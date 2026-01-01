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SID WILSON уволен из SLIPKNOT
32
Видео с выступления SCORPIONS
32
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
32
NORTHER возвращаются!
27
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
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SID WILSON уволен из SLIPKNOT
32
Видео с выступления SCORPIONS
32
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
32
NORTHER возвращаются!
27
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
все новости группы
Alter Bridge
США
Hard Rock
http://www.alterbridge.com
Myspace:
http://www.myspace.com/alterbridge
Facebook:
https://www.facebook.com/alterbridge
5 авг 2026
:
Концертное видео ALTER BRIDGE
17 июл 2026
:
Концертное видео ALTER BRIDGE
23 янв 2026
:
Участники ALTER BRIDGE: «Искусственный интеллект в музыке — благо или...»
15 янв 2026
:
Вокалист ALTER BRIDGE: «На альбоме нет никакой политики»
14 янв 2026
:
Вокалист ALTER BRIDGE об искусственном интеллекте
12 янв 2026
:
Новое видео ALTER BRIDGE
26 дек 2025
:
Почему ALTER BRIDGE именно сейчас выпускают одноименный альбом
3 дек 2025
:
Новое видео ALTER BRIDGE
8 окт 2025
:
Новое видео ALTER BRIDGE
3 сен 2025
:
Новое видео ALTER BRIDGE
18 июл 2025
:
Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет зимой
27 ноя 2024
:
Юбилейное издание от ALTER BRIDGE
1 мар 2024
:
Профессиональное видео с выступления ALTER BRIDGE
1 мар 2024
:
Профессиональное видео с выступления ALTER BRIDGE
8 мар 2023
:
WOMEN ROCK! исполняют ALTER BRIDGE
20 янв 2023
:
Новое видео ALTER BRIDGE
2 ноя 2022
:
Гитарист ALTER BRIDGE: «А мы не спорим»
20 окт 2022
:
Акустика от ALTER BRIDGE
5 окт 2022
:
Видео с текстом от ALTER BRIDGE
9 сен 2022
:
Видео с текстом от ALTER BRIDGE
4 авг 2022
:
Новое видео ALTER BRIDGE
19 июл 2022
:
Видео с текстом от ALTER BRIDGE
12 июл 2022
:
Гитарист ALTER BRIDGE о новом альбоме
5 май 2022
:
Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью
27 апр 2022
:
Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью
8 апр 2022
:
ALTER BRIDGE начнут запись на следующей неделе
11 дек 2021
:
ALTER BRIDGE будут готовы к записи весной
29 ноя 2021
:
Гитарист ALTER BRIDGE: «Я не знаю, существует ли Бог, но надеюсь, что он есть»
6 окт 2021
:
ALTER BRIDGE начнут запись весной
25 май 2021
:
ALTER BRIDGE выпускают комиксы
20 май 2021
:
ALTER BRIDGE запишут альбом в 2022
4 апр 2021
:
ALTER BRIDGE не начинали работу над альбомом
26 дек 2020
:
Гитарист ALTER BRIDGE — о ключе к успеху группы
22 дек 2020
:
ALTER BRIDGE о гастролях
4 ноя 2020
:
Видео с текстом от ALTER BRIDGE
15 сен 2020
:
ALTER BRIDGE выпустят ЕР
25 авг 2020
:
Вокалист ALTER BRIDGE приступил к записи
14 май 2020
:
Гитарист ALTER BRIDGE: «Самые талантливые музыканты те ещё уроды»
26 апр 2020
:
Новое видео ALTER BRIDGE
24 апр 2020
:
ALTER BRIDGE отложили тур
17 апр 2020
:
Гитарист ALTER BRIDGE: «Для некоторых групп платные встречи с фанатами — способ выжить»
16 апр 2020
:
Оркестровая тема от ALTER BRIDGE
23 янв 2020
:
Видео с текстом от ALTER BRIDGE
17 дек 2019
:
Гитарист ALTER BRIDGE назван одним из гитаристов десятилетия
14 ноя 2019
:
Вокалист ALTER BRIDGE об участии в фильме «Рок-звезда»
30 окт 2019
:
Успехи в чартах ALTER BRIDGE
4 окт 2019
:
Новая песня ALTER BRIDGE
13 сен 2019
:
Видео с текстом от ALTER BRIDGE
24 авг 2019
:
Новая песня ALTER BRIDGE
30 июл 2019
:
Видео с выступления ALTER BRIDGE
26 июл 2019
:
Новая песня ALTER BRIDGE
1 июл 2019
:
Новое видео ALTER BRIDGE
15 июн 2019
:
Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет в октябре
3 июн 2019
:
ALTER BRIDGE завершили работу над шестым альбомом
16 фев 2019
:
Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью
4 фев 2019
:
ALTER BRIDGE отправятся в студию в следующем месяце
28 ноя 2018
:
ALTER BRIDGE начнут запись весной
14 окт 2018
:
Оркестровая версия от ALTER BRIDGE
24 авг 2018
:
Фрагмент нового DVD ALTER BRIDGE
6 авг 2018
:
Фрагмент нового DVD ALTER BRIDGE
23 июл 2018
:
Трейлер нового концертного релиза ALTER BRIDGE
16 июл 2018
:
ALTER BRIDGE выпустят концертный альбом в сентябре
24 ноя 2017
:
MYLES KENNEDY подписал контракт с NAPALM RECORDS
22 ноя 2017
:
Вокалист ALTER BRIDGE выпускает сольник
23 сен 2017
:
Успехи в чартах ALTER BRIDGE
2 сен 2017
:
Видео с текстом от ALTER BRIDGE
30 авг 2017
:
Рассказ об издании нового релиза ALTER BRIDGE
24 авг 2017
:
Трейлер нового релиза ALTER BRIDGE
21 авг 2017
:
Концертное видео ALTER BRIDGE
29 июл 2017
:
Концертное видео ALTER BRIDGE
3 июл 2017
:
Гитарист ALTER BRIDGE: «Без лейбла попасть на радио было нереально»
23 июн 2017
:
Новое видео ALTER BRIDGE
12 июн 2017
:
ALTER BRIDGE выступят с оркестром
4 июн 2017
:
Концертный альбом ALTER BRIDGE увидит свет осенью
8 фев 2017
:
Вокалист ALTER BRIDGE о новом сольном альбоме
27 окт 2016
:
Рассказ об издании альбома ALTER BRIDGE
7 окт 2016
:
Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE
6 окт 2016
:
ALTER BRIDGE избежали политики на новом альбоме
30 сен 2016
:
Новая песня ALTER BRIDGE
23 сен 2016
:
Новая песня ALTER BRIDGE
22 сен 2016
:
Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE
9 сен 2016
:
Видео с текстом от ALTER BRIDGE
8 сен 2016
:
Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE
31 авг 2016
:
Новое видео ALTER BRIDGE
27 июл 2016
:
Видео с текстом от ALTER BRIDGE
26 июл 2016
:
Новая песня ALTER BRIDGE
11 июл 2016
:
Обложка нового альбома ALTER BRIDGE
7 июл 2016
:
Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью
16 июн 2016
:
ALTER BRIDGE, BIFFY CLYRO и DREAM THEATER померялись силами
14 июн 2016
:
MARK TREMONTI о разнице между ALTER BRIDGE и TREMONTI
6 июн 2016
:
ALTER BRIDGE на NAPALM RECORDS
21 апр 2016
:
ALTER BRIDGE думают о лейбле
6 апр 2016
:
MARK TREMONTI о записи нового альбома ALTER BRIDGE: «Мы значительно продвинулись!»
8 янв 2016
:
ALTER BRIDGE приступили к работе над новым альбомом
22 дек 2015
:
MYLES KENNEDY: «Мне нравится быть и в ALTER BRIDGE, и с группой SLASH'а»
15 дек 2015
:
MARK TREMONTI в режиме нон-стоп работал над новым материалом для ALTER BRIDGE
6 окт 2015
:
ALTER BRIDGE начнут запись в январе
14 авг 2015
:
Вокалист ALTER BRIDGE завершил запись сольного альбома
7 апр 2015
:
ALTER BRIDGE планируют запись в 2016
1 сен 2014
:
Вышел бокс-сет ALTER BRIDGE
26 июл 2014
:
Новое видео ALTER BRIDGE
10 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления ALTER BRIDGE
23 мар 2014
:
Концертный релиз ALTER BRIDGE выйдет в июне
24 дек 2013
:
Обучающий DVD ALTER BRIDGE в январе
22 дек 2013
:
Видео из европейского тура ALTER BRIDGE
4 дек 2013
:
ALTER BRIDGE планируют выпуск бокс-сета
15 ноя 2013
:
Вокалистка HALESTORM присоединилась к вокалисту ALTER BRIDGE
26 окт 2013
:
Вокалистка HALESTORM присоединилась к вокалисту ALTER BRIDGE
22 окт 2013
:
Вокалистка HALESTORM присоединилась к вокалисту ALTER BRIDGE
15 окт 2013
:
Участники ALTER BRIDGE готовы к новым проектам
24 сен 2013
:
Новый альбом ALTER BRIDGE доступен для прослушивания
9 сен 2013
:
ALTER BRIDGE в акустике
5 сен 2013
:
Новое видео ALTER BRIDGE
22 авг 2013
:
ALTER BRIDGE: видео из студии
8 авг 2013
:
Новая песня ALTER BRIDGE
2 авг 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома ALTER BRIDGE
26 июл 2013
:
Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет в октябре
2 май 2013
:
ALTER BRIDGE приступили к записи
31 мар 2013
:
ALTER BRIDGE работают над "тяжелым" альбомом
22 мар 2013
:
Бокс-сет ALTER BRIDGE выйдет в мае
8 янв 2013
:
ALTER BRIDGE начали сочинение материала
13 дек 2012
:
ALTER BRIDGE планируют новый альбом
27 апр 2012
:
Трек-лист сольного альбома гитариста ALTER BRIDGE
21 апр 2012
:
Семплы с сольного альбома гитариста ALTER BRIDGE
21 мар 2012
:
Обложка сольной работы гитариста ALTER BRIDGE
1 мар 2012
:
Инофрмация о новом DVD ALTER BRIDGE от режиссера
28 фев 2012
:
SLASH присоединлся на сцене к ALTER BRIDGE
17 фев 2012
:
Превью нового DVD ALTER BRIDGE
24 янв 2012
:
Детали о сольном альбоме гитариста CREED/ALTER BRIDGE
6 янв 2012
:
Трейлер нового DVD ALTER BRIDGE
23 дек 2011
:
Детали концертного релиза ALTER BRIDGE
22 дек 2011
:
ALTER BRIDGE не вернутся до 2013 года
10 ноя 2011
:
ALTER BRIDGE снимут концерт в Лондоне
18 май 2011
:
Гитарист ALTER BRIDGE/CREED работает над спид/трэш-металлическим альбомом
27 апр 2011
:
ALTER BRIDGE выступили в 'Jimmy Kimmel Live!'
8 янв 2011
:
WOLFGANG VAN HALEN выступил вместе с ALTER BRIDGE
6 янв 2011
:
SLASH выступил с ALTER BRIDGE
28 дек 2010
:
Концерт ALTER BRIDGE выйдет на Blu-Ray
9 дек 2010
:
Новое видео ALTER BRIDGE
7 окт 2010
:
Новый альбом ALTER BRIDGE доступен для прослушивания
19 сен 2010
:
Новая песня ALTER BRIDGE
7 сен 2010
:
Новая песня ALTER BRIDGE
2 сен 2010
:
Обложка нового альбома ALTER BRIDGE
11 авг 2010
:
Название и трек-лист нового альбома ALTER BRIDGE
20 июл 2010
:
Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью
31 мар 2010
:
ALTER BRIDGE завершили запись нового альбома
9 фев 2010
:
SLASH будет гостем на сольном альбоме вокалиста ALTER BRIDGE
11 июн 2009
:
Новый DVD ALTER BRIDGE выйдет в двух версиях
2 дек 2008
:
Вокалист ALTER BRIDGE: «Я не буду петь в LED ZEPPELIN»
сегодня
Концертное видео ALTER BRIDGE
Fortress (Live at Rock Am Ring 2026), новое концертное видео ALTER BRIDGE, доступно для просмотра
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