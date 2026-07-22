SULLY ERNA о появлении в составе GODSMACK бывшего барабанщика DREAM THEATER

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США
18 апр 2024 :
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Барабанщик GODSMACK о нынешнем туре
16 апр 2024 :
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Видео полного выступления GODSMACK
4 мар 2024 :
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BRAD WHITFORD выступил с GODSMACK
1 мар 2024 :
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Новое видео GODSMACK
20 фев 2024 :
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Новая музыка от GODSMACK? Почему бы и нет!
18 фев 2024 :
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GODSMACK сыграли песни METALLICA, PINK FLOYD, LED ZEPPELIN и THE BEATLES
31 янв 2024 :
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GODSMACK репетируют
28 дек 2023 :
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Барабанщик GODSMACK о том, как стал рок-звездой
22 дек 2023 :
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Вокалист GODSMACK о предстоящем акустическом туре
17 дек 2023 :
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Барабанщик GODSMACK: «Мне осталось лет 20, пора уделить внимание семье»
30 окт 2023 :
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GODSMACK и EXTREME исполнили AC/DC
28 окт 2023 :
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GODSMACK думают о кавер-версиях LED ZEPPELIN и PINK FLOYD
24 авг 2023 :
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За кулисами GODSMACK
23 июл 2023 :
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GODSMACK могут выпустить и какие-то синглы
11 июл 2023 :
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Вокалист GODSMACK: «Люди получат от нас больше!»
24 июн 2023 :
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Видео полного выступления GODSMACK
27 май 2023 :
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Вокалист GODSMACK: «Brad наш хороший друг»
25 май 2023 :
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Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к GODSMACK
8 май 2023 :
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GODSMACK открыли тур
12 мар 2023 :
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Барабанщик GODSMACK: «В Европе мы денег не зарабатываем»
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GODSMACK не хотят в Южной Америке
2 мар 2023 :
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Вокалист GODSMACK: «Наш маленький паровозик может дотарахтеть до ЗСРнР»
2 мар 2023 :
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Будут ли GODSMACK выпускать синглы в будущем?
24 фев 2023 :
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Новое видео GODSMACK
23 фев 2023 :
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Барабанщик GODSMACK — о том, почему выходит последний альбом группы
13 фев 2023 :
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Вокалист GODSMACK — о важных уроках прошлого
12 фев 2023 :
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Вокалист DISTURBED понимает вокалиста GODSMACK
17 янв 2023 :
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Барабанщик GODSMACK: «Выпусти "Lux Æterna" другая группа, её бы и слушать не стали»
13 янв 2023 :
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Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»
18 ноя 2022 :
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Новое видео GODSMACK
11 ноя 2022 :
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Новая песня GODSMACK
3 ноя 2022 :
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Почему GODSMACK готовят последний альбом?
20 окт 2022 :
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GODSMACK исполнили новую песню
7 окт 2022 :
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Вокалист GODSMACK — о новом материале
4 окт 2022 :
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Вокалист GODSMACK — о перенесённом COVID-19
4 окт 2022 :
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Почему GODSMACK поменяли планы
29 сен 2022 :
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Новая песня GODSMACK
28 апр 2022 :
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Новый альбом GODSMACK может стать последним
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GODSMACK работают иначе
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GODSMACK анонсировали тур
29 ноя 2021 :
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Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»
19 ноя 2021 :
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GODSMACK начнут запись зимой
28 сен 2021 :
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GODSMACK получили золото
13 май 2021 :
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У GODSMACK есть 12 новых песен
6 мар 2021 :
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Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»
8 янв 2021 :
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Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE
30 дек 2020 :
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Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»
18 дек 2020 :
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Никакого GODSMACK до 2022 года
20 окт 2020 :
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Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»
3 окт 2020 :
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Сингл GODSMACK стал платиновым
9 авг 2020 :
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GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году
28 май 2020 :
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Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»
21 май 2020 :
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GODSMACK вновь первые
4 май 2020 :
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Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»
22 апр 2020 :
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Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»
18 апр 2020 :
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GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год
9 апр 2020 :
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Новое видео GODSMACK
27 мар 2020 :
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GODSMACK используют паузу для работы над альбомом
7 фев 2020 :
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Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину
22 окт 2019 :
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Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»
9 окт 2019 :
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GODSMACK в акустике
18 сен 2019 :
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GODSMACK думают о том, когда приступить к сочинению нового материала
25 июл 2019 :
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Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»
21 июл 2019 :
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Новое видео GODSMACK
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Новое видео GODSMACK
18 окт 2018 :
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GODSMACK отложили тур из-за смерти сына гитариста
4 сен 2018 :
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GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC
19 июн 2018 :
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GODSMACK хотят поехать в специальный тур
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Новое видео GODSMACK
28 фев 2018 :
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Новый альбом GODSMACK выйдет весной
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Тизер нового материала GODSMACK
12 дек 2017 :
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GODSMACK почти закончили
28 сен 2017 :
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Вокалист GODSMACK: «Мы можем потерять фанатов с новым альбомом»
15 авг 2017 :
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GODSMACK обещают много нового в 2018 году
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GODSMACK хотят выпустить сингл зимой
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Кавер-версия THE BEATLES от GODSMACK возглавила чарт
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Новый альбом GODSMACK выйдет не раньше 2018
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Вокалист GODSMACK: «Я устал от вашего дерьма, ублюдки из ИГИЛ»
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Вокалист GODSMACK получил роль
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Новая песня GODSMACK
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GODSMACK исполнили кавер-версию ALICE COOPER
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Профессиональное видео с выступления GODSMACK
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Видео с текстом от GODSMACK
16 май 2015 :
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GODSMACK объяснили раннее окончание сета
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Новое видео GODSMACK
4 мар 2015 :
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Видео полного выступления GODSMACK
3 мар 2015 :
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Басист GODSMACK: "Мы не теряем времени в студии"
23 дек 2014 :
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Вокалист GODSMACK о том, как он начал петь
20 сен 2014 :
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Видео полного выступления GODSMACK
17 сен 2014 :
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GODSMACK исполнили новые песни
10 сен 2014 :
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Вокалист GODSMACK: «Мы понимаем, что нам нужно начинать ездить по миру»
14 авг 2014 :
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Новое видео GODSMACK
11 авг 2014 :
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Профессиональное видео с выступления GODSMACK
10 авг 2014 :
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Видео сайд-проекта участников GODSMACK
6 авг 2014 :
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Шестое августа стало днём GODSMACK в Бостоне
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Новый альбом GODSMACK доступен для прослушивания
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Новая песня GODSMACK
11 июл 2014 :
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Трек-лист нового альбома GODSMACK
2 июл 2014 :
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Обложка нового альбома GODSMACK
10 июн 2014 :
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Новая песня GODSMACK
3 июн 2014 :
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Фрагмент новой песни GODSMACK
20 апр 2014 :
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GODSMACK завершили запись
14 мар 2014 :
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GODSMACK начали запись
10 фев 2014 :
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У GODSMACK готово 11 песен
8 ноя 2013 :
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GODSMACK начали работу над новым материалом
24 фев 2013 :
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Вокалист GODSMACK возвращается в покер
5 окт 2012 :
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Сестра вокалиста GODSMACK сделала предложение бойфренду на концерте брата
7 авг 2012 :
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GODSMACK хотели записать кавер-версию на песню PHIL'a COLLINS'a
31 июл 2012 :
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Новое видео GODSMACK
28 июн 2012 :
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GODSMACK отменили европейский тур
26 май 2012 :
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Новое видео GODSMACK
1 май 2012 :
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Видео с выступления GODSMACK
23 апр 2012 :
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Обложка и трек-лист нового релиза GODSMACK
6 апр 2012 :
|
Кавер-версия от GODSMACK
27 мар 2012 :
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GODSMACK этой весной выпустят концертный альбом
15 фев 2012 :
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GODSMACK завершают работу над ЕР с каверами
15 дек 2011 :
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GODSMACK планируют запись кавер-версий
2 ноя 2010 :
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Фронтмен GODSMACK принес публичные извинения CREED
2 сен 2010 :
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Семплы с нового альбома вокалиста GODSMACK
30 июл 2010 :
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Вокалист GODSMACK выпустит сольный альбом
16 апр 2010 :
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Новое видео GODSMACK
9 апр 2010 :
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Новая песня GODSMACK
11 фев 2010 :
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Новый снгл GODSMACK дебютировал на радио
9 фев 2010 :
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Название нового альбома GODSMACK
29 июн 2009 :
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Новая песня GODSMACK
25 май 2009 :
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GODSMACK работают над «по-настоящему тяжёлым» альбомом
12 июл 2007 :
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GODSMACK снимают DVD
28 мар 2006 :
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GODSMACK: Трек-лист нового альбома
13 окт 2005 :
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GODSMACK начали запись нового альбома
2 ноя 2004 :
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Новый альбом GODSMACK будет более блюзовым
29 сен 2004 :
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Европейский релиз DVD GODSMACK
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SULLY ERNA о появлении в составе GODSMACK бывшего барабанщика DREAM THEATER
SULLY ERNA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, чем отличается нынешний состав GODSMACK по сравнению с привычным прошлых лет и какие у него от этого состава ощущения:
«Хороший вопрос. Если коротко — сейчас я чувствую себя отлично, потому что нам удалось найти именно тех людей, которые заменили Tony и Shannon'a. Это великолепные музыканты, замечательные люди и настоящие профессионалы. Благодаря им мне и Robbie все кажется абсолютно естественным.
Когда ты тридцать лет играешь с одними и теми же людьми, заменить такую связь невероятно сложно. За столько лет возникает особая химия, которую невозможно создать за пару недель. Поэтому найти замену было непросто. Но нам очень повезло — мы нашли двух музыкантов, которые прекрасно справляются со своей работой. Это потребовало времени и терпения, но сейчас мы находимся в отличной форме. И впервые за долгое время я чувствую, что у GODSMACK появилась вторая жизнь и мы сможем продолжать столько, сколько сами захотим.
Но означает ли это, что ощущения такие же, как с Tony и Shannon'ом? Нет. Таких ощущений уже никогда не будет. Эту часть невозможно заменить. Когда люди становятся тебе братьями, возникает особая эмоциональная связь, которой с новыми музыкантами пока нет. Зато с ними строятся уже совсем другие отношения. Это не то же самое, но это вовсе не значит, что стало хуже».
На вопрос, насколько ему помогла знаменитая фраза покойного барабанщика RUSH Нила Пирта — «ничто великое не длится вечно» — пережить последние изменения в составе GODSMACK, Sully сказал:
«Именно эти слова, наверное, и помогли мне пройти через этот новый этап. Когда Нил это сказал, я подумал: "Он прав". От этого никуда не деться. Так устроена жизнь. Пока мы существуем в человеческом облике, ничто великое не может длиться вечно. У всего есть начало и конец.
Мне пришлось принять это. Конечно, я мечтал, чтобы оригинальный состав оставался вместе всегда. Более того, в какой-то момент я даже почувствовал себя преданным. Мне казалось, что я посвятил всю жизнь созданию этой группы, помог другим людям осуществить их мечты, а потом они просто ушли. Возникает чувство покинутости, ощущение предательства.
Но потом я серьезно сел и все переосмыслил. Нет. Никто никого не предавал и не бросал. Эти люди подарили мне почти тридцать лет невероятных воспоминаний и прекрасных моментов. Они сделали свою работу. Просто наступил момент, когда им захотелось проводить больше времени с семьями, дома, и они больше не хотели гастролировать в таком режиме. Я обязан уважать этот выбор и найти в себе внутреннее спокойствие.
Кстати, именно Нил сказал это мне и Shannon'y, когда мы встретились с ним. Мы спросили, собирается ли он когда-нибудь снова играть на барабанах. Он ответил: "Не думаю". Мы удивились: "Серьезно? Даже дома не поставишь установку, чтобы иногда поиграть для себя?" А он сказал: "Вряд ли. Мне кажется, я уже сделал на барабанах все, что мог". Мы ответили: "И правда сделал".
Потом он добавил: "Я люблю этих ребят, но жизнь идет дальше. Есть и другие вещи, которыми хочется заниматься. Ничто великое не длится вечно". Эти слова очень помогли мне понять, что каким бы великим ни был GODSMACK, передо мной встал тот же самый выбор: завершить все вместе с Tony и Shannon'ом или попробовать двигаться дальше. И все зависело от того, кто придет им на смену».
Говоря о первом концерте GODSMACK с Mike'ом Mangini, который состоялся 12 июня в Riverside, штат Миссури, без единой полноценной репетиции с новым барабанщиком, Erna признался:
«Волновался совсем немного. Я знаю Mike'a уже тридцать лет. Еще в девяностых, когда он пришел в EXTREME. Я прекрасно понимал уровень его мастерства и опыта. И никогда не доверил бы ему такую ответственность, если бы не был уверен в его возможностях.
Мы недавно выпустили концертный альбом, и я просто отправил его ему со словами: "Выучи концертные версии всех этих песен". Я бы никогда не сделал этого, если бы не был уверен, что он сможет выйти на сцену и сыграть практически идеально. Именно так и получилось.
Идеально ли все было? Нет. Но рок-н-ролл и не должен быть идеальным. На первом же концерте он сыграл феноменально. Мы не репетировали — просто провели длинный саундчек. Я уже тогда понял: "Он справится. Никакой катастрофы не будет". Он вышел на сцену и удивил абсолютно всех. Хотя лично я в нем никогда не сомневался. Это же Mike Mangini. Он более чем квалифицирован для такой работы».
Когда интервьюер заметил, что некоторые поклонники прогрессивного металла считают Mangini «слишком сильным музыкантом» для GODSMACK, Sully ответил:
«Это правда... Но так говорят очень немногие. В основном это поклонники DREAM THEATER и Mike Portnoy. Бедный Mike тринадцать лет просто честно выполнял свою работу в DREAM THEATER, пытаясь освоить чрезвычайно сложную музыку после того, как Mike Portnoy сам решил покинуть группу. Он оказался в непростой ситуации и постоянно получал в свой адрес негатив от поклонников Portnoy, которые не хотели его принимать.
Но говорить, что Mike слишком хорош для GODSMACK, — это все равно что сказать, будто Shannon тоже был слишком хорош для GODSMACK. Люди просто не понимают, насколько детально проработаны барабанные партии в нашей музыке.
Я сам барабанщик. И был им всю жизнь. Shannon — потрясающий музыкант, и мы оба потратили огромное количество времени, создавая эти партии. Возможно, они не настолько сложны, как у DREAM THEATER, но в них невероятное количество деталей. Именно поэтому на это место и нужен такой человек, как Mike Mangini.
Я всегда говорил: самая сложная музыка — та, которая звучит очень просто. Кто-то скажет: "Да что там AC/DC, это же легко играть". На самом деле — совсем нет. Потому что такая музыка требует абсолютной точности, стабильности и ощущения грува. Играть настолько ровно, чтобы все звучало естественно и легко, очень сложно.
Да, у нас нет семи разных размеров за одну песню или безумных барабанных пассажей. Но музыка GODSMACK сложна именно потому, что создавалась так, чтобы казаться простой. А когда начинаешь разбирать партии, понимаешь, что они очень непростые. Это не RUSH, но и далеко не AC/DC».
На вопрос, открывает ли новый состав GODSMACK возможность переосмыслить звучание группы и поэкспериментировать с новым материалом так, как раньше было невозможно, Sully ответил:
«Я думаю, это прекрасная возможность заново открыть для себя группу и понять, какую музыку мы хотим писать теперь. За эти годы я сильно изменился как автор и как музыкант, и мой подход к написанию песен тоже изменился.
Но одна вещь всегда оставалась неизменной — GODSMACK должны были сохранять мощь и оставаться хард-рок-группой. Мы не металл и не классический рок. Мы где-то посередине. Хотя в самом начале были ближе к металлу — музыка была тяжелее и мрачнее.
Со временем, взрослея, я все больше возвращался к тому хард-року, на котором вырос сам: AEROSMITH, BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN и подобные группы. Поэтому начиная примерно с альбома "IV" мы окончательно сформировались именно как хард-рок-коллектив. Иногда мы даже начинаем смещаться уже просто в сторону рока.
Мне кажется, на каждом альбоме всегда появляется хотя бы одна песня, которая открывает дверь для следующей пластинки. Например, на "Faceless" такой песней стала "I Stand Alone". Именно она изменила направление развития группы. Тогда мы впервые начали активно использовать вокальные гармонии и другие новые элементы.
Позже, когда вышел "When Legends Rise", появилась "Bulletproof". Благодаря ей наше звучание стало более коммерческим, и мы заметили, что аудитория значительно расширилась — нас стало слушать больше женщин и детей.
Затем мы развили эту идею на "Lighting Up The Sky", где уже постарались сохранить дух настоящего хард-рока. А такие композиции, как "You And I", первая песня последнего альбома, уже несут в себе атмосферу рока семидесятых, но в современном исполнении.
Мне кажется, именно в этом направлении мы и будем двигаться дальше. Думаю, на следующем альбоме будет еще больше влияния классического рока. Он останется тяжелым, но это точно не будет металл.
Хотя пока я еще не написал ни одной новой песни — это всего лишь мои ощущения. Кто знает? Вдруг в итоге мы запишем пластинку, которая будет звучать как PANTERA»(смеется)
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