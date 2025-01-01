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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 145
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 58
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 33
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
[= ||| все новости группы



*

Disturbed

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20 май 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Наша связь только крепнет!»

17 май 2025 : 		 Как JOHN MOYER оказался в DISTURBED

15 май 2025 : 		 Вокалист DISTURBED сделал предложение

1 май 2025 : 		 У DISTURBED есть альбом, но дату они не скажут

19 апр 2025 : 		 Планируют ли DISTURBED новые кавер-версии?

29 мар 2025 : 		 Музыканты DISTURBED: «Текущий тур как очищение!»

24 мар 2025 : 		 Участники THREE DAYS GRACE присоединились на сцене к DISTURBED

21 мар 2025 : 		 Вокалист DISTURBED подал иск против арендодателя: «Плесень повлияла на здоровье!»

20 мар 2025 : 		 DAN DONEGAN: «У нас много материала для нового альбома DISTURBED»

13 мар 2025 : 		 Видео с выступления DISTURBED

11 мар 2025 : 		 Оригинальный басист DISTURBED выступил с группой

10 мар 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы отлично проводим время в туре»

4 мар 2025 : 		 DISTURBED: «Новая музыка освободила меня от тьмы!»

3 мар 2025 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

26 фев 2025 : 		 DISTURBED открыли тур

25 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось воссоздать звучание прошлого»

24 фев 2025 : 		 Вокалист DISTURBED хотел бы Kendrick'a

21 фев 2025 : 		 Новая песня DISTURBED

4 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Я быстро вспоминаю старые темы!»

18 янв 2025 : 		 DISTURBED переиздают дебют

13 янв 2025 : 		 Кавер-группа барабанщика DISTURBED отыграла первые концерты

13 янв 2025 : 		 Барабанщик DISTURBED о разогреве IRON MAIDEN

28 дек 2024 : 		 Гитарист DISTURBED выбрал любимую песню

17 дек 2024 : 		 Вокалист DISTURBED не использует подкладки

29 окт 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED обещает грандиозные концерты

20 июл 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Раньше 2025 альбома не будет, и то не факт»
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Гитарист DISTURBED: «Наша связь только крепнет!»



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DAN DONEGAN в интервью The Rockman Power Hour отметил, что с годами отношения между членами только крепнут:

«Несмотря на то, что с годами мы становимся старше, в коллективе сохраняется уважение, братство и... Да, конечно, вот уже 25 лет, а точнее, с 1996 года, когда мы окончательно сформировались и взяли в команду David'a, это брачный союз — это брак между нами четырьмя. Мы просто уважаем друг друга и научились - особенно в те ранние дни, когда мы были в фургоне... Ведь мы постоянно оказывались друг на друге. У нас не было гостиничных номеров на всю ночь. Вы постоянно находитесь друг у друга на виду.

Все понемногу сталкиваются лбами. У нас бывают разногласия, но теперь, когда мы стали старше, мы делаем это с уважением. Мы выслушиваем друг друга, и у нас бывают моменты - в основном творческие, в студии и тому подобное. Но это обычное дело. Мы тоже уже достаточно долго в строю, и мы все еще чувствуем, что у нас много чего осталось в запасе, что мы хотим продолжать творить. И поэтому я чувствую, что с годами мы сблизились... Если и бывают моменты разногласий, то они, как правило, недолговечны. Ты оцениваешь все вещи в перспективе и понимаешь, что мы все хотим только лучшего для коллектива. Все мы разделяем одно и то же мировоззрение. У нас могут быть разные идеи, но, как я уже сказал, чем старше мы становимся, тем легче нам разговаривать друг с другом и просто быть в порядке. Если возникают разногласия, они обычно проходят через 10 минут».




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