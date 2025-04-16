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Disturbed

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Планируют ли DISTURBED новые кавер-версии?



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Участники DISTURBED Dan Donegan и Mike Wengren в интервью 93.3 WMMR рассказали о том, как выбирают чужие песни, которые они хотят сыграть:

Dan: «Если говорить о «Shout» [TEARS FOR FEARS], мы исполняли её еще до того, как заключили контракт на запись. И в то время, когда вы играете в барах, многие владельцы хотят, чтобы вы играли каверы, потому что именно это привлекает людей из соседних баров, так что у нас было примерно пополам оригиналов и каверов. И тогда мы решили взять на вооружение такую песню, как «Shout». Нам понравилась её лирика, нам понравился посыл, и мы подумали, что в музыкальном плане мы можем внести в нее свою лепту - по-прежнему отдавая дань уважения оригинальной версии, но при этом добавив в нее чуть больше агрессии и чуть больше жира. И я думаю, что на протяжении всей нашей карьеры, даже если мы не записываем каверы для каждого альбома, но что касается различных наших кавер-версий на протяжении ряда лет, они всегда появлялись только в тот момент, когда мы чувствовали, что хотим принять новый вызов и попытаться найти песню, которая - что касается меня лично — мне нравится находить лирический посыл. Что-то, что обычно вписывается в рамки того, о чем мы поем, и затем, важное условие - даст ли эта песня нам достаточную свободу в музыкальном плане? Если в ней есть какой-нибудь суперизвестный рифф, как в «Stairway To Heaven» [LED ZEPPELIN], то что я могу изменить в этой гитарной партии? Скорее всего, я не стану. Мне придется использовать совершенно другой подход и, возможно, кавер не получится. Так что в некоторых композициях я сомневаюсь. Я бы не сказал, что мы никогда не возьмёмся за подобную песню, но это потребует гораздо больше времени на подумать. Но, например, когда мы решили записать свою версию «The Sound Of Silence» [SIMON & GARFUNKEL], мы пошли совершенно противоположным путем. И я не думаю, что та оригинальная гитарная партия в ней была на самом деле определяющей. При всем уважении, это потрясающая песня — поэтому мы её и записали — и отличный текст, но в ней не было особенно определяющего гитарного исполнения; партия была просто прямолинейной. Однако это дало свободу для того, чтобы дать ей другую интерпретацию. Так что мы всегда пытаемся найти ту песню, которая подтолкнет нас в музыкальном и творческом плане, и попробовать рискнуть».

Что касается того, есть ли у DISTURBED неизданные версии песен других исполнителей, Dan сказал:

«Когда мы выпустили сборник би-сайдов под названием "The Lost Children", у нас там был трек FAITH NO MORE ["Midlife Crisis"], который мы записали еще в начале нашей карьеры. И мы не стали далеко отходить от оригинала, потому что в то время, когда мы записывали эту песню, мы были большими поклонниками FAITH NO MORE. Но в то время нас попросили — потенциально должен был выйти трибьют-альбом, так что мы постарались остаться верными форме оригинальной песни. Однажды мы просто пришли в студию, записали этот кавер и запрятали на полку. Конечно, этот трибюьт-альбом так и не вышел, и мы в итоге выпустили его сами на этом сборнике би-сайдов. Что же касается других каверов, то я полагаю, что все они так или иначе уже выходили. Может быть, мы не продвигали их и не рекламировали, мы просто их выпустили. Так что, думаю, если люди поищут, они их найдут. Мы сделали песню U2 «I Still Haven't Found What I'm Looking For», и мы сделали песню Sting'a «If I Ever Lose My Faith In You». Мы выпустили её. Мы не работали над ней как над синглом, но мы выпустили её во время COVID, потому что никто не знал, что, черт возьми, происходит в мире и что должно произойти, а мы все сидели дома почти два года. Так что мы выпустили её просто как бонус-трек».

На вопрос о том, есть ли в «списке на будущее» DISTURBED песни, которые они хотели бы записать в будущем, Mike сказал:

«Мы очень тщательно следим за тем, чтобы все факторы и характеристики, которые описал Dan, были учтены. Так что мы постоянно обмениваемся идеями, но пока ничего не вырисовывается. Но мы постоянно обсуждаем такую возможность».

Dan добавил: "Да. Я полагаю, что иногда мы слишком тщательно всё продумываем, поэтому у нас бывают годы, когда мы вообще ничего не делаем - трудно выбрать что-то подходящее, потому что мы перфекционисты и пытаемся совершенствоваться, пытаемся приложить к чужой песне свою руку и, как я уже сказал, отдать дань уважения оригинальной версии. Но всё возможно. Мы открыты для всего. Мне всё равно, какой это будет жанр музыки. В том-то и дело, что если мы снова принимаем этот вызов, то всегда интересно творить и смотреть, что из этого получится».




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