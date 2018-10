сегодня



Новая песня DISTURBED "The Best Ones Lie", новая песня группы DISTURBED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Evolution", выход которого запланирован на 19 октября:



01. Are You Ready



02. No More



03. A Reason To Fight



04. In Another Time



05. Stronger On Your Own



06. Hold On To Memories



07. Savior of Nothing



08. Watch You Burn



09. Best Ones Lie



10. Already Gone



Deluxe edition bonus tracks:



11. The Sound Of Silence [live] (featuring Myles Kennedy)



12. This Venom



13. Are You Ready (Sam de Jong Remix)



14. Uninvited Guest



















