сегодня



У DISTURBED есть альбом, но дату они не скажут



Гитарист DISTURBED Dan Donegan отказался называть дату выхода нового альбома группы в интервью 100.5 The KATT FM:



«Мы еще не определились, когда именно выпустим альбом, потому что нашим приоритетом был этот тур [празднование 25-летия дебютного альбома DISTURBED 2000 года «The Sickness»]. Мы хотели сосредоточиться на юбилее. Мы записали кучу материала этой осенью, достаточно для альбома, и он замечательный, мы любим его и рады ему. Но мы решили, что хотя бы в этом туре мы выпустим «I Will Not Break» как [новый отдельный] сингл, чтобы дать фанатам что-то новое вместе с юбилейным туром, но не будем объявлять дату выхода полноценного альбома. Потому что мы все еще пытаемся выработать стратегию, когда мы будем гастролировать. У нас есть несколько европейских дат осенью, которые станут продолжением «The Sickness» [юбилейного тура]. И мы должны понять, каков наш план на 26-й год. На данный момент все еще в подвешенном состоянии. Возможно, в какой-то момент мы выпустим еще один сингл, и, возможно, к тому времени мы определимся с датой выхода всего альбома»







