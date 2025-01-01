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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 50
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
*Новое видео BEAST IN BLACK 22
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Disturbed

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1 май 2025 : 		 У DISTURBED есть альбом, но дату они не скажут

19 апр 2025 : 		 Планируют ли DISTURBED новые кавер-версии?

29 мар 2025 : 		 Музыканты DISTURBED: «Текущий тур как очищение!»

24 мар 2025 : 		 Участники THREE DAYS GRACE присоединились на сцене к DISTURBED

21 мар 2025 : 		 Вокалист DISTURBED подал иск против арендодателя: «Плесень повлияла на здоровье!»

20 мар 2025 : 		 DAN DONEGAN: «У нас много материала для нового альбома DISTURBED»

13 мар 2025 : 		 Видео с выступления DISTURBED

11 мар 2025 : 		 Оригинальный басист DISTURBED выступил с группой

10 мар 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы отлично проводим время в туре»

4 мар 2025 : 		 DISTURBED: «Новая музыка освободила меня от тьмы!»

3 мар 2025 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

26 фев 2025 : 		 DISTURBED открыли тур

25 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось воссоздать звучание прошлого»

24 фев 2025 : 		 Вокалист DISTURBED хотел бы Kendrick'a

21 фев 2025 : 		 Новая песня DISTURBED

4 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Я быстро вспоминаю старые темы!»

18 янв 2025 : 		 DISTURBED переиздают дебют

13 янв 2025 : 		 Кавер-группа барабанщика DISTURBED отыграла первые концерты

13 янв 2025 : 		 Барабанщик DISTURBED о разогреве IRON MAIDEN

28 дек 2024 : 		 Гитарист DISTURBED выбрал любимую песню

17 дек 2024 : 		 Вокалист DISTURBED не использует подкладки

29 окт 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED обещает грандиозные концерты

20 июл 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Раньше 2025 альбома не будет, и то не факт»

19 июл 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы просто собрались, альбома не будет»

5 июл 2024 : 		 DISTURBED в студии

10 июн 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!»
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У DISTURBED есть альбом, но дату они не скажут



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Гитарист DISTURBED Dan Donegan отказался называть дату выхода нового альбома группы в интервью 100.5 The KATT FM:

«Мы еще не определились, когда именно выпустим альбом, потому что нашим приоритетом был этот тур [празднование 25-летия дебютного альбома DISTURBED 2000 года «The Sickness»]. Мы хотели сосредоточиться на юбилее. Мы записали кучу материала этой осенью, достаточно для альбома, и он замечательный, мы любим его и рады ему. Но мы решили, что хотя бы в этом туре мы выпустим «I Will Not Break» как [новый отдельный] сингл, чтобы дать фанатам что-то новое вместе с юбилейным туром, но не будем объявлять дату выхода полноценного альбома. Потому что мы все еще пытаемся выработать стратегию, когда мы будем гастролировать. У нас есть несколько европейских дат осенью, которые станут продолжением «The Sickness» [юбилейного тура]. И мы должны понять, каков наш план на 26-й год. На данный момент все еще в подвешенном состоянии. Возможно, в какой-то момент мы выпустим еще один сингл, и, возможно, к тому времени мы определимся с датой выхода всего альбома»




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