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Yngwie Malmsteen

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|||| 5 авг 2026

Новое видео YNGWIE MALMSTEEN



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"Now Or Never", новое видео YNGWIE MALMSTEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hell Or High Water", выходящего 13 ноября на Music Theories Recordings/Artone Label Group.

Когда речь заходит о величайших гитаристах всех времен — тех самых музыкантах, которые не просто виртуозно владели инструментом, а создали собственный стиль и изменили само представление о гитарной игре, — имя Yngwie Malmsteen неизменно оказывается рядом с такими новаторами, как Jimi Hendrix, Jimmy Page и Edward Van Halen.

Девять композиций, вошедших в его новый альбом, создавались предельно сосредоточенно и без каких-либо отвлекающих факторов, которые так часто тормозят творческий процесс в современном мире. Впервые Malmsteen попробовал работать таким образом во время записи "Parabellum" в 2021 году — во многом из-за ситуации в мире. Результат оказался настолько удачным, что с тех пор именно этот подход стал для него основным.

«Когда я только начинал записывать альбомы, то просто брал песни, которые уже были у меня готовы», — признается Yngwie. «Позже всё превратилось в привычный цикл: записал пластинку, отправился в тур, а потом начал писать следующую. Но во время пандемии я понял, что гораздо лучше полностью сосредоточиться на работе, когда тебя ничто не отвлекает. Поэтому я просидел дома восемь месяцев и писал этот альбом. В итоге у меня накопилось примерно 80–90 полностью готовых вещей, после чего пришлось выбирать самые сильные».

Для человека, которому музыка словно приходит сама собой, объяснить, как именно рождаются песни, практически невозможно. Но Yngwie благодарен судьбе за то, что подобные идеи возникают у него с такой легкостью — идеи, на воплощение которых у других музыкантов могут уйти месяцы, а то и годы. Для него же это просто дар от рождения.

«Даже когда у меня нет в руках гитары, музыка всё равно звучит у меня в голове», — объясняет Yngwie. «Это как в фильме "Amadeus". Моцарт получал музыку уже в полностью готовом виде. Я понимаю, из каких элементов она строится, поэтому могу написать всё что угодно. Если попросите сочинить дэт-металлическую песню — перезвоните через пять минут, и она будет готова. Хотите кантри? Или регги? Без проблем. Я могу написать всё, что захотите.

Музыкальный язык очень прост. В любом стиле существуют определенные ноты, которые естественно сочетаются друг с другом и приятно звучат для слуха. Конечно, идеи приходят не постоянно. Но когда они появляются, это похоже на лавину. Композиции, которые попадают на мои альбомы, — это настоящие подарки, которые я просто успеваю поймать, потому что сам поражаюсь тому, насколько они хороши. В этом смысле мне очень повезло».

Первый сингл "Now Or Never" вобрал в себя всё, за что поклонники любят Malmsteen'a: плотные приглушенные риффы, барочные мелодические переплетения, мощный вокал и головокружительную технику исполнения. Если кто-то хочет услышать квинтэссенцию Yngwie, именно с этой песни стоит начать. То же самое можно сказать и о втором треке — инструментальной жемчужине "Am Caprice/Hell Or High Water".

Композиции "(On The) Battlefield" и "Eye For An Eye" демонстрируют, пожалуй, одни из лучших вокальных работ музыканта за всю его карьеру, а инструменталы "Antikythera" и "Beyond Zeta Reticuli", названные в честь выдающихся научных открытий и достижений, впечатляют не меньше.

Хотя "Hell Or High Water" буквально переполнен эмоциями, именно завершающая композиция "Father" стала самой личной на пластинке. Она посвящена отцу Yngwie, который ушел из жизни в прошлом году.

«Он был удивительным человеком», — вспоминает Yngwie. «Я всегда гордился тем, что он был моим отцом, и очень его любил. Мне хотелось посвятить ему весь этот альбом, а эта композиция — непосредственно ему. Я хотел, чтобы люди, услышав ее, почувствовали то же, что чувствовал я.

Николо Паганини однажды сказал: "Чтобы заставить других почувствовать, нужно самому чувствовать очень сильно". Одно дело — быть пишущей машинкой, и совсем другое — писать истории, которые способны тронуть людей. Именно в этом всегда и заключалась моя цель».

Трек-лист:

01. Now Or Never
02. Am Caprice/Hell Or High Water
03. (He Is) Living A Lie
04. Antikythera
05. (On The) Battlefield
06. Beyond Zeta Reticuli
07. Prestissimo In Bm/Adagio
08. Eye For An Eye
09. Father




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