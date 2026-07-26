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Гитарист DISTURBED продал дом



Гитарист DISTURBED Dan Doneganпродал дом в Orland Park, Illinois за 1.575 миллиона долларов. Он написал:



««Я продал свой дом!!!!!! Мне хватило трех лет — пора двигаться дальше. Здесь у меня осталось много прекрасных воспоминаний и веселых вечеринок, но я возвращаюсь в «OG» и к тем вечеринкам на заднем дворе. Всего в 10 минутах езды, ха-ха! Теперь я буду делить своё время между Гленом и Сарасотой, штат Флорида.



Мне пришлось переписать этот пост, так что давайте проясним: Иллинойс по-прежнему остаётся моим домом, я возвращаюсь в Хомер-Глен и по-прежнему буду проводить здесь 80 % времени. Просто у меня теперь есть место, куда я могу время от времени сбегать, чтобы насладиться морской жизнью и солнцем. Я уже нашел себе жильё и на следующей неделе отправляюсь туда, чтобы подобрать мебель, открыть для себя новые места и познакомиться с новыми людьми. #florida #theglen #newchapter».







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