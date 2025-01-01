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Гитарист DISTURBED: «Наша связь только крепнет!»



DAN DONEGAN в интервью The Rockman Power Hour отметил, что с годами отношения между членами только крепнут:



«Несмотря на то, что с годами мы становимся старше, в коллективе сохраняется уважение, братство и... Да, конечно, вот уже 25 лет, а точнее, с 1996 года, когда мы окончательно сформировались и взяли в команду David'a, это брачный союз — это брак между нами четырьмя. Мы просто уважаем друг друга и научились - особенно в те ранние дни, когда мы были в фургоне... Ведь мы постоянно оказывались друг на друге. У нас не было гостиничных номеров на всю ночь. Вы постоянно находитесь друг у друга на виду.



Все понемногу сталкиваются лбами. У нас бывают разногласия, но теперь, когда мы стали старше, мы делаем это с уважением. Мы выслушиваем друг друга, и у нас бывают моменты - в основном творческие, в студии и тому подобное. Но это обычное дело. Мы тоже уже достаточно долго в строю, и мы все еще чувствуем, что у нас много чего осталось в запасе, что мы хотим продолжать творить. И поэтому я чувствую, что с годами мы сблизились... Если и бывают моменты разногласий, то они, как правило, недолговечны. Ты оцениваешь все вещи в перспективе и понимаешь, что мы все хотим только лучшего для коллектива. Все мы разделяем одно и то же мировоззрение. У нас могут быть разные идеи, но, как я уже сказал, чем старше мы становимся, тем легче нам разговаривать друг с другом и просто быть в порядке. Если возникают разногласия, они обычно проходят через 10 минут».







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