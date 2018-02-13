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*Disturbed*



14 фев 2018 : 		 Видео DISTURBED из студии

12 фев 2018 : 		 DISTURBED вернулись к KEVIN'y CHURKO

31 янв 2018 : 		 DISTURBED в студии

10 сен 2017 : 		 Вокалист DISTURBED исполняет кавер-версию SIMON & GARFUNKEL

9 июн 2017 : 		 Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DISTURBED стала дважды платиновой

17 апр 2017 : 		 Басист DISTURBED: «Нового альбома не придется ждать четыре года»

6 апр 2017 : 		 В новый акустический ЕР DISTURBED войдет новый материал

1 мар 2017 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы запишем акустический ЕР»

20 фев 2017 : 		 DISTURBED хотят в начале следующего года оказаться в студии

24 янв 2017 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DISTURBED

20 янв 2017 : 		 Видео с выступления DISTURBED

4 янв 2017 : 		 Новое видео DISTURBED

13 дек 2016 : 		 Академия о борьбе DISTURBED/BEYONCÉ за Грэмми в категории «Рок»

8 дек 2016 : 		 Вокалист DISTURBED: «Странно бороться с BEYONCÉ за Грэмми»

7 дек 2016 : 		 DISTURBED самые популярные на Active Rock Radio в 2016

8 ноя 2016 : 		 Вокалист DISTURBED об участии в программе "The X factor"

20 окт 2016 : 		 Животные исполняют песню DISTURBED

14 окт 2016 : 		 Концертный релиз DISTURBED выйдет осенью

11 окт 2016 : 		 Видео с выступления DISTURBED

5 окт 2016 : 		 Вокалист DISTURBED критикует появление голограммы Дио

27 сен 2016 : 		 DISTURBED получили золото

1 сен 2016 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

24 авг 2016 : 		 Вокалист GEOFF TATE присоединился на сцене к DISTURBED

15 авг 2016 : 		 MYLES KENNEDY присоединился на сцене к DISTURBED

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DISTURBED

14 июн 2016 : 		 Вокалист SKINDRED спел с DISTURBED

7 июн 2016 : 		 Фронтмен DISTURBED сказал, что AXL ROSE «достоин похвалы»

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DISTURBED

30 май 2016 : 		 Члены SIXX:A.M. спели с DISTURBED песни U2 и THE WHO

24 май 2016 : 		 Глухой танцор попросил у DISTURBED песню

24 май 2016 : 		 Вокалист PAPA ROACH спел с DISTURBED кавер RAGE AGAINST THE MACHINE

24 май 2016 : 		 Барабанщик DISTURBED разрешил BLACK SABBATH уйти на покой

18 май 2016 : 		 Гитарист DISTURBED: «Рок жив!»

9 май 2016 : 		 LZZY HALE присоединилась к DISTURBED для кавер-версии U2

24 апр 2016 : 		 Вокалист DISTURBED вновь покаялся за инцидент с телефоном

2 апр 2016 : 		 Вокалист DISTURBED покаялся за инцидент с телефоном

1 апр 2016 : 		 Гитарист DISTURBED: «Звёздность не влияет на моих детей»

30 мар 2016 : 		 Инцидент с телефоном на концерте DISTURBED получил продолжение

30 мар 2016 : 		 DISTURBED исполняют "The Sound Of Silence"

25 мар 2016 : 		 Вокалист DISTURBED — зрительнице: «Мы настолько скучные, что ты уткнулась в свой телефон?»

22 мар 2016 : 		 DISTURBED «лучше работается вместе»

14 мар 2016 : 		 Видео с выступления DISTURBED

24 фев 2016 : 		 Концертное видео DISTURBED

21 фев 2016 : 		 DISTURBED исполнили кавер SIMON & GARFUNKEL

12 фев 2016 : 		 DISTURBED впервые исполнили кавер SIMON & GARFUNKEL

4 фев 2016 : 		 Вокалист DISTURBED о кавер-версии SIMON & GARFUNKEL

17 дек 2015 : 		 Вокалист DISTURBED определился с тем, кого будет поддерживать на выборах

7 дек 2015 : 		 Новое видео DISTURBED

21 ноя 2015 : 		 Новое видео DISTURBED

23 сен 2015 : 		 Лидер DISTURBED: «Я одинаково ненавижу всех политиков»

31 авг 2015 : 		 DISTURBED вновь первые

31 авг 2015 : 		 Вокалист DISTURBED: «Не думаю, что рок мёртв»

23 авг 2015 : 		 DISTURBED впервые за четыре года вышли на сцену

15 авг 2015 : 		 Новый альбом DISTURBED доступен для прослушивания

13 авг 2015 : 		 Вокалист DISTURBED об утверждении, что рок мёртв

7 авг 2015 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

3 авг 2015 : 		 Вокалист DISTURBED: «95% песен написаны под кайфом»

31 июл 2015 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

24 июл 2015 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

14 июл 2015 : 		 Вокалист DISTURBED: «А разве не здорово, что мы всё хранили в секрете?»

30 июн 2015 : 		 Гитарист DISTURBED об однополых браках

26 июн 2015 : 		 Вокалист DISTURBED удалил аккаунт в Твиттер и сказал, что «завязал с соцсетями»

25 июн 2015 : 		 Новое видео DISTURBED меньше чем за день посмотрели >1 млн раз

25 июн 2015 : 		 Вокалист DISTURBED: «Почему 4 года паузы — это хорошо»

23 июн 2015 : 		 Новое видео DISTURBED

23 июн 2015 : 		 Отсчет времени на сайте DISTURBED стартовал!

21 июн 2015 : 		 DISTURBED возвращаются?

23 апр 2015 : 		 DISTURBED записывают новый альбом?

3 апр 2015 : 		 Вокалист DISTURBED: «Люди путают право на свободу слова с правом нести любую чушь, которая приходит в голову»

1 янв 2015 : 		 DAVID DRAIMAN уверен, что DISTURBED обязательно воссоединятся

26 дек 2014 : 		 Вокалист DISTURBED DAVID DRAIMAN: «СМИ пользуются малейшей возможностью оклеветать Израиль»

8 окт 2014 : 		 Гитарист DISTURBED выступил на вечере памяти гитариста NO ONE

14 авг 2014 : 		 Вокалист DISTURBED: «Масс-медиа создают площадку для нового Холокоста»

13 сен 2013 : 		 Вокалист DISTURBED стал папой

27 май 2013 : 		 Вокалист DISTURBED сказал, что они вернутся

8 май 2013 : 		 Вокалист DISTURBED: "Нет оправдания зависти и ненависти в хард-роке и хэви-металле"

18 янв 2013 : 		 DAVID DRAIMAN о текущем состоянии DISTURBED

5 дек 2012 : 		 Вокалист DISTURBED о RANDY BLYTHE

1 июл 2012 : 		 Фронтмен DISTURBED о RANDY BLYTHE

16 май 2012 : 		 Проект вокалиста DISTURBED отправится в студию в мае

20 мар 2012 : 		 Вокалист DISTURBED работает над индустриальным проектом

25 фев 2012 : 		 Виниловый бокс-сет от DISTURBED

25 дек 2011 : 		 Планы вокалиста DISTURBED на 2012-й год включают беременность жены

1 ноя 2011 : 		 Трейлер нового релиза DISTURBED

23 сен 2011 : 		 Обложка новой компиляции DISTURBED

21 сен 2011 : 		 Фронтмен DISTURBED женится в это воскресенье

21 сен 2011 : 		 Трек-лист компиляции DISTURBED

20 сен 2011 : 		 Название компиляции DISTURBED

6 авг 2011 : 		 Вокалист DISTURBED сказал, что участники группы “любят и восхищаются друг другом”

4 авг 2011 : 		 Фронтмен TRIVIUM сказал, что DISTURBED «нужны миру»

2 авг 2011 : 		 Вокалист DISTURBED : "Подходящее время чтобы уйти"

25 июл 2011 : 		 Вокалист DISTURBED прокомментировал слухи о распаде группы

14 июн 2011 : 		 DISTURBED планируют взять паузу

30 апр 2011 : 		 DISTURBED выставят на продажу ранее нерелизованную песню, чтобы помочь "Троице из Западного Мемфиса"

15 апр 2011 : 		 DISTURBED отменили концерты в России

17 ноя 2010 : 		 Новое видео DISTURBED

9 окт 2010 : 		 DISTURBED отменили американский тур из-за болезни вокалиста

7 сен 2010 : 		 Семплы со "String Tribute" DISTURBED

23 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления DISTURBED

17 авг 2010 : 		 Новое видео DISTURBED

11 авг 2010 : 		 Новое видео DISTURBED

22 июл 2010 : 		 Подарки и сюрпризы на новом альбоме DISTURBED

17 июл 2010 : 		 Новая песня DISTURBED

10 июл 2010 : 		 Трек-лист нового альбома DISTURBED

7 июл 2010 : 		 Участники DISTURBED об экологических проблемах

29 июн 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома DISTURBED

15 июн 2010 : 		 Новое видео DISTURBED

4 май 2010 : 		 DISTURBED записали кавер-версию JUDAS PRIEST

21 апр 2010 : 		 Название нового альбома DISTURBED

25 мар 2010 : 		 DISTURBED празднуют десятилетие альбома "The Sickness"

10 фев 2010 : 		 DISTURBED приступили к записи нового альбома

13 янв 2010 : 		 Альбом DISTURBED будет переиздан

1 апр 2009 : 		 Новое видео DISTURBED

19 сен 2008 : 		 Трек-лист нового ЕР DISTURBED

17 сен 2008 : 		 DISTURBED эксклюзивно выпускают...

6 авг 2008 : 		 DISTURBED попали в аварию

10 июл 2008 : 		 DISTURBED снимают клип на "Indestructible"

9 июн 2008 : 		 Успехи нового альбома DISTURBED

6 май 2008 : 		 DISTURBED: видео на "Inside The Fire" в сети

30 апр 2008 : 		 DISTURBED: новый альбом выйдет в июне

15 мар 2008 : 		 Новая песня от DISTURBED

18 дек 2007 : 		 Новый альбом DISTURBED практически закончен

14 дек 2007 : 		 Фронтмен DISTURBED: "Успешным быть трудно!"

27 окт 2007 : 		 DISTURBED: подробности о новом альбоме

26 июл 2007 : 		 Гитарист DISTURBED о новом альбоме группы

29 окт 2006 : 		 David Draiman (DISTURBED): "Меня не интересует мнение GENESIS"

21 июл 2005 : 		 Сингл DISTURBED "Stricken" в сети!

20 сен 2002 : 		 DISTURBED дебютировали на 1м месте в Billboard

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Видео DISTURBED из студии

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Небольшое видео с заключительных сессий из студии, где DISTURBED записывали свой акустический EP, можно увидеть ниже.



Watch DISTURBED In The Studio With Acoustic Guitars, Brush-Stroke Percussion



It begins! #disturbedones

Video by Chop Em Down Films pic.twitter.com/ApiBniSJSM

— Disturbed (@Disturbed) February 13, 2018






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr
14 фев 2018, 14:12		Небольшое видео настолько небольшое, что его не видно.


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