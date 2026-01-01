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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
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Disturbed

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Вокалист DISTURBED: «Продюсер придал мне сил сделать такую версию The Sound Of Silence»



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DAVID DRAIMAN в недавнем интервью рассказал, что исполнение кавера DISTURBED на классическую песню SIMON & GARFUNKEL "The Sound Of Silence" стало для него выходом из привычной зоны комфорта и позволило показать публике совершенно другую сторону своего вокала.

«Расскажу одну историю о моем дорогом друге, которого, к сожалению, уже нет с нами. Это Честер из LINKIN PARK. Мы дружили много лет, и мне его очень не хватает.

Никогда не забуду, как после того, как я впервые исполнил наш кавер на "The Sound Of Silence" вживую в программе Conan, начали приходить самые разные отзывы. Среди них было сообщение от самого Paul'a Simon'a и многих других людей. Но особенно мне запомнился звонок от Честера. Он сказал: "Чувак, я даже не представлял, что ты можешь звучать вот так. Тебе нужно делать больше подобных вещей. Это должно стать твоей фишкой". Он был настолько поражен, что просто не знал, что я способен петь таким образом. Его это действительно зацепило. Если честно, меня самого тоже поразило, когда я впервые услышал запись на пульте во время сведения.

Долгие годы я полностью погрузился в более грубую, гортанную манеру исполнения, в перегруженный вокал, потому что это неотъемлемая часть звучания DISTURBED и рок-музыки в целом. Поэтому иногда кажется неправильным отходить от этого.

Когда я записал "The Sound Of Silence", до этого я не пел настолько чистым голосом со времен нашего второго альбома. На нем есть песня "Darkness". Если будет возможность, обязательно послушайте ее. Это очень красивая, полностью акустическая композиция, исполненная чистым, практически классическим вокалом.

Но когда мы выпустили альбом "Believe" примерно в 2002 году, реакция оказалась очень негативной. Люди не хотели слышать от нас ничего, кроме тяжелой музыки. Поэтому многие годы я просто боялся показывать эту сторону себя. И только наш продюсер Kevin Churko во время работы над альбомом "Immortalized" сумел придать мне уверенности и убедил попробовать».

По словам Draiman'а, окончательный вариант вокала появился после множества экспериментов.

«Мы перепробовали огромное количество вариантов исполнения буквально для каждого фрагмента песни. Именно Kevin предложил использовать переход на октаву ниже. Именно ему принадлежала идея с этим низким, почти шепчущим вокалом. Он настоящий гений.

Kevin получает гораздо меньше признания, чем заслуживает. Я очень многим ему обязан. Да и вся группа обязана ему. Я говорю об этом уже много лет: Kevin сыграл куда более важную роль в создании этой версии "The Sound Of Silence", чем многие себе представляют».




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