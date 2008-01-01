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*Disturbed*



26 сен 2018 : 		 DISTURBED вновь первые

21 сен 2018 : 		 Новый сингл DISTURBED

4 сен 2018 : 		 Гитарист DISTURBED: «Музыку к "Are You Ready" сочинили еще в 2004 году»

29 авг 2018 : 		 DISTURBED будут активно гастролировать в 2019 году

27 авг 2018 : 		 Барабанщик DISTURBED был «сокрушён» известиями о смерти Винни Пола

16 авг 2018 : 		 Новое видео DISTURBED

1 авг 2018 : 		 DISTURBED о новом альбоме

16 май 2018 : 		 DISTURBED завершили запись

14 фев 2018 : 		 DISTURBED получили очередную платину

14 фев 2018 : 		 Видео DISTURBED из студии

12 фев 2018 : 		 DISTURBED вернулись к KEVIN'y CHURKO

31 янв 2018 : 		 DISTURBED в студии

10 сен 2017 : 		 Вокалист DISTURBED исполняет кавер-версию SIMON & GARFUNKEL

9 июн 2017 : 		 Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DISTURBED стала дважды платиновой

17 апр 2017 : 		 Басист DISTURBED: «Нового альбома не придется ждать четыре года»

6 апр 2017 : 		 В новый акустический ЕР DISTURBED войдет новый материал

1 мар 2017 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы запишем акустический ЕР»

20 фев 2017 : 		 DISTURBED хотят в начале следующего года оказаться в студии

24 янв 2017 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DISTURBED

20 янв 2017 : 		 Видео с выступления DISTURBED

4 янв 2017 : 		 Новое видео DISTURBED

13 дек 2016 : 		 Академия о борьбе DISTURBED/BEYONCÉ за Грэмми в категории «Рок»

8 дек 2016 : 		 Вокалист DISTURBED: «Странно бороться с BEYONCÉ за Грэмми»

7 дек 2016 : 		 DISTURBED самые популярные на Active Rock Radio в 2016

8 ноя 2016 : 		 Вокалист DISTURBED об участии в программе "The X factor"

20 окт 2016 : 		 Животные исполняют песню DISTURBED

14 окт 2016 : 		 Концертный релиз DISTURBED выйдет осенью

11 окт 2016 : 		 Видео с выступления DISTURBED

5 окт 2016 : 		 Вокалист DISTURBED критикует появление голограммы Дио

27 сен 2016 : 		 DISTURBED получили золото

1 сен 2016 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

24 авг 2016 : 		 Вокалист GEOFF TATE присоединился на сцене к DISTURBED

15 авг 2016 : 		 MYLES KENNEDY присоединился на сцене к DISTURBED

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DISTURBED

14 июн 2016 : 		 Вокалист SKINDRED спел с DISTURBED

7 июн 2016 : 		 Фронтмен DISTURBED сказал, что AXL ROSE «достоин похвалы»

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DISTURBED

30 май 2016 : 		 Члены SIXX:A.M. спели с DISTURBED песни U2 и THE WHO

24 май 2016 : 		 Глухой танцор попросил у DISTURBED песню

24 май 2016 : 		 Вокалист PAPA ROACH спел с DISTURBED кавер RAGE AGAINST THE MACHINE

24 май 2016 : 		 Барабанщик DISTURBED разрешил BLACK SABBATH уйти на покой

18 май 2016 : 		 Гитарист DISTURBED: «Рок жив!»

9 май 2016 : 		 LZZY HALE присоединилась к DISTURBED для кавер-версии U2

24 апр 2016 : 		 Вокалист DISTURBED вновь покаялся за инцидент с телефоном

2 апр 2016 : 		 Вокалист DISTURBED покаялся за инцидент с телефоном

1 апр 2016 : 		 Гитарист DISTURBED: «Звёздность не влияет на моих детей»

30 мар 2016 : 		 Инцидент с телефоном на концерте DISTURBED получил продолжение

30 мар 2016 : 		 DISTURBED исполняют "The Sound Of Silence"

25 мар 2016 : 		 Вокалист DISTURBED — зрительнице: «Мы настолько скучные, что ты уткнулась в свой телефон?»

22 мар 2016 : 		 DISTURBED «лучше работается вместе»

14 мар 2016 : 		 Видео с выступления DISTURBED

24 фев 2016 : 		 Концертное видео DISTURBED

21 фев 2016 : 		 DISTURBED исполнили кавер SIMON & GARFUNKEL

12 фев 2016 : 		 DISTURBED впервые исполнили кавер SIMON & GARFUNKEL

4 фев 2016 : 		 Вокалист DISTURBED о кавер-версии SIMON & GARFUNKEL

17 дек 2015 : 		 Вокалист DISTURBED определился с тем, кого будет поддерживать на выборах

7 дек 2015 : 		 Новое видео DISTURBED

21 ноя 2015 : 		 Новое видео DISTURBED

23 сен 2015 : 		 Лидер DISTURBED: «Я одинаково ненавижу всех политиков»

31 авг 2015 : 		 DISTURBED вновь первые

31 авг 2015 : 		 Вокалист DISTURBED: «Не думаю, что рок мёртв»

23 авг 2015 : 		 DISTURBED впервые за четыре года вышли на сцену

15 авг 2015 : 		 Новый альбом DISTURBED доступен для прослушивания

13 авг 2015 : 		 Вокалист DISTURBED об утверждении, что рок мёртв

7 авг 2015 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

3 авг 2015 : 		 Вокалист DISTURBED: «95% песен написаны под кайфом»

31 июл 2015 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

24 июл 2015 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

14 июл 2015 : 		 Вокалист DISTURBED: «А разве не здорово, что мы всё хранили в секрете?»

30 июн 2015 : 		 Гитарист DISTURBED об однополых браках

26 июн 2015 : 		 Вокалист DISTURBED удалил аккаунт в Твиттер и сказал, что «завязал с соцсетями»

25 июн 2015 : 		 Новое видео DISTURBED меньше чем за день посмотрели >1 млн раз

25 июн 2015 : 		 Вокалист DISTURBED: «Почему 4 года паузы — это хорошо»

23 июн 2015 : 		 Новое видео DISTURBED

23 июн 2015 : 		 Отсчет времени на сайте DISTURBED стартовал!

21 июн 2015 : 		 DISTURBED возвращаются?

23 апр 2015 : 		 DISTURBED записывают новый альбом?

3 апр 2015 : 		 Вокалист DISTURBED: «Люди путают право на свободу слова с правом нести любую чушь, которая приходит в голову»

1 янв 2015 : 		 DAVID DRAIMAN уверен, что DISTURBED обязательно воссоединятся

26 дек 2014 : 		 Вокалист DISTURBED DAVID DRAIMAN: «СМИ пользуются малейшей возможностью оклеветать Израиль»

8 окт 2014 : 		 Гитарист DISTURBED выступил на вечере памяти гитариста NO ONE

14 авг 2014 : 		 Вокалист DISTURBED: «Масс-медиа создают площадку для нового Холокоста»

13 сен 2013 : 		 Вокалист DISTURBED стал папой

27 май 2013 : 		 Вокалист DISTURBED сказал, что они вернутся

8 май 2013 : 		 Вокалист DISTURBED: "Нет оправдания зависти и ненависти в хард-роке и хэви-металле"

18 янв 2013 : 		 DAVID DRAIMAN о текущем состоянии DISTURBED

5 дек 2012 : 		 Вокалист DISTURBED о RANDY BLYTHE

1 июл 2012 : 		 Фронтмен DISTURBED о RANDY BLYTHE

16 май 2012 : 		 Проект вокалиста DISTURBED отправится в студию в мае

20 мар 2012 : 		 Вокалист DISTURBED работает над индустриальным проектом

25 фев 2012 : 		 Виниловый бокс-сет от DISTURBED

25 дек 2011 : 		 Планы вокалиста DISTURBED на 2012-й год включают беременность жены

1 ноя 2011 : 		 Трейлер нового релиза DISTURBED

23 сен 2011 : 		 Обложка новой компиляции DISTURBED

21 сен 2011 : 		 Фронтмен DISTURBED женится в это воскресенье

21 сен 2011 : 		 Трек-лист компиляции DISTURBED

20 сен 2011 : 		 Название компиляции DISTURBED

6 авг 2011 : 		 Вокалист DISTURBED сказал, что участники группы “любят и восхищаются друг другом”

4 авг 2011 : 		 Фронтмен TRIVIUM сказал, что DISTURBED «нужны миру»

2 авг 2011 : 		 Вокалист DISTURBED : "Подходящее время чтобы уйти"

25 июл 2011 : 		 Вокалист DISTURBED прокомментировал слухи о распаде группы

14 июн 2011 : 		 DISTURBED планируют взять паузу

30 апр 2011 : 		 DISTURBED выставят на продажу ранее нерелизованную песню, чтобы помочь "Троице из Западного Мемфиса"

15 апр 2011 : 		 DISTURBED отменили концерты в России

17 ноя 2010 : 		 Новое видео DISTURBED

9 окт 2010 : 		 DISTURBED отменили американский тур из-за болезни вокалиста

7 сен 2010 : 		 Семплы со "String Tribute" DISTURBED

23 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления DISTURBED

17 авг 2010 : 		 Новое видео DISTURBED

11 авг 2010 : 		 Новое видео DISTURBED

22 июл 2010 : 		 Подарки и сюрпризы на новом альбоме DISTURBED

17 июл 2010 : 		 Новая песня DISTURBED

10 июл 2010 : 		 Трек-лист нового альбома DISTURBED

7 июл 2010 : 		 Участники DISTURBED об экологических проблемах

29 июн 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома DISTURBED

15 июн 2010 : 		 Новое видео DISTURBED

4 май 2010 : 		 DISTURBED записали кавер-версию JUDAS PRIEST

21 апр 2010 : 		 Название нового альбома DISTURBED

25 мар 2010 : 		 DISTURBED празднуют десятилетие альбома "The Sickness"

10 фев 2010 : 		 DISTURBED приступили к записи нового альбома

13 янв 2010 : 		 Альбом DISTURBED будет переиздан

1 апр 2009 : 		 Новое видео DISTURBED

19 сен 2008 : 		 Трек-лист нового ЕР DISTURBED

17 сен 2008 : 		 DISTURBED эксклюзивно выпускают...

6 авг 2008 : 		 DISTURBED попали в аварию

10 июл 2008 : 		 DISTURBED снимают клип на "Indestructible"

9 июн 2008 : 		 Успехи нового альбома DISTURBED

6 май 2008 : 		 DISTURBED: видео на "Inside The Fire" в сети

30 апр 2008 : 		 DISTURBED: новый альбом выйдет в июне

15 мар 2008 : 		 Новая песня от DISTURBED

18 дек 2007 : 		 Новый альбом DISTURBED практически закончен

14 дек 2007 : 		 Фронтмен DISTURBED: "Успешным быть трудно!"

27 окт 2007 : 		 DISTURBED: подробности о новом альбоме

26 июл 2007 : 		 Гитарист DISTURBED о новом альбоме группы

29 окт 2006 : 		 David Draiman (DISTURBED): "Меня не интересует мнение GENESIS"

21 июл 2005 : 		 Сингл DISTURBED "Stricken" в сети!

20 сен 2002 : 		 DISTURBED дебютировали на 1м месте в Billboard

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DISTURBED вновь первые

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DISTURBED возглавили чарты рок-композиций с новым синглом "Are You Ready" — это уже 12 песня из обширного каталога группы, которая добилась подобного успеха.

Песня прокрутили на Spotify уже почти четыре миллиона раз, а на YouTube её посмотрели более 4,5 миллионов раз. Этот трек будет включен в выходящий 19 октября на Reprise альбом "Evolution":

01. Are You Ready

02. No More

03. A Reason To Fight

04. In Another Time

05. Stronger On Your Own

06. Hold On To Memories

07. Savior of Nothing

08. Watch You Burn

09. Best Ones Lie

10. Already Gone

Deluxe edition bonus tracks:

11. The Sound Of Silence [live] (featuring Myles Kennedy)

12. This Venom

13. Are You Ready (Sam de Jong Remix)

14. Uninvited Guest



DISTURBED Hits No. 1 At Rock Radio With 'Are You Ready'






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