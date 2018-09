сегодня



DISTURBED вновь первые DISTURBED возглавили чарты рок-композиций с новым синглом "Are You Ready" — это уже 12 песня из обширного каталога группы, которая добилась подобного успеха.



Песня прокрутили на Spotify уже почти четыре миллиона раз, а на YouTube её посмотрели более 4,5 миллионов раз. Этот трек будет включен в выходящий 19 октября на Reprise альбом "Evolution":



01. Are You Ready



02. No More



03. A Reason To Fight



04. In Another Time



05. Stronger On Your Own



06. Hold On To Memories



07. Savior of Nothing



08. Watch You Burn



09. Best Ones Lie



10. Already Gone



Deluxe edition bonus tracks:



11. The Sound Of Silence [live] (featuring Myles Kennedy)



12. This Venom



13. Are You Ready (Sam de Jong Remix)



14. Uninvited Guest



















