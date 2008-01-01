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Басист DISTURBED : «Нового альбома не придется ждать четыре года» Басист DISTURBED John Moyer в недавнем разговоре с Metal Wani сказал, что нового материала не придется вновь ждать четыре года:



«Нет, нет. Я точно не знаю сколько пройдет времени, но я уверен, что это будет меньше четырех лет. DISTURBED вернутся с новым альбомом, быть может, в 2019, но... Нет никаких планов на то, что мы возьмем такую же паузу, как в прошлый раз».











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