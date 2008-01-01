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Вокалист DISTURBED не хочет возвращаться в Твиттер Вокалист DISTURBED David Draiman, однажды сказавший, что он проводит в общении с фанатами в Интернете времени больше, чем любой музыкант, в недавнем разговоре с Loudware заявил, что больше не хочет поддерживать контакты на прежнем уровне:



«Нет, всё уже не так — по всем фронтам, и это печально. Всё дело в элементарной математике. Как только дело дошло до того, что я больше не мог справиться с этим с из-за огромного объёма и размера, всё стало совсем сложно — это стало чем-то, что на самом деле встало между мной и моей женой; я потратил на это так много времени...



Что касается взаимодействия, то давно всё было не особо гладко. Социальные сети превратились в школьную площадку, где проблема в том, что идиоты могут придумать лучшее оскорбление, и вы в конечном итоге поздравляете их с этим. Это действительно печально. Либо это, либо люди просто навязывают свои собственные идеи всем, пытаясь засунуть его в глотки всех остальных, слишком много элитарности и слишком мало товарищества и единства. Всё это превратилось в весьма уродливое создание».



На вопрос о том, планирует ли он когда-нибудь снова открыть официальный аккаунт в Твиттер, David ответил:



«Нет, никогда. Я никогда не вернусь в Твиттер».















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