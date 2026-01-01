Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
[= ||| все новости группы



*

Death Angel

*



16 июл 2026 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Меня подбивали наговорить про Чака гадости»

12 июн 2026 : 		 Гитарист DEATH ANGEL: «Я не могу отличить одну современную группу от другой»

28 май 2026 : 		 Переиздание DEATH ANGEL выйдет летом

21 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления DEATH ANGEL

29 дек 2025 : 		 Что вдохновляет DEATH ANGEL продолжать? Отвечает вокалист

16 дек 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о сцене Сан-Франциско 80-х

11 дек 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL обещает новую пластинку

30 ноя 2025 : 		 DEATH ANGEL открыли тур

27 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Пройдет определенное время, прежде чем выйдет новый альбом»

26 ноя 2025 : 		 DEATH ANGEL целиком сыграли Act III

11 ноя 2025 : 		 Стоит ли ждать новый DEATH ANGEL в 2026?

7 ноя 2025 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

2 ноя 2025 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

14 окт 2025 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91»

22 июл 2025 : 		 DEATH ANGEL должны быть успешнее!

15 июл 2025 : 		 Винил DEATH ANGEL выйдет осенью

21 июн 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Мы любим музыку»

1 май 2025 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

29 апр 2025 : 		 DEATH ANGEL целиком сыграют Act III

11 янв 2025 : 		 MARK OSEGUEDA: «Я предложил несколько вариантов замены для тура с W.A.S.P.»

8 дек 2024 : 		 DEATH ANGEL не поехали в тур с W.A.S.P. из-за Kerry King

15 окт 2024 : 		 Юбилейный винил DEATH ANGEL выйдет зимой

24 сен 2024 : 		 Рождественский стрим от DEATH ANGEL

11 сен 2024 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Скрываться от коллег по группе было сложно»

15 авг 2024 : 		 DEATH ANGEL не едут в тур с W.A.S.P. из-за «предательства»

24 июл 2024 : 		 DEATH ANGEL не против двойни
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DEATH ANGEL: «Меня подбивали наговорить про Чака гадости»



zoom
Барабанщика DEATH Gene Hoglan'a в недавнем интервью попросили поделиться мнением о документальном фильме "Death By Metal" (2016), посвященном Чаку Шульдинеру, в котором сам Gene принял активное участие. Hoglan, сыгравший на классических альбомах DEATH "Individual Thought Patterns" (1993) и "Symbolic" (1995):

«На американском стриминговом сервисе Hulu недавно вышел восьмисерийный документальный проект "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal". Там есть очень хороший эпизод о Чаке. На мой взгляд, это действительно достойная работа.

А вот после просмотра "Death By Metal" у меня остался неприятный осадок. Все из-за одного человека, который играл очень заметную роль в создании этого фильма и, к сожалению, совершенно незаслуженно был одной из ключевых фигур во всем, что касалось наследия DEATH в середине 2000-х и позднее.

В день съемок, утром, этот человек подошел ко всем нам. Мы тогда выступали в Торонто, где как раз базировалась компания, снимавшая фильм. И мне буквально сказали: "Давай, пройдись по Чаку от души!" То есть: "Расскажи всю грязь, все неприятные истории. Ничего не скрывай".

Я тогда подумал: "Зачем вообще кому-то просить о таком?" Возможно, им хотелось добавить фильму побольше скандальности. Но, честно говоря, любые скандалы — это совершенно не мое. Мне никогда не было интересно участвовать в подобных историях или вытаскивать на свет какую-то грязь. Да мне и рассказывать-то было нечего.

Поэтому в интервью я говорил исключительно о том, как сам видел происходившее. Я всегда могу выразить собственное мнение. Но если это подразумевает поливание кого-то грязью — нет, мне это совершенно неинтересно.

Именно поэтому, пока я давал интервью, у меня в голове постоянно крутились слова, сказанные этим человеком за три часа до съемок: "Давай, пройдись по Чаку от души!" Я только и размышлял: "Почему именно ты говоришь мне такое? Я тебе не доверяю. Ты мне не нравишься. И вообще считаю, что тебя не должно было быть рядом с этим проектом".

Прошло несколько лет, и сейчас все больше людей понимают, что я был тогда прав. Этот человек не должен был иметь никакого отношения к фильму. Вот так я на это смотрю.

У меня нет ни малейшего желания искусственно создавать какие-то конфликты. Разве сама музыка недостаточно противоречива? Разве дэт-металл сам по себе недостаточно провокационный?

Музыка прекрасно говорит сама за себя. Мне не нужно добавлять к ней какие-то истории — хорошие или плохие. Я могу лишь рассказать факты так, как видел их сам. Именно это я и сделал в том фильме.

Если людям нравится "Death By Metal" — замечательно. Я знаю людей, которые его снимали, и они искренне хотели сделать фильм о Чаке. Отлично. Молодцы.

Но вся эта закулисная возня, шепот на ухо и попытки направить интервью в нужную сторону — вот что мне категорически не понравилось. Поэтому, когда я смотрю свое интервью в этом фильме, я вспоминаю только одby момент: "Да шел бы в... !" Вот и все».

"Death By Metal" вышел на DVD в июле 2018 года на лейбле MVD Visual. Автором сценария и режиссером выступил канадский кинематографист Felipe Belalcazar.

Выпущенный в сентябре прошлого года документальный сериал "Into The Void: Life, Death & Heavy Metal" рассказывает о судьбах и культурном влиянии самых знаковых представителей тяжелой музыки. Его создали Jason Eisner и Evan Husney — авторы популярного документального сериала о рестлинге "Dark Side Of The Ring", который стал самым рейтинговым проектом в истории телеканала Vice TV.

Отвечая на вопрос, чем его так заинтересовала история Чака Шульдинера, Belalcazar ранее рассказал журналу Decibel:

«Я во многом увидел в нем самого себя. Как человек, работающий на фрилансе, я понимаю, что значит жить своей работой и по-настоящему ею гордиться. Чак производил впечатление человека, который был абсолютно предан своему делу.

Кроме того, мне хотелось показать в фильме, что он был самым обычным человеком. Если посмотреть страницу DEATH в Facebook, то станет понятно, что многие поклонники имеют о нем довольно искаженное представление. А ведь Чак был еще и замечательным семьянином — об этом говорили практически все, кого мы интервьюировали».

Belalcazar также подчеркнул, что "Death By Metal" — это «официальный документальный фильм, одобренный семьей Чака».

«Мы записали более 22 интервью, и далеко не все вошли в финальную версию. Насколько мне известно, именно мы первыми сняли на камеру интервью с его матерью. Она рассказала абсолютно обо всем — с того дня, как Чак впервые взял в руки гитару, и до его последних дней. Это было одно из самых тяжелых интервью в моей жизни.

Мы также поговорили с его племянником, сестрой, Chris'ом Reifert'ом, музыкантами практически всех составов DEATH, включая участников периода CONTROL DENIED, а также с продюсером Jim'ом Morris'ом».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 61

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом