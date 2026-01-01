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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
[= ||| все новости группы



*

Alter Bridge

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17 июл 2026 : 		 Концертное видео ALTER BRIDGE

23 янв 2026 : 		 Участники ALTER BRIDGE: «Искусственный интеллект в музыке — благо или...»

15 янв 2026 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE: «На альбоме нет никакой политики»

14 янв 2026 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE об искусственном интеллекте

12 янв 2026 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

26 дек 2025 : 		 Почему ALTER BRIDGE именно сейчас выпускают одноименный альбом

3 дек 2025 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

8 окт 2025 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

3 сен 2025 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

18 июл 2025 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет зимой

27 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание от ALTER BRIDGE

1 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ALTER BRIDGE

1 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ALTER BRIDGE

8 мар 2023 : 		 WOMEN ROCK! исполняют ALTER BRIDGE

20 янв 2023 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

2 ноя 2022 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «А мы не спорим»

20 окт 2022 : 		 Акустика от ALTER BRIDGE

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

4 авг 2022 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

19 июл 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

12 июл 2022 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE о новом альбоме

5 май 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

27 апр 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

8 апр 2022 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись на следующей неделе

11 дек 2021 : 		 ALTER BRIDGE будут готовы к записи весной
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Концертное видео ALTER BRIDGE



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Silent Divide (Live at Rock Am Ring 2026), новое концертное видео ALTER BRIDGE, доступно для просмотра




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