. Отлично. Молодцы.



Но вся эта закулисная возня, шепот на ухо и попытки направить интервью в нужную сторону — вот что мне категорически не понравилось. Поэтому, когда я смотрю свое интервью в этом фильме, я вспоминаю только одby момент: "Да шел бы в... !" Вот и все».



"Death By Metal" вышел на DVD в июле 2018 года на лейбле MVD Visual. Автором сценария и режиссером выступил канадский кинематографист Felipe Belalcazar.



Выпущенный в сентябре прошлого года документальный сериал "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal" рассказывает о судьбах и культурном влиянии самых знаковых представителей тяжелой музыки. Его создали Jason Eisner и Evan Husney — авторы популярного документального сериала о рестлинге "Dark Side Of The Ring", который стал самым рейтинговым проектом в истории телеканала Vice TV.



Отвечая на вопрос, чем его так заинтересовала история Чака Шульдинера, Belalcazar ранее рассказал журналу Decibel:



«Я во многом увидел в нем самого себя. Как человек, работающий на фрилансе, я понимаю, что значит жить своей работой и по-настоящему ею гордиться. Чак производил впечатление человека, который был абсолютно предан своему делу.



Кроме того, мне хотелось показать в фильме, что он был самым обычным человеком. Если посмотреть страницу DEATH в Facebook, то станет понятно, что многие поклонники имеют о нем довольно искаженное представление. А ведь Чак был еще и замечательным семьянином — об этом говорили практически все, кого мы интервьюировали».



Belalcazar также подчеркнул, что "Death By Metal" — это «официальный документальный фильм, одобренный семьей Чака».



«Мы записали более 22 интервью, и далеко не все вошли в финальную версию. Насколько мне известно, именно мы первыми сняли на камеру интервью с его матерью. Она рассказала абсолютно обо всем — с того дня, как Чак впервые взял в руки гитару, и до его последних дней. Это было одно из самых тяжелых интервью в моей жизни.



Мы также поговорили с его племянником, сестрой, Chris'ом Reifert'ом, музыкантами практически всех составов DEATH, включая участников периода CONTROL DENIED, а также с продюсером Jim'ом Morris'ом».







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